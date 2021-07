Arcángel: “No quiero que nadie salga indiferente de mi concierto”

El Palacio de Carlos V acogerá este miércoles el concierto del reconocido cantaor Arcángel. El artista entró en primera línea del Festival después de la cancelación de Diego el Cigala, que iba a tener lugar este mismo 14 de julio. Aunque ya tenía un espectáculo preparado con el que lleva trabajando todo el verano, su principal problema fue saber si los mismos músicos de siempre estarían disponibles con tanta poca antelación. De hecho, el percusionista que acompaña originalmente al artista de Huelva no podrá acudir a la cita y en su lugar estará Lito Manez.

Incesante en la búsqueda de nuevos caminos y formas expresivas para el cante flamenco, Arcángel es al mismo un cantaor con una línea tradicional bastante patente en sus propuestas. Estas dos cualidades que en él conviven con naturalidad, son el motor que le permiten afrontar cada proyecto atendiendo a ambas perspectivas, cada uno de sus pies anclados en una orilla. Amante de los retos, sin duda alguna encuentra un disfrute pleno en el diálogo con otros géneros musicales. Es por tanto una nueva oportunidad de dar la mano a la música hermana, a la que tanto debemos y a la que amamos. La música andalusí y el flamenco hablan el mismo idioma.

Arcángel (Huelva, 1977) lleva siendo un nombre de referencia en el flamenco prácticamente desde que empezó como cantaor profesional en torno a los 15 años de edad. En su eco y en su modo de entender el cante flamenco conviven con naturalidad un profundo conocimiento y respeto de la raíz de lo jondo con un interés incesante por encontrar nuevos caminos de desarrollo para el arte flamenco: es en esa delicada y bella línea (tantas veces citada, tan pocas veces escuchada o siquiera intuida) que separa la tradición y la vanguardia donde reside la concepción del arte del cantaor onubense.

Así, el Palacio de Carlos V se prepara para uno de los platos fuertes del Festival: Concierto de Arcángel. En cuanto al mensaje que quiere transmitir con su espectáculo, Arcángel afirma que no hay uno en específico, solamente que el público sienta algo: “Al final lo que hacemos- o intentamos hacer- cuando nos subimos al escenario es gestionar nuestros sentimientos y provocar lo propio en el público. Las emociones son muy personales, y también depende de la situación de cada uno. Que cada uno sienta lo que quiera, menos indiferencia. No me gustaría que salieran con esa sensación, no quiero que nadie salga indiferente”.

La capital granadina recibe, así, a un artista que ha recibido en numerosas ocasiones premios de crítica y público de la Bienal de Flamenco de Sevilla (la más importante del mundo). Su recorrido internacional incluye teatros y certámenes tan prestigiosos como el Carnegie Hall (Nueva York), Teatro Real y Auditorio Nacional de Música (Madrid), Fundación Gulbenkian (Lisboa), las Bienales de Flamenco de Roma y Países Bajos o los referenciales festivales franceses de Aix-en- Provence, Mont de Marsan y Les Sud en Arles.

En marzo 2018 publica Al Este del Cante por el que recibió el Grammy Latino en la categoría de Flamenco. Arcángel también ha sido galardonado con la Medalla de Oro de Andalucía en 2017 y la Medalla de Oro de la Provincia de Huelva en 2018. Sin duda, un concierto para recordar el flamenco más tradicional de la mano de uno de los cantaores más importantes del país.