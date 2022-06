60.000 árboles para reforestar el monte tras el incendio en el cerro de San Miguel de Granada

Tres días después del incendio que ha arrasado el Cerro de San Miguel y las inmediaciones de la Abadía del Sacromonte en Granada, ya se trabaja para su reforestación. Con el Infoca aún trabajando en la zona y sin darse por extinguido, la ciudad impulsa la recuperación de un pulmón verde que ha sido pasto de las llamas por una imprudencia humana, una barbacoa que hicieron dos senderistas.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, se ha reunido hoy con los representantes de la Fundación Plant for the Planet, que ha anunciado su intención de replantar la zona con 60.000 árboles: 30.000 aportados por la fundación y 30.000 por los granadinos, por lo que abren una campaña de donaciones para contar cono la colaboración de la ciudadanía. Cada árbol vale 9 euros, que sería la donación mínima que se podrá hacer a través de la web anilloverdegranada.org

Y es que se ha visto arrasada la zona tras la Abadía en la que Plant for the Planet había plantado hace apenas cuatro meses 16.000 árboles, que se han comprometido a reponer y aumentar al doble los árboles plantados. Se habían invertido 150.000 euros.

"El interés por reparar el daño hace que se forma inmediata se mantenga esta reunión, que implica también a Confederación y Junta y a aquellos a los que nos preocupa el reto de aumentar la masa forestal de Granada. El compromiso compartido es el de volver a reforestar la zona en el menor tiempo posible y para eso vamos a coordinar con el resto de instituciones un plan de futura reforestación", ha dicho el alcalde.

Preparar el suelo quemado y plantar nuevos árboles

Antes hay que hacer un trabajo en el suelo quemado, para lo que se reunirán la semana que viene con la Confederación Hidrográfica, propietaria de parte de los terrenos. En la zona de cenizas hay que acometer un plan especial para que no se muevan y se prepare el suelo, eliminando los troncos quemados, para las nuevas plantaciones.

La fundación va a hacer un plan que es obligatorio por ley en los ocho primeros meses tras el fuego y que permitirá saber cuántos árboles se pueden plantar, especies y tiempo. La intención es plantar estos 60.000 y sobraría espacio para otras intervenciones ya que han sido más de 170 las hectáreas quemadas.

"Plantamos 17.000 árboles pequeños en la zona de detrás de la Abadía y se han quemado, no queda nada, por lo que estamos decepcionados con el resultado. Entendemos que fue sin intención pero no se pueden hacer barbacoas en estos espacios y hay que tener cuidado si pensamos en hacer un anillo verde en Granada. Lo vamos a hacer de nuevo y esperamos no tener que hacerlo tres veces", ha lamentado Gaspar Berendsen, presidente de Plant for the Planet.

El inicio de la plantación de nuevos árboles no podrá llegar hasta final de año, en tiempo de lluvia, por lo que habrá que esperar a final de año y al que viene para hacerlo. Mientras, se pueden realizar las donaciones y se buscarán las especies para plantar, que serán las que ya había: pinos, encinas y acebuches.

Jordi Juanós, director de Plant for the Planet en España, ha asegurado que esto no es un proyecto individual sino de todos los granadinos. "Hemos ido esta mañana y está todo muerto, arrasado, todo lo que se reforestó en la ladera de la Abadía. Tenemos que ir todos juntos para esta restauración del entorno lo antes posible", ha dicho.

Los técnicos calculan que en dos años puedan estar ya plantados todos los árboles y que en cuatro años ya se podrá ver con otra visión el monte quemado.