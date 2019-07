Reivindicar la música de Al-Ándalus

En algunas ediciones anteriores del Festival ha estado presente la música de Al-Ándalus en el Patio de los Arrayanes con el Salón del Trono de la Torre de Comares de escenario al fondo. Celebrándose el Festival principalmente en la Alhambra debería de ser uno de los pilares imprescindibles del mismo.

La música de Al-Ándalus forma parte de los programas educativos de los Conservatorios de música del área islámica pero ausentes en los de nuestro país.

El Conservatorio de Fez, fundado en 1955, es considerado el primero en enseñar música andalusí. Actualmente en Marruecos existen Conservatorios de Música en la mayoría de ciudades importantes. El Conservatorio de El Cairo, fundado en 1959, en donde una prueba para obtener el título de cantante profesional es interpretar una muwassaha (forma musical creada en al-Andalus a finales del siglo IX), por poner dos ejemplos.

Cabe destacar en el mundo árabe instituciones referentes como Holy Spririt University of Kaslik (Líbano) USEK, fundada en 1950 por la orden maronita y como Facultad de Música desde 1970, en donde se han realizado diversas investigaciones, congresos y seminarios. La Universidad de Túnez incorporó en 1988 el Institute of Music, creado con anterioridad en 1982, el Centre des musiques arabes et méditerranéennes CMAM (Túnez, 1992).

Nuestra ciudad ha jugado un papel destacado en el imaginario internacional por este legado monumental y artístico, creándose corrientes estéticas como el “alhambrismo musical”, parte importante del “orientalismo”. Un Patrimonio del que Granada debe ser un claro referente enlazando sinergias de África y de Europa.