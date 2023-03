Festival de Música y Danza de Granada 2023: programa, horarios y escenarios

Con la voz y la música como pretextos vertebradores del programa, este año el Festival de Música y Danza homenajeará a los compositores Johan Sebastian Bach, Gustav Mahler y Gyorgy Ligeti, además, Tomás Marco, que será el compositor residente este año y estrenará por encargo del Festival la obra original Nur-Nachmusik IV (Mahleriana 4).

Entre las novedades, serán 40 los artistas, conjuntos de cámara y orquestas, que debuten en el Festival, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, directores de la talla de Ricardo Chailly, Ton Koopmann, Giovanni Antonini y Gustavo Gimeno. Solistas como Daniil Trifonov, Benjamin Alard y Ali Avital. Grandes voces clásicas como Angela Gheorghiu, Anna Lucia Richter, Carlos Álvarez o Jorge de León y flamencas como la cantaora Alba Molina. Reputados grupos de cámara como los Cuartetos Diotima, Mandelring y Armida y nuevas orquestas como La Filarmónica de Luxemburgo o la Orquesta de los Campos Elíseos.

Previos al comienzo del Festival, el entorno de la Alhambra acogerá dos conciertos extraordinarios de suma relevancia. La Reina Sofía acudirá al Palacio de Carlos V para presidir el primero, de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) dirigida por Lucas Macías, en beneficio de la Fundación Reina Sofía, en favor de los damnificados en el terremoto de Turquía y Siria.

El segundo concierto, será el del mítico cantautor y referente de la música popular de la segunda mitad del XX, Bob Dylan, que cantará por primera vez en el Teatro del Generalife, dentro de la que anunció que sería su última gira Europea.

El Festival contará también con dos nuevas residencias artísticas, los maestros musicales Ton Koopman y Giovanni Antonini.

Conciertos extraordinarios

Viernes 9 de junio

El Palacio de Carlos V a las 22:00 horas, acogerá el concierto benéfico de La Orquesta Ciudad de Granada dirigida por Lucas Macías, acompañados por la cantaora Clara Montes y presidido por La Reina Sofía.

Martes 13 de Junio

La Never Ending Tour, parece que termina, al menos en Europa, por lo que el concierto del cantautor y Premio Nobel de literatura, Bob Dylan (& his Band) que comenzará a las 22:00 horas en el Teatro del Generalife, será una de las últimas ocasiones para disfrutar de su música en directo en suelo español.

Programa del Festival música y Danza de Granada 2023

Miércoles 21 y jueves 22 de junio

Universo vocal. El Palacio de Carlos V a las 22:00 horas acogerá la obra El Retablo de Maese Pedro (Un tríptico sobre Don Quijote) de Manuel de Falla, con música de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) y contando con la participación de Aarón Zapico y un grupo de selectos cantantes españoles. Con motivo del centenario del estreno de la obra en París.

Viernes 23 de junio

Noches de flamenco. El joven cantante jerezano Jesús Méndez arropado por un elenco también de su tierra: Pepe del Morao a la guitarra, Ané Carrasco en percusión y las palmas de Diego Montoya y Carlos Grilo. Su espectáculo, con el título Los Pasitos que doy, será en el Auditorio Municipal La Chumbera, a partir de las 21:00 horas.

Grandes intérpretes. El pianista islandés Vikingur Ólafsson sorprenderá con un programa que establece conexiones entre las distintas partes de recitales de los grandes clásicos Galuppi, Bach y Mozart, combinando el virtuosismo y el intimismo. El concierto, sin intermedio, arrancará a partir de las 21:30 horas en el Patio de los Mármoles del Hospital Real.

Danza. El Ballet Nacional de España representará La Bella Otero, primera obra argumental del director Rubén del Olmo desde su nombramiento como tal en 2019. La pieza, que recrea el mundo de Belle Époque parisién, pone la danza al servicio del argumento para narrar la vida de una mujer sorprendente, en un espectáculo de gran formato, que contará con la gran bailarina flamenca Patricia Guerrero. Será el Teatro del Generalife el que acoja este Ballet operístico, a las 22:30 horas. Volverá a repetirse el sábado 24 de junio.

Sábado 24 de junio

Conciertos de Palacio. La Joven Orquesta Nacional de España dirigida por el legendario Eliahu Inbal, interpretará partes de las obras de Wagner y Bruckner en el Auditorio de Manuel de Falla, a las 20:00 horas.

Cantar y tañer. El órgano del monasterio de San Jerónimo será el instrumento que utilice el gran teclista francés Benjamin Alard, que en su programa mezclará tradiciones francesas y germanas, desde Bach a Froberger, pero por supuesto, acercándose también a España para dar cuenta de los dos más importantes maestros del órgano ibérico, el sevillano Correa de Arauxo y el valenciano Cabanilles. El concierto dará comienzo a las 12:30 horas, en el citado Monasterio de San Jerónimo.

Domingo 25 de junio

Cantar y tañer. Con motivo de los 400 años de la muerte de Sebastián de Vivanco (el gran maestro de la música sacra renacentista en España), el conjunto portugués Officium Ensemble, dirigido por Pedro Teixeira, ofrece un concierto con algunas de sus grandes composiciones junto a las de sus contemporáneos portugueses, en el Monasterio de San Jerónimo a las 12:30 horas.

Conciertos en Palacio. La Filarmónica della Scala y Riccardo Chailly ofrecerán un concierto en el Palacio de Carlos V a las 22:00 horas.

Lunes 26 de junio

Música de cámara. Debuta en el Festival el cuarteto Quatur Diotima con una sesión dedicada al centenario del nacimiento del gran compositor húngaro György Ligeti representando su Cuarteto nº2, seguido por el Cuarteto nº4 de de Bartók y las Cuatro danzas para cuarteto de cuerda del compositor granadino Pedro Osuna, que será el primer estreno en España. El concierto será en el Patio de los Arrayanes a las 22:30 horas.

Martes 27 de junio

Universo vocal. Gala lírica netamente andaluza. La Filarmónica de Málaga dirigida por el mallorquín José María Moreno, junto a los cantantes María José Moreno y Carlos Álvarez interpretarán dúos y Arias de los grandes maestros del teatro musical Mozart, Verdi y Donizetti. El concierto arrancará a las 22:00 horas en el Palacio de Carlos V.

Miércoles 28 de junio

Música de Cámara. El pianista Mario Prisuelos rendirá homenaje a dos de los compositores celebrados este año en el festival: Tomás Marco y Ligeti. Será un concierto de "homenajes cruzados" puesto que la música de ambos compositores ya apela a la tradición. Por ejemplo, La Soleá de Tomas Marco rinde culto a Turina en su centenario y su Sonata en forma de Cármenes bebe inconfundiblemente de Falla. Podrá oírse el arreglo de Mario Prisuelos en el Corral del Carbón, a las 21:00 horas.

Jueves 29 de junio

Noches de flamenco. La flamenca del piano e icono del género actual (con 6 nominaciones a los Latin Grammy), María Toledo, fusiona su voz rasgada con diseños melódicos y las estructuras rítmicas del Flamenco. El concierto se celebrará a las 22:30 horas en el Palacio de los Córdova.

Viernes 30 de junio

Noches de flamenco. Vuelve a Granada el cantaor de Chiclana Antonio Reyes con un espectáculo titulado Esencia, acompañado por la guitarra de Pepe del Morao, el viernes 30, en el Auditorio Municipal de la Chumbera a partir de las 21:00 horas.

Danza. El Béjart Ballet Lausanne dirigido por Gil Roman presenta un espectáculo sorprendente e innovador. Mezcla la música de Mozart y Queen para rendir un homenaje a Freddy Mercury y al bailarín Jorge Donn, ambos fallecidos a la misma edad. La pieza, con más de 30 bailarines vestidos por Versace, afronta el duelo desde el carpe diem, invocando la juventud y la esperanza. Este Ballet for Life se representará en el Teatro del Generalife a las 22:30 horas. Vuelve a actuar el sábado.

Sábado 1 julio

Grandes Intérpretes. La Parroquia de Nuestro Salvador acogerá un recital en solitario del nuevo residente artístico, el gran organista y director holandés Ton Koopman. A las 21:00 horas.

Cantar y tañer. El conjunto Nereydas debuta en el Festival en compañía de la soprano extremeña María Espada para un programa que funde obras de compositores italianos y españoles, bajo la dirección de Javier Ulises Illán. El concierto será el sábado 1 de julio, a las 12:30 horas en el Monasterio de San Jerónimo.

Domingo 2 de julio

Conciertos de Palacio. La Orquesta de los Campos Elíseos bajo la batuta del director coral Philippe Herrewghe visita por vez primera el Festival, interpretando un programa de indiscutibles obras maestras de Beethoven y Mozart. A las 22:00 horas en el Palacio de Carlos V.

Grandes intérpretes. Otra de las nuevas residencias artísticas, el músico Giovanni Antonini hace en su recital un recorrido por la historia de las flautas, bajo la cita Shakespeariana en Hamlet: "It's as easy as lying" (tan fácil como mentir). En el Crucero del Hospital Real, a las 12:30 horas.

Lunes 3 de julio

Grandes Intérpretes. Concierto del pianista Javier Perianes en homenaje a la gran pianista española Alicia de Larrocha. Plantea un programa musical en el que a través de distintos compositores hace florecer las raíces musicales granadinas: Debussy, Falla y Albéniz. Este evento arrancará a partir de las 22:00 horas en el Palacio de Carlos V.

Martes 4 de Julio

Universo Vocal. Concierto debut de la Mezzosoprano alemana Anna Lucia Richter acompañada por el pianista israelí-sudafricano Ammiel Bushakevitz. La intérprete hará una historia de la canción alemana remontándose a los maestros más conocidos de finales de la Edad Media hasta autores contemporáneos como Reimann y Rihm, pasando por los más importantes compositores de la historia musical: Mozart, Shubert o Bach. El concierto será a las 21:30 horas en el Patio de los Mármoles del Hospital Real.

Danza. El Teatro del Generalife acoge a las 22:30 horas a La Compañía Nacional de Danza dirigida por Joaquín de Luz. Representará Fancy Free, uno de los títulos fundamentales de la danza académica del siglo XX, obra del coreógrafo Jerome Robbins; asimismo pondrán en escena la coreografía Heatscape de Justin Peck y una pieza original y enérgica del hispano Joaquín De Luz, que contará además con el protagonismo de la bailarina invitada Sara Calero.

Miércoles 5 de julio

Noches de flamenco. La cantante onubense Argentina, que ha recorrido escenarios de medio mundo y ha sido nominada a varios premios Grammy Latino, cantará con los principios irrenunciables del flamenco acompañada por José Quevedo 'Bolita' a la guitarra y los coros, jaleos y palmas de Los Mellis; en el Palacio de los Córdova, a las 22:30 horas.

Jueves 6 de julio

Conciertos de Palacio. El director español Gustavo Gimeno se estrenará en el festival con la obra Aqua Cinerea de Francisco Coll, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo acompañándose del virtuosismo del piano de Yuja Wang; en el Palacio de Carlos V, a las 22:00 horas.

Viernes 7 de julio

Conciertos de Palacio. Repite, en una segunda comparecencia, Gustavo Gimeno dirigiendo a la Orquesta filarmónica de Luxemburgo e interpretando la Sinfonía nº6 del primer capítulo de un tríptico dedicado a Mahler, conocida como Trágica, una de las obras más sorprendentes de Mahler. También conocida como Trágica, se desarrollará en el Palacio de Carlos V, a las 22:00 horas.

Sábado 8 de julio

Danza. La Compañía Antonio Najarro representa Querencia, la cual revisita los orígenes y recupera y ensalza la inspiración del lenguaje de los grandes ballets coreográficos fusionando la danza tradicional, estilizada y el flamenco, con cierto vanguardismo. El espectáculo sucederá en el Teatro del Generalife, a las 22:30 horas.

Domingo 9 de julio

Conciertos de Palacio. Si Gimeno apelaba al Mahler trágico en el primer capítulo del tríptico, el director David Afkham junto a la Orquesta Nacional de España, estrenará, por encargo del Festival de Granada, el segundo capitulo del Tríptico. Canción de la Noche es como se conoce esta Séptima sinfonía que se rendirá a la noche granadina en el palacio de Carlos V a las 22:00 horas.

Grandes intérpretes. Masaaki Suzuki, el organista japonés especialista en la música de Bach, rinde homenaje a los grandes maestros del órgano hispano: Juan Cabanilles, Francisco Correa de Arauxo y Pablo Bruna. El concierto tendrá lugar en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor a las 21:00 horas.

Lunes 10 de julio

Música de Cámara. El Patio de los Arrayanes, a las 22:30 horas, acogerá al Mandelring Quartett que debuta en el Festival con un programa en torno al compositor Dmitri Shostakóvich, acompañados por la pianista vasca Judith Jáuregui.

Martes 11 de julio

Grandes Intérpretes. Debuta por primera vez en el Festival una de las grandes revelaciones mundiales del piano en la última década, Daniil Trifonov, con un programa en el que enlaza distintas creaciones de cinco grandes compositores. Desde Chaikovski, Schumann y Mozart, al siglo XX con Ravel y Scriabin. La concierto dará comienzo a las 22:00 horas en el Palacio de Carlos V.ç

Música de Cámara. El conjunto madrileño Neopercusión mezclará, de forma innovadora y ciertamente original, la música para percusión con la voz de la mezzosoprano Marta de Andrés. Ambos, conjunto y cantante, rinden homenaje a las obras de los compositores Tomás Marco y Ligeti. El concierto será esta vez en el Centro Federico García Lorca, a las 20:00 horas.

Miércoles 12 de julio

Universo Vocal. El drama lírico en tres actos, la ópera póstuma de Puccini, Turandot (versión en Concierto), será interpretado por grandes estrellas líricas del momento, junto con el Coro Infantil "Elena Peinado" y dirigido por Nicola Luisotti, Titulares del Teatro Real de Madrid, en el Palacio de Carlos V a las 22:00 horas.

Jueves 13 de julio

Grandes Intérpretes. Regresa al Festival el pianista Igor Levit con un original programa en el que se podrá disfrutar del arreglo para piano del Preludio de Tristán e Isolda de Wagner a la vez que la mítica Sonata en si menor de Liszt. En el Palacio de Carlos V a las 22:00 horas.

Viernes 14 de Julio

Danza. Shakespeare sobre el escenario a través de la versión en danza de El sueño de una noche de verano, pieza representada por el Ballet de Hamburgo, dirigido por el norteamericano John Neumeier que vuelve con su compañía a Granada tras la primera vez en 1973. De la pieza del dramaturgo inglés, subraya el misterio del amor en sus miles de manifestaciones que toman sentido en un ballet narrativo que tendrá lugar ambas noches, en el Teatro del Generalife, a las 22:30 horas. El sábado 15 ofrecerá una nueva actuación.

Sábado 15 de julio

Universo Vocal. Recital lírico de la exitosa soprano rumana Angela Gheorghiu acompañada del pianista Jeff Cohen. Será en el Auditorio Manuel de Falla, a las 20:00 horas.

Domingo 16 de Julio

Universo Vocal. La segunda Gala lírica será una interpretación de la obra Alcina de Handel, por parte de la Cetra de Basilea bajo la dirección de Andrea Marcon. La mezzosoprano Magdalena Kožená repasará todos los números solistas del personaje en un reto mágico. El palacio de Carlos V acogerá el concierto a las 22:30 horas.

Lunes 17 de julio

Solo Bach. El cuarteto alemán Armida Quartett debuta en Granada con la música del clásico compositor al que se rinde homenaje este año en el Festival, ofreciendo prácticamente la integral de El arte de la fuga (una de las obras más hondas y enigmáticas del compositor). El concierto será en el Palacio de los Arrayanes a las 22:30 horas.

Martes 18 de julio

Universo vocal. El segundo Recital lírico del festival, Libre, busca los puntos de conexión entre la ópera y la copla o el flamenco, a cargo de la soprano granadina Mariola Cantarero acompañada por el guitarrista jerezano José Quevedo y el percusionista sanluqueño Paquito González. La fusión entre lo clásico y lo popular verá la luz en el Palacio de los Córdova, a las 22:30 horas.

Miércoles 19 de julio

Conciertos de Palacio. La Orquesta Joven de Andalucía dirigida por Victor Pablo Pérez cierra, con el tercer y último capítulo del Tríptico de Mahler, el ciclo de conciertos en el Palacio de Carlos V. La sinfonía Quinta será interpretada con innovaciones y sorpresas y contará con la participación de la soprano Angela Gheorghiu. Tendrá comienzo a las 22:00 horas.