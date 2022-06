Gani Mirzo: "Andalucía tiene más conexión con el mundo árabe  que con Europa"

La noche del miércoles 29 de junio el grupo Gani Mirzo Band hará un viaje por las músicas del Kurdistán en la Huerta de San Vicente a las 22:00 horas. Este concierto supone la continuación de un proyecto de solidaridad y apoyo al campo de Duhok en Irak y a la Mirzo Music Foundation en Kurdistán. "Es un proyecto que forma parte de la fundación que hemos creado llamada Mirzo Muisc Foundation. Esta trabaja con refugiados y tiene como objetivo primordial contribuir a dar esperanza a personas que han padecido gravemente las consecuencias de la guerra. También he creado una escuela de música para rehabilitar a la gente que ha sufrido en la guerra" explica el músico. La Escuela de Khanasore es actualmente la única escuela de música gratuita de Oriente Medio.

El concierto contará con doce temas. "La mayoría de obras están compuestas por mí. Vine a España para estudiar flamenco en Barcelona y creé un grupo que fusiona el flamenco con la música kurda y de Oriente Medio. También hay canciones de grandes poetas sirios además de una canción argelina. La música clásica de Argelia tiene un estilo musical creado en el siglo X en Granada que el mundo árabe conserva. Hay dos canciones en español, las demás son en árabe y en kurdo." Apunta Gani.

La Gani Mirzo Band es una formación muy reconocida por su investigación sobre la fusión de las músicas de oriente y el flamenco. "El flamenco para mí es especial, me trajo a España. Escuchaba a Camarón y a Paco de Lucía en los años ochenta cuando estudiaba en el conservatorio de Alepo en Siria. Sentía que esta música era más cercana a mí que otras músicas de Europa. Sentía que era algo propio nuestro, que era como nuestra música solo que en otro idioma. La curiosidad de aprender esta música fue lo que me trajo aquí, me sentía un flamenco más. Después de años de estudio me he dado cuenta de que el flamenco es como la música oriental, tienen los mismos palos y estilos musicales. Tienen hasta la misma forma de canto, la misma personalidad del cantaor" Enseña Mirzo.

Gani acabó en el año ochenta y siete el conservatorio de Alepo y por ser Kurdo no podía ejercer su música. "El pueblo kurdo siempre ha sido limitado, en Siria no podíamos hacer nuestras bodas con nuestra música. No podría presentarme como músico kurdo, estaba prohibido ya fuese en Siria, Turquía, Irak o Iran en su momento. Esto fue hasta que se liberó el territorio kurdo y actualmente toda la enseñanza está en kurdo. También es objetivo de nuestra fundación apoyar nuestro territorio. Hace tres años mandamos unoscuatrocientos instrumentos a la zona kurda ya que debido a la prohibición de nuestra música era muy difícil comprar instrumentos en la época de guerra" Explica el artista.

Gani es un gran estudioso de la música tanto de su país de origen como del flamenco. "Para nuestro mundo oriental llamamos la época de Al-Ándalus la época dorada, se valoraba mucho la cultura. Andalucía tiene más conexión con el mundo árabe que con Europa".

"Me gustaría que se ayudase más en los campos de refugiados. Son personas que han sufrido cosas inhumanas. Han dañado su mente. Los artistas deben concienciarse en que el arte y la música pueden ayudar a las personas. Deben de ser más solidarios y sensibles con los daños que generan las guerras" Concluye Mirzo.