AI Lab Granada forma a la comunidad universitaria en tecnologías en la nube de Google

El Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial AI Lab Granada, impulsado por la Universidad de Granada, Indra y Google, realiza actividades formativas para estudiantes y personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Granada sobre el uso de herramientas de software y tecnologías de última generación en la nube, dentro del ecosistema Google Cloud Platform.

Ya se han celebrado, en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación (ETSIIT), varios talleres formativos para estudiantes de los últimos cursos de grado, máster y predoctorado; y también para PDI de la propia escuela. En ambos casos, la atención se ha centrado en la herramienta Google Cloud Platform y las posibilidades que ofrece para el desarrollo de soluciones de ‘big data’ y ‘machine learning’, dentro del análisis de datos. Con el objetivo de dar una visión aplicada a los contenidos, se han puesto a disposición de profesorado y estudiantes una serie de laboratorios prácticos utilizando la plataforma Qwiklabs de Google.

También se ha ofrecido un curso completo gratuito como parte de la Preparación para la carrera profesional (Career Readiness) de Google, concretamente el curso de Analista de Datos (Data Analyst Track). Con una duración de 8 semanas y 50 horas de trabajo, la actividad ha comenzado en la sede de la ETSIIT. El público objetivo es el estudiantado de la Universidad de Granada y de la ETSIIT que desee explorar las carreras de analítica de datos, inteligencia de negocios, ingeniería de datos y ciencia de datos. Actualmente hay más de 60 estudiantes inscritos, en su mayoría de los últimos cursos de Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicaciones.

Serán 4 sesiones presenciales impartidas por instructores de Google, que se desplazarán a Granada para facilitar el correcto seguimiento de cada uno de los apartados del curso. La formación incluye acceso gratuito a la plataforma Google Cloud Skills Boost para realizar los laboratorios recomendados durante el curso y seguir practicando. Al finalizar, se otorgará una certificación oficial de Coursera: Especialización From Data to Insights with Google Cloud.

Además de la actividad anterior, se ha preparado una sesión de 3 horas para PDI e investigadores postdoctorales. Se divide en tres bloques: en primer lugar, una formación práctica sobre Google Cloud y el uso de GPU (Unidades de Procesamiento Gráfico); a continuación, una sesión práctica sobre el entrenamiento de un modelo Keras (una librería para el desarrollo de modelos de deep learning) con GPU y el ajuste de hiperparámetros (con el fin de optimizar el rendimiento de los modelos aprendidos); y finalmente, una presentación más una demo sobre el entrenamiento de un modelo Keras con TPU (Unidades de Procesamiento Tensorial en la Nube, especializadas en la computación de deep learning).

El objetivo es vincular esta formación al desarrollo de proyectos de transferencia de investigación en los que se puedan explotar las tecnologías en la nube para el procesamiento masivo de datos, por lo que el público objetivo es principalmente personal docente e investigador y personal postdoctoral de la Universidad de Granada, con una amplia participación de profesorado de diferentes departamentos de la ETSIIT.

Alberto Fernández y Sergio Damas, profesores de la Universidad de Granada, asociados al Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional (Instituto DaSCI), vuelven a coordinar el evento. Los instructores invitados son ingenieros senior de inteligencia artificial del equipo de preventa y servicios profesionales de Google Cloud, con amplia experiencia en los temas propuestos.

Debido al enorme éxito de asistencia, y a la importancia de las competencias y tecnologías presentadas, ya se ha acordado con Google la realización de nuevas ediciones de los talleres ofrecidos, tanto para estudiantes como para PDI, así como la organización de otras actividades formativas de interés asociadas a las herramientas y posibilidades de Google Cloud Platform para su uso en docencia, investigación y transferencia, con temáticas y contenidos de procesamiento de lenguaje natural, Internet de las Cosas (IoT) o Servicios tipo ‘serveless’, entre otros.