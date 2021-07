Ute Lemper: "Midnight in Granada es un espectáculo para celebrar la vida"

Ute Lemper es una reconocida actriz y cantante alemana, protagonista de varios musicales que han dado la vuelta al mundo. Este viernes vuelve a la capital granadina con su espectáculo Midnight in Granada, ofreciendo una actuación irrepetible en el Palacio de Carlos V.

-¿Cómo han sido estos años de pandemia, tanto en el terreno personal como profesional?

-En el profesional mal, porque no había trabajo. Mi último concierto fue el 8 de marzo de 2020, y hasta hace poco no he podido volver a actuar. Justamente ayer hice mi tercer espectáculo, y en Granada será el cuarto. Aunque he hecho conciertos desde casa y actuaciones por streaming, definitivamente no tiene nada que ver con sentir el calor del público. Por la parte personal, he de admitir que tenía miedo por mi futuro y por el de mis hijos, pero al mismo tiempo ha sido bonito pasar más tiempo en casa. Es muy difícil compaginar el trabajo de madre con ser artista, y en ese tiempo pude dedicarme exclusivamente a ser madre, hermana, hija... Fue como un universo alternativo. Aunque era un sentimiento agridulce, porque no había sido mi decisión dejar de actuar temporalmente, sino que fue una obligación.

-Ha estado en Granada en muchas ocasiones, ¿qué recuerdos guarda de la ciudad?

-Justo antes estaba hablando con mi marido de esto, recordando cuando hace casi veinte años estuve grabando en la Alhambra con Enrique Morente, quien cantó textos de García Lorca. Fue una experiencia increíble, y las vistas desde el monumento son preciosas. He actuado antes en Granada, sí, pero esta es la primera vez en el 'nuevo mundo'. Siento curiosidad por cómo será el concierto de este viernes, ya que al ser al aire libre habrá más libertad. Mis últimos conciertos en Alemania han sido con la mitad de público, todos sentados y con mascarillas. Espero que en este sea más diferente y se pueda sentir el calor del público.

-¿Qué piensa del público español? ¿Cree que somos más intensos que otros países y culturas?

-Cada país tiene su cultura y su manera de actuar, y creo que los españoles tenéis definitivamente esa cultura mediterránea que siempre ofrece una cálida bienvenida. Sois más pasionales, os gusta más el contacto físico y sentís las cosas de otra manera, muy diferentes a otros países de Europa como Suiza o Alemania. He venido muchísimas veces a España y siempre me ha encantado el calor del público y vuestra pasión, no solo por la actuación en sí, sino por lo querido que hacéis sentir al artista que está en el escenario.

“Me encanta la pasión y el calor que transmite el público español”

-Habla varios idiomas, incluido un poco de español, ¿se podrá oír durante el espectáculo?

-El show va a ser en inglés, porque des afortunadamente es el idioma internacional por excelencia. Aún así, todas las canciones van a estar en su idioma original: francés, alemán, inglés... Y también hay algunos textos en español, tanto de Neruda como del argentino Astor Piazzola, a quien hago un pequeño homenaje porque este año se celebra el centenario de su nacimiento.

-¿En qué va a consistir el espectáculo Midnight in Granada?

-El título fue escogido por Antonio Moral, director el Festival. Él me pidió si podía crear algo melancólico, bonito y mágico para actuar bajo el cielo de Granada, así que me puse encantada. Todas mis canciones son sobre la medianoche: los secretos que guarda la noche, su sensualidad, todo aquello que esconde la oscuridad...Sobre todo eso va este espectáculo.

-¿Qué emociones quiere que sienta el público con este espectáculo?

-Quiero que estén vivos. Y estar vivos significa sentir todo a la vez: melancolía, tristeza, alegría, amor, esperanza... Simplemente es un concierto para celebrar la vida, que ya es algo muy grande. Hace unos años decir esto hubiera sido una locura, pero ahora es un gran momento para celebrar que estamos vivos, que la música, el arte y la cultura están volviendo y que los malos tiempos parecen llegar a su fin.

"Quiero que el público lo sienta todo. Quiero que estén vivos"

-Es una cantante y actriz pero, si solo tuviera que quedarse con una profesión, ¿podría elegir?

-Están profundamente conectadas, no las puedes separar. Son un mismo cuerpo y este cuerpo explica historias, tanto con música como sin ella. No podría escoger, porque lo que transmito lo hago tanto con palabras como con gestos.

-Después de tantos años triunfando en diferentes ámbitos, ¿tiene algún objetivo profesional que aún no haya alcanzado?

-No tengo ningún objetivo claro, voy haciendo todo día a día, fiándome de mi intuición. Pero sobre todo me guío por la inspiración que me viene de otros artistas o colaboraciones o de la vida misma. Así que no tengo ningún objetivo especial que quiera o tenga que alcanzar, no tengo que demostrarle nada a nadie. Solo quiero ser auténtica, crear cosas reales y que signifiquen algo para mí. Las historias que cuento no suelen ser bonitas, sino que hablan de historias complicadas, personas en situaciones difíciles y oprimidas buscando la libertad. Cuando tengo la historia, tengo que centrarme en la manera de interpretarlo, de escoger las canciones, de buscar un lugar donde me dejen expresarme... Así que solo espero poder seguir haciendo lo que hago: inspirarme por la vida. poder seguir actuando durante muchos años más.