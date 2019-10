77 euros al día para dormir y comer, la dieta de los policías granadinos enviados a Cataluña

Una dieta diaria de 77,13 euros para pagar alojamiento y comidas. Esto es lo que cobran los agentes granadinos de la Policía Nacional por desplazarse hasta Cataluña con motivo de las revueltas por la sentencia del procés, una dieta que "no cubre para pagar lo que cuesta alojarse en esa zona". Así lo indicaron ayer, en declaraciones a Granada Hoy, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que insisten en que, en muchas ocasiones, "desplazarse sale a pagar".

El pasado 9 de octubre, 30 agentes granadinos hicieron las maletas rumbo a Barcelona. Faltaban cinco días para que se conociese la sentencia del procés y, tras lo que se vivió hace dos años durante el 1-O y los días posteriores, se preveía que Cataluña viviese altercados y disturbios por parte de aquellos radicales que no iban a aceptar las penas impuestas por el Tribunal Supremo.

20 días después, y habiendo vivido situaciones límite y de impotencia como la que hace una semana describió uno de ellos a este diario –"lo que ha ocurrido estos días nunca antes lo hemos visto. Nos han tirado lavadoras, bombonas de butano y todo tipo de objetos. Se ha magnificado todo con demasiado odio", confesó uno de los agentes granadinos, que aún se pregunta por qué durante la jornada de mayores disturbios, el día 22, no los activaron pese a estar de retén esperando–, los policías desplazados desde Granada ya han vuelto a casa.

A las 17:00 horas de este lunes, entre aplausos de compañeros y familiares, "olés" y gritos de "viva la Policía", los 30 de Granada fueron recibidos en la Jefatura Superior de Andalucía Oriental de Granada, situada en La Palmita, mismo lugar que una semana antes, congregó a más de un centenar de personas en una concentración de apoyo a la que, a diferencia de este lunes en la que los políticos no se dejaron ver, sí que acudieron representantes provinciales de los partidos políticos de PP, Cs y Vox. Su estancia en Cataluña, al menos por ahora, ha finalizado.

Sin embargo, el refuerzo granadino en las revueltas del procés aún no ha terminado. Según ha podido saber este diario, este fin de semana vuelve a desplazarse otro grupo de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos antidisturbios, y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), a los que además se conoce como 'rayos', que esperan que la organización y los dispositivos, en caso de necesidad, no cuenten con los mismos errores que el 22-O.

Desde el SUP denuncian que en las jornadas de tensión "se reaccionó tarde y con miedo"

"Seguimos denunciando que el dispositivo no fue el adecuado. Sobrepasó las informaciones que había y reaccionaron tarde y con miedo", aseguró ayer a este diario el secretario general de SUP Granada, César Calín, que insistió en que "no les dejaron utilizar los medios de autodefensa a su alcance en tiempo y forma".

Asimismo, Calín denunció, respecto a los 77,13 euros que cobran de dieta diaria los desplazados, que "no cubre para pagar lo que cuesta vivir en esa zona, pero los compañeros no denuncian por miedo a que los muevan de los grupos donde están destinados", y es que aún sigue muy presente el famoso Piolín en el que fueron alojados los agentes. Como ya dijo el policía granadino a este diario "ahora al menos podemos descansar y la comida es buena".