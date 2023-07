Tomas Marco: "Hay que fijarse en otros sobre todo para no hacer lo mismo"

Tomás Marco (1942), figura consagrada de la composición en España, es uno de los compositores residentes en esta 72 edición del Festival de música y Danza de Granada, como un reconocimiento a su larga trayectoria en la que Granada y su Festival de verano ha sido cuna para estrenos de sus grandes obras. Asimismo, el compositor madrileño ha desarrollado una importante labor en diversos campos de la vida musical española.

Su música ha recorrido y recorrerá la programación del Festival con alguna de sus obras más emblemáticas y ha estrenado Nur-Nachtmusik IV (Mahleriana 4), encargado específicamente para este año y que sirve de complemento al tríptico Mahler (sinfonías Quinta, Sexta y Séptima) que ha ofrecido la Filarmónica de Luxemburgo, la propia Orquesta Nacional de España y la Orquesta Joven de Andalucía. Además, Tomás Marco ha sido profesor en el curso La creación de nuevas óperas después de 1900, dentro de la 54 edición de los Cursos Manuel de Falla.

-El Festival de Música y Danza de Granada es reconocido internacionalmente como un evento destacado en el ámbito cultural. ¿Cómo se siente al tener la oportunidad de componer y estrenar Nur-Nachtmusik IV específicamente para este festival? ¿Qué significa para usted formar parte de este evento?

-Realmente es un festival que conozco desde hace muchísimo tiempo, donde algunas veces se han hecho obras mías y ser compositor residente este año es todo un gusto y un honor. Hacer una obra específicamente para el Festival de Música y Danza y que se estrene con la Orquesta Nacional de España también ha sido un reto que creo que se ha solventado brillantemente.

-Felicidades por el exitoso estreno. ¿Cuál ha sido la inspiración detrás de esta composición en particular?

-Esta obra ha sido un encargo específico para el programa que iba a hacer la Orquesta Nacional donde iba la séptima sinfonía de Gustav Mahler. Yo había hecho hace cincuenta años una obra mahleriana en torno a Mahler para el primer ciclo que se hizo en la España de todas las Sinfonías que hizo Rafael Frühbeck de Burgos con la Orquesta Nacional y desde esa primera mahleriana, ahora he compuesto la cuarta en torno específicamente a la Séptima Sinfonía, la cual tiene dos músicas nocturnas. Lo que me pedía el director del Festival, Antonio Moral, es que hiciera otra música nocturna relacionada con ellas pero con música original y eso es lo que he intentado.

-¿Qué desafíos enfrentó al componer esta obra en comparación con sus trabajos anteriores? ¿Hay alguna característica o aspecto único que le gustaría resaltar?

-Tiene relación con composiciones mías y evidentemente con mi estilo y con las obras que había hecho en torno a Mahler anteriormente, esa primera mahleriana de hace cincuenta años y luego las intermedias que había hecho sobre otros temas. El reto tenía que ver con la música nocturna, puesto que es una sinfonía bien conocida, que ya tiene otras dos músicas nocturnas. Había que hacer una cosa que tuviera una cierta relación con Mahler pero que fuera mía. Eso es lo que he intentado y espero haberlo conseguido.

-En su carrera como compositor ha estrenado muchas obras ¿Cómo cree que ha evolucionado su estilo compositivo a lo largo de los años? ¿Hay elementos distintivos que los espectadores pueden encontrar en esta nueva obra?

-Mi carrera ha durado medio siglo y evidentemente en ese tiempo se evoluciona, porque evoluciona el lenguaje y las ideas estéticas, pero siempre hay un hilo conductor que es el estilo propio, eso es algo que tiene uno dentro y aunque lo demás evolucione, ello va marcando todas las etapas de cualquier carrera. Creo que mi música ahora tiene mucho que ver con la del principio pero es distinta en el sentido de que se adapta a un nuevo tiempo, ya no hay tanto dogmatismo estético y sobre todo, a mi edad uno hace lo que siente y lo que puede, independientemente de lo que se lleve o no se lleve.

-Como compositor consagrado, ¿qué consejo les daría a los jóvenes que están comenzando su carrera en la música clásica?

-A cualquier joven que esté empezando que de verdad tenga ganas de componer y de hacer cosas le diría que esto es una carrera larga. No es fácil y además tampoco se va a hacer millonario ni mucho menos, entonces que piense que si de verdad es lo que tiene dentro y que se forme mucho. Y aunque se fije en lo que hacen los otros, que hay que fijarse -sobre todo para no hacer lo mismo- lo que le salga de dentro es lo que vale. Si no le sale, intentar copiar a los demás no da buenos resultados al final.

-La música clásica tiene una rica tradición y un legado histórico importante. Como compositor contemporáneo, ¿cómo equilibra la influencia de los grandes maestros del pasado con su propia visión y estilo creativo? ¿Hay alguna forma en la que intenta innovar y aportar algo nuevo al género?

-Todo lo que se ha hecho en el pasado y en el pasado reciente hay que conocerlo, no para repetirlo pero si para llevarlo un paso más adelante, de generación y en generación y así conseguir que todo evolucione. Bach no era igual que Mozart, ni tampoco Beethoven, ni Brahms igual que Beethoven ni Stravinski igual que Brahms. Supongo que yo tampoco soy igual que mis antecesores y los que me sigan tampoco serán igual que yo. Eso es lo que hace que todo se adapte a su tiempo.

- La neopercusión es un género en constante evolución que combina elementos de la música clásica contemporánea, la música experimental y la percusión. Este año el grupo dirigido por Juanjo Guillém, que actúo el pasado martes 11 de julio, tenía en su programa algunas de sus composiciones.

-Sí, ellos han hecho un par de obras mías que tienen cierto tiempo, A riverder le stelle para mezzosoprano y percusión, de 1993 y luego, sobre todo, el Necronomicon, coreografía para seis percusionistas que es una obra histórica ligada a Granada porque se estrenó hace 52 años nada menos, en el Patio de los Leones con aquel famosísimo conjunto de Estrasburgo que en aquel momento eran una sensación europea, porque no había grupos de percusión. Hoy hay muchísimos y muy buenos, pero entonces la aparición de estos percusionistas en el Patio de los Leones fue una cosa histórica y que se haya repetido ahora en Granada (por primera vez) me ha hecho muchísima ilusión.

-Para terminar, cómo compositor residente, ¿cuál es su opinión respecto al Festival de Granada de este año y su programa?

-El Festival está teniendo un interés extraordinario, es un Festival muy bueno realmente. Tiene ya 72 ediciones y ha pasado por toda clase de cosas. Siempre ha sido un Festival con muy buen nivel, pero ha tenido sus épocas mejores y peores, como toda cosa humana. Creo que hubo una etapa importante que fue la que cubrió Alfredo Aracil a finales del siglo XX y principios del XXI y que ahora, con Antonio Moral, se está retomando con fuerza el mejor momento del Festival. Estoy encantado de estar en Granada y seguiré viniendo siempre.