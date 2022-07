Urs Bühler: ''Es la primera vez en 18 años que nos subimos en un escenario sin Carlos''

Il Divo siempre ha destacado por su peculiar mezcla de ópera y pop en canciones de diferentes géneros, y es el referente más importante del mundo de los grupos crossover de música clásica. Desde su debut en 2004, Il Divo ha triunfado en los escenarios más importantes de todo el mundo, y ha vendido más de 30 millones de discos en toda su carrera.

Descubiertos y unidos por Simon Cowell en 2003, el grupo estaba integrado por el español Carlos Marín (baritono), el suizo Urs Bühler (tenor), el francés Sebastien Izambard (tenor) y el estadounidense David Miller (tenor), se convirtió en pionero de un género musical hasta entonces desconocido cuando en 2004 lanzaron su álbum debut Il Divo. Desde entonces, el grupo internacional de cuatro miembros se convirtió en el líder mundial en su género, y ha logrado un éxito sin comparación en todo el mundo, actuando ante personalidades como los ex-presidentes de EEUU George Bush, Bill Clinton o Barack Obama, o la Reina de Inglaterra. Il Divo se integraba de 2003 a 2021 con el barítono español Carlos Marín; el tenor estadounidense David Miller; el cantautor francés Sébastien Izambard; y el ex roquero suizo Urs Toni Bühler. En 2022 se presentó oficialmente el nuevo integrante barítono Steven LaBrie, para sustituir la voz que era vital en su música y poder realizar ese mismo año una gira mundial de Grandes éxitos en tributo a Carlos Marín. Esta gira pasa por Granada este viernes, el concierto será a las 22:00 horas en el Palacio de Deportes.

Con hits como Regresa a Mi (Unbreak My Heart), The Time Of Our Lives (The Official Song of the 2006 FIFA World Cup), I Believe In You (Je crois en toi) a duet with Celine Dion, o ya en su último disco Hola (Hello) versión del éxito mundial de la cantante Adele, han conseguido vender más de 30 millones de discos, 50 No.1, 160 discos de oro y platino en más de 33 países, y seis giras mundiales con todas las entradas vendidas en los escenarios más importantes de todo el mundo. Il Divo ha publicado hasta el momento 8 álbumes de estudio. Tras su álbum debut que llevaba su nombre (y cuyas ventas les suposo su primer disco de Platino), sus álbumes posteriores – Ancora (2005), The Christmas Album (2005), Siempre (2006), The Promise (2008) y Wicked Game (2011) – han conseguido repetir la fórmula perfecta entre música pop y el virtuosismo vocal de la ópera, que tanta popularidad le ha dado estos años. Con su grabación en 2013 de A Musical Affair, celebraron los clásicos de Broadway y del West End. Más tarde en el 2015 lanzaron su álbum Amor y Pasion recopilando las mejores canciones hispanas, con el que lograron alcanzar en su primera semana el número 1 de la lista Latin Albums Chart.

Además de sus álbumes de estudio Il Divo ha publicado un álbum especial de canciones de Navidad en 2005 The classic Christmas album, un álbum recopilatorio The Greatest Hits en 2012 que contaba con 4 temas nuevos, así como ha publicado 2 álbumes más en directo: An Evening With Il Divo: Live In Barcelona (2009) y Live in Japan (2014), además numerosas ediciones especiales, duetos y colaboraciones con otros artistas como Celine Dion, Tony Braxton, Kristin Chenoweth o Michael Ball entre otros, y numerosos DVDs de sus conciertos en vivo alrededor de todo el mundo. Celebrando su 15º aniversario, Il Divo lanzó TIMELESS, su 10º album de estudio un album lleno de canciones desde los años 20′ hasta nuestros días, que logró en la primera semana desde su lanzamiento, colocarse en el primer lugar de ventas en países como Japón y Reino Unido.

Urs Bühler, apasionado y emocionado

- Cuénteme, ¿qué espera del concierto del próximo viernes en Granada?- Pues me alegro mucho de volver a Granada, he estado varias veces y es una ciudad muy bonita. Con respecto al concierto, ya lo hemos aquí en España en Madrid y Valencia y hemos sentido un gran apoyo del público y de los fans, sobre todo por la pérdida de Carlos y por lo que esta gira significa. Estamos tocando sus canciones favoritas, es inevitable emocionarse. Va a ser una noche muy emotiva, eso seguro, habrá mucha conexión con el público.

- Volviendo a sus comienzos, ¿cómo fue pasar del rock a la ópera?- Buena pregunta, es más simple de lo que piensas. Estuve en un grupo de rock desde los 17 hasta los 20 años más o menos. Empecé como profesor de colegio de música y tomando clases de tenor me di cuenta de que mi voz se ajustaba mucho mejor a la ópera, era lo mio. Pero, sinceramente te digo, a mi me gusta cantar, sea lo que sea. Anoche mismo estuve viendo a Alex Cooper y disfruté como el que más.

- Siendo tan especial esta gira para ustedes, me gustaría que me hablase un poco acerca de las sensaciones que están percibiendo con respecto a los fans.- Esta gira se planeó en 2020 para promocionar nuestro último disco, pero llegó la pandemia y con ella la pérdida de Carlos. Tras su muerte decidimos cambiarle el propósito y dedicar la gira como tributo a nuestro amigo, a su persona y a su música. Hemos hecho muchos conciertos ya y en todos el público se ha emocionado con nosotros, hemos llorado juntos. Sin duda esta siendo la gira más emotiva. Es la primera vez en 18 años que nos subimos en un escenario sin Carlos. El concierto de Madrid, que era su ciudad, fue muy muy duro, pero notamos más que nunca el apoyo y el dolor de los fans. Yo en el escenario suelto todo, todo lo que sientes lo puedes soltar cantando, lo compartes y te liberas y creo que de eso va esta gira.

- ¿Cómo vivieron la reestructuración del grupo tras el fallecimiento de Carlos?- No buscamos un nuevo miembro tras la muerte de Carlos, en realidad esto lo hicimos mientras estaba en el hospital. Te cuento, todos enfermamos de covid, pero nosotros al estar vacunados lo pasamos bien. Cuando Carlos estaba en el hospital, porque estaba realmente mal, el médico nos decía que iba a tardar mínimo 6 meses en sostenerse en pie por si solo y 2 o 3 años en subirse a cantar a un escenario. Queríamos facilitar todo hasta que Carlos se recuperase. Como teníamos mucho trabajo, entre todos decidimos no pararlo y buscar un sustituto temporal para nuestro amigo ya que era el único barítono, pero a las dos semanas falleció y eso nos dejó destrozados. Desde que Carlos no está no pensamos mucho en el futuro, no sabemos si seremos 3 o 4, es cierto que Steven Labrie es muy buena persona y muy buen cantante.

- ¿Cómo es la relación entre ustedes?- Nuestra relación es muy buena, cuando te pasan cosas tan dramáticas como lo que nos ha pasado te unes más y aprecias más las cosas que son verdaderamente importantes. Estamos muy agradecidos de poder viajar y cantar para nuestro público.

- ¿Cómo se preparan antes de actuar?- Para mí, sobre todo, es más sencillo y normal de lo que piensas. Vamos al lugar, normalmente tenemos alguna entrevista, hacemos las pruebas de sonido que suelen rondar los 15 minutos, cenamos algo y nos vamos a prepararnos. Yo tardo una media hora en calentar la voz porque me gusta asegurarme de que estoy bien preparado para darlo todo, ya te vistes te retocas y sales a cantar.

- ¿Qué es lo que más disfruta de su profesión?- Me encanta el momento de estar en el escenario y dejar salir todo lo que llevo dentro, soltar la voz. No importa nada más cuando estás ahí, da igual que estés súper feliz porque hayas tenido un día maravilloso o que estés súper triste, lo sueltas todo. Lo compartes con el público y sientes alivio. Lo disfruto mucho.

- Finalmente dígame, si tuviera que elegir una canción que le defina a usted, ¿cúal sería? ¿Y a Il Divo?- Me encanta tu pregunta nunca me la habían hecho y nunca lo había pensado. Tengo claro que a nosotros como Il Divo sería Adagio, es nuestra mejor pieza para mí, siempre que la cantamos siento escalofríos. Y para mí me voy a quedar con el Aria de Tamino de la Flauta Mágica porque ha sido muy importante para mí durante toda mi vida.