Fabio Biondi: "Lo que me atrae de la música barroca es su versatilidad, su fantasía y su libertad"

Las noches del viernes 24 la orquesta barroca italiana Europa Galante dará un concierto en Granada en el Palacio de Carlos V y el sábado 25 volverá a actuar en el Monasterio de San Jerónimo, en ambos casos bajo la dirección de Fabio Biondi. En el espectáculo tocará diferentes obras del Barroco. Se podrán disfrutar de la música de Francesco Geminiani con el Concerto grosso nº 12 en re menor, La Follia y de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi compuesta por La primavera, L’estate, L’autunno y L’inverno. "Las Cuatro estaciones es una obra virtuosa que pone en valor cada faceta de la orquesta, es muy demostrativa de la calidad de esta", apunta Biondi.

Además de director, Fabio es también violinista y en el concierto no solo dirigirá sino que tocará el violín al mismo tiempo. "La forma de dirigir del siglo XIX siempre fue estructurada de forma que el primer violín dirigía y tocaba al mismo tiempo. Estoy muy orgulloso de utilizar este método. Tocar un instrumento es tan cercano de cada uno que hace que el conjunto suene muy natural", explica el director italiano.

La carrera de Biondi comenzó con la Orquesta Sinfónica de la RAI a los doce años y a los dieciséis dio su primer concierto de violín barroco en el Musikverein de Viena con obras de Johann Sebastian Bach. Después de completar su formación musical, trabajó con diferentes conjuntos de música antigua como La Capella Reial de Catalunya, Musica Antiqua Wien, Il Seminario Musicale, La Chapelle Royale y Lés Musiciens du Louvre. "Hago mucha actividad dirigiendo otras orquestas, me gusta muchísimo, pero lo que me sale ideal es cuando dirijo desde el violín", cuenta Fabio.

Europa Galante

En 1989 el director italiano fundó el conjunto Europa Galante, una orquesta especializada en música barroca que se ha establecido como uno de los conjuntos de instrumentos más importantes del mundo, con un distintivo estilo italiano. La orquesta ha actuado en numerosos lugares a nivel internacional como en La Scala de Milán, en la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma, en el Suntory Hall de Tokio, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Royal Albert Hall de Londres, el Musikverein de Viena, el Lincoln Center de Nueva York y la Sydney Opera House. "En el año 1989 fundé Europa Galante. El mercado no tenia una orquesta italiana que se dedicase a la música barroca. Los músicos son amigos y he compartido el estudio de la música antigua con ellos. Lo hemos hecho con mucho placer. Lo que me atrae de la música barroca es su versatilidad, su fantasía y su libertad. Es una música que incluye mucha improvisación, tiene una modalidad muy diferente de la romántica. Es espontánea y funciona muy bien con los jóvenes", explica Biondi.

No es la primera vez del músico en Granada, ha estado con Europa Galante pero también ha dirigido la Orquesta Ciudad de Granada. "Tengo un recuerdo muy bueno en el trabajo que hemos hecho juntos y la relación con los músicos. Me hubiese gustado haber trabajado más con ellos, tengo un recuerdo muy lindo. Tengo muy buena relación con el público es como estar en casa" comenta Fabio.

Sobre el Festival

Sobre el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el director italiano responde: "Es una gran momento para compartir la música con el público después de la pandemia. El festival de granada es un acontecimiento bastante fuerte para este renacimiento. Es maravilloso que gracias a este festival podamos volver a la normalidad. Merece una localización artística muy importante en Europa".