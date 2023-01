La AESIA y el IFMIF-Dones: dos ambiciones con distinto futuro en Granada

Granada lo apostó todo este año a la Inteligencia Artificial buscando en este sector el palo al que agarrarse para cambiar el modelo productivo de una ciudad que tradicionalmente vive del turismo y el sector servicios. Conseguir que la ciudad acogiera la sede de la Agencia Reguladora de la Inteliencia Artificial (AESIA), de las primeras en descentralizarse por parte del Gobierno, se convirtió en prioritario en la agenda política de la capital y se consiguió la unidad institucional y una gran candidatura, para Granada, la mejor de todas. Pero no salió bien, y parece en este caso que no por culpa de la ciudad.

Finalmente el Gobierno ha decidido dar la sede de la AESIA a A Coruña, causando un gran malestar en Granada por la falta de transparencia en la decisión, lo que ha generado incluso que la ciudad y sus instituciones se planten frente al Gobierno y preparen ya el recurso judicial contra esta decisión. Pero para llegar a este momento han pasado muchas cosas antes, desde que se anunció la intención de la ciudad de concurrir para ser sede de la AESIA. Con todo, Granada se vende como la ciudad de la Inteligencia Artificial pues todo lo conseguido para esta candidatura hace ya que las empresas vengan a Granada, que el sector cree empleo y riqueza y que la apuesta por la IA sea una realidad más allá de sedes.

Granada fue la primera en anunciar su candidatura hace ya bastantes meses. En principio no tenía competencia pero cuando se publicó el proceso por parte del Gobierno, se fueron sumando competidores y al final llegaron a ser 13 contra Granada. Para armar la candidatura, Granada ha estado trabajando meses en varias patas. La primera fue la unidad institucional ya que esto era una cosa de Granada entera, no solo del Ayuntamiento aunque a él le tocara presentar oficialmente la candidatura. Se unieron en el famoso Paco por Granada, el pacto de los Mártires, que ya hoy puede decirse que el nombre no auguraba nada bueno. Y arrimaron el hombro el Ayuntamiento, la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía, la Diputación, la Subdelegación del Gobierno (que se ha quedado sola en defender el procedimiento a dictados de Madrid), los empresarios y los sindicatos.

Tras meses de trabajo se formó la candidatura bajo la coordinación de los dos mayores expertos en Inteligencia Artificial. Dos referentes en el mundo académico que son de Granada (uno además, concejal) y que conformaron "la mejor" candidatura ya que cumplía todos los aspectos que pedía el Gobierno: Francisco Herrera y Enrique Herrera.

Y todos hicieron su trabajo: la Universidad de Granada aportaba el marchamo de la institución docente mejor posicionada en Inteligencia Artificial (primera de España y tercera de Europa) así como sus estudios, proyectos y alumnos; los empresarios apostaron por el proyecto para la atracción de nuevas empresas y creación de empleo; las instituciones remaron a favor difundiendo la candidatura y atrayendo adhesiones,... pero el jarro de agua fría llegó el 6 de diciembre con el nombramiento de La Coruña como sede, para lo que todavía no se han recibido explicaciones. El único argumento del Gobierno: el "talento ibérico" que se quiere favorecer entre Galicia y el Norte de Portugal. Se sabía que Alicante y Coruña eran las grandes competidoras de Granada pero se estaba seguro en la candidatura que la capital superaba a ambas.

Granada es la única que puede decir que tiene la primera universidad de España y la tercera de Europa en IA; la única que ha creado un ecosistema de empresas, aIMPULSA, que lleva ya dos años trabajando; la única que ha creado una Fundación de inteligencia artificial con la unión de las instituciones y que tiene ya una asignación de 300.000 euros de la Junta para su funcionamiento. Además, el Ayuntamiento de Granada destinaba 1,3 millones de euros con la cesión de la sede para la agencia en el antiguo Hospital de la Salud (valorado en 8 millones de euros), la reforma del edificio, equipamiento, las ayudas a la llegada del personal y formación.

Pero aunque la sede de la AESIA no estará en Granada (al final no deja de ser un edificio para albergar a un grupo de funcionarios, para lo que se ofreció el antiguo hospital de La Salud) la candidatura ya ha dejado su efecto en la ciudad. El ecosistema de empresas sigue creciendo y cada vez más compañías se interesan por venir a Granada. El tejido productivo creado en torno a la IA tiene ya más de 800 empresas con más de 20 multinacionales que apoyaban la candidatura. Por eso, Granada considera que es ya la ciudad de la Inteligencia Artificial por méritos propios. Además, tras este varapalo, la Junta ha aprovechado para tomar el timón y anunciar que Granada será el centro de la estrategia de Inteligencia Artificial de Andalucía.

Además del malestar por la decisión, argumentos escuchados en boca de representantes del Gobierno también dolieron a Granada, que poco menos se tenía que conformar con el proyecto del acelerador de partículas, del IFMIF-Dones, justificando el Ministerio su inversión millonaria en el mismo.

IFMIF Dones 2023: Los próximos retos del acelerador que se construye en Granada

El proyecto del acelerador de partículas, el IFMIF Dones, que se construirá en Escúzar tendrá un 2023 intenso. Si 2022 sirvió para dar cuerpo a una iniciativa científica que está cada día más cerca de ser realidad, este año que acaba de empezar traerá consigo nuevos retos. De un tronco principal, el acelerador, crecen las ramificaciones que este mismo ejercicio podrán florecer.

En el terreno más material y práctico, en 2023 se prevé que finalicen las obras de los primeros edificios licitados en la parcela del CITAI de Escúzar. En verano se dio luz verde a los edificios auxiliares que ya se levantan en la zona. También se licitó la obra del UGR Dones, el edificio de la Universidad de Granada que nace al calor del IFMIF y se se bosqueja como un nuevo campus universitario en la provincia, destinado a la investigación de nuevos materiales. En este año se verán concluidas estas obras.

No sólo de ladrillo vive el acelerador. En el terreno de formación este 2023 verá nacer una iniciativa ya anunciada por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Enrique Herrera. En abril, entre los días 23 y 28, tendrá lugar Dones Xcitech, organizado por la propia UGR y el consorcio IFMIF Dones España. En esa semana tendrá lugar la primera edición de la Escuela Dones de Ciencia y Tecnología.

DonesXcitech "aspira a convertirse en un referente en tecnologías Big Science, una incubadora de profesionales altamente cualificados y un punto de encuentro entre la academia y la industria", se explica en la web de la iniciativa, que recoge que en esta edición de 2023 se realizarán dos cursos, Efectos de la radiación en materiales estructurales de fusión, impartido por Eberhard Diegele, e IFMIF Dones en profundidad, a cargo de Moisés Webber.