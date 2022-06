Lucía Lacarra y Matthew Golding dos estrellas de la danza en el Teatro del Generalife

Danza, música y cine crearon una atmósfera que condujo al espectador a los años sesenta, especialmente a su cine, para introducirlo en un drama amoroso que corrió paralelo a sus hermosos solos o a sus pasos a dos, por estas dos estrellas de la danza.

Lucía Lacarra, una de las bailarinas españolas más aclamadas internacionalmente, y el bailarín canadiense Matthew Golding, siguen siendo primeros espadas de las galas de ballet internacionales. Figura del San Francisco Ballet y del Ballet de Múnich, ella, y del Het National Ballet y del Royal Ballet, él, en 2020 iniciaron un nuevo camino artístico con la creación Fordlandia, un formato con el que esquivaron los rigores de la pandemia, que ahora continúan con esta segunda producción. In the Still of the Night también se alimenta de su talento y creatividad ya veteranos, además de su excepcional situación de ser pareja dentro y fuera del escenario. Con imágenes audiovisuales dirigidas por Matthew Golding, los temas de Max Richter, Philip Glass o The Ronettes arroparon sus pasos a dos y solos neoclásicos, idóneos para embelesar al público del Generalife en la pasada noche granadina.

Lacarra, que en sus 30 años de carrera ha atesorado los premios más relevantes delmundo de la danza, hace gala de su gran expresividad y de la extraordinaria técnica que la caracteriza, capaz de aligerar su ya leve peso para acercarse casi a la ingravidez y volar literalmente desde y hasta los brazos seguros y precisos de Golding. Tras su estreno en Alemania In the Still of the Night tuvo su estreno español en noviembre del pasado año en el Teatro Arriaga de Bilbao y ahora, con la protagonista nominada a los Premios Max como Mejor Intérprete Femenina de Danza por su trabajo en la pieza.