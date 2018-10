Abandono escolar y gentrificación, los síntomas de la pobreza en Granada

Más de 3 millones de andaluces están en riesgo de pobreza según el VI Informe sobre el Estado de la Pobreza de Andalucía, presentado ayer en Granada por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A). Esta cifra supone el 37,3% de la población de la comunidad autónoma, o lo que es lo mismo: 1 de cada 3 personas en Andalucía es pobre o está en el umbral de caer en ella. El estudio, que toma como base datos estadísticos de organismos oficiales como la Junta, el INE, o el Observatorio de la Violencia de Género, realiza un visión general a partir de diferentes indicadores y parámetros que concluyen que el número de personas en riesgo de caer en la pobreza en Andalucía se ha incrementado en medio millón desde el estallido de la crisis en 2008.

Precisamente hoy se celebra el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, y en este sentido EAPN advierte de la situación actual arroja "datos alarmantes", ya que "no sólo crisis no cesa, sino que sigue siendo crítica y se cronifica", según declaró Kaoutar Boughala, miembro de la junta directiva de EAPN-A. "Aunque en este último año se han logrado modestas mejoras en algunos indicadores, Andalucía sigue a la cabeza de un lacerante ranking estatal de pobreza", explicó Juan Manuel Pacheco, coordinador en Granada de la red. La tasa AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion) es más de diez puntos superior a la media de España y la tercera mayor de todas las comunidades, por detrás de Extremadura y Canarias. Respecto a 2008, este indicador no solo no desciende, sino que se han sumado medio millón más de andaluces .

37,3%Población. Uno de cada tres andaluces está en riesgo de pobreza y caer en la exclusión social

Esta red ofreció también los datos referidos a la provincia, divididos en diferentes aspectos donde quedan retratados los problemas de pobreza y exclusión social que acucian a Granada. Destacan los datos referidos a la infancia, estadísticamente a personas de menos de 18 años. EAPN considera de especial gravedad la tasa de abandono escolar en Granada, que alcanza 25,7% de las personas de 18 a 24 años que no están escolarizadas y que tienen como estudios máximos la ESO o de anteriores niveles. Este se relaciona de forma íntima con que el 38,7% de la población andaluza menor de edad está en riesgo de pobreza y exclusión, un dato que está un 7,4% por encima de la media nacional.

Una de las novedades que presenta este séptimo Informe Sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía es el enfoque de género, que según explicó el coordinador Juan Manuel Pacheco, "examina de forma transversal las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres y las particularidades de la pobreza en femenino". La plataforma, con los últimos datos de la Agencia Tributaria ofrecidos en 2016, revela que en Granada los hombres cobran 2.905 euros más que una mujer en su salario medio anual, lo que supone una brecha del 21,6%. Mientras tanto, la tasa de paro sigue siendo mayor entre las mujeres que entre los hombres (28% frente al 24), aunque los últimos datos hablen de una ligera caída de esa tasa con respecto a hace dos años. "Son las familias, y dentro de ellas las mujeres con el trabajo no remunerado de cuidados, quienes han compensado los recortes en gasto social", afirmó Pacheco.

Otro de los datos en los que más pone el foco es en la vivienda, y señala muy directamente al aumento del número de pisos turísticos con situaciones de exclusión social, ya que su proliferación "resta el número de viviendas de forma normalizada". "A menos oferta, suben los precios de los alquileres", sentenció Pacheco. La cantidad de viviendas turísticas en Granada creció el 70,6% en 2017, contabilizándose 9.730 en total. "El alquiler turístico está contribuyendo a la actual burbuja de precios y los procesos de gentrificación en las capitales", indica el informe.

El estudio no ofrece datos concretos de cuántas personas está exactamente el riesgo de exclusión y pobreza en Granada, ni desgrana por barrios y poblaciones cómo afectan todos esos parámetros en la provincia, aunque Pacheco explicó que, dentro de un plan de actuación en zonas desfavorecidas de la Junta de Andalucía, este señala como barriadas a vigilar la zona Norte y Santa Adela, en el Zaidín. La directiva de EAPN, Kaoutar Boughala, explicó que para tratar de paliar estas desigualdades y actuar en las zonas de pobreza "la estrategia se lleva a nivel regional". "Cada municipio tiene que establecer un plan de inclusión social, que tiene que ser elaborado por el Ayuntamiento y las organizaciones sociales que trabajan en las zonas desfavorecidas, en que se establecen unas metas de empleo, intervención comunitaria cultural, vivienda, infraestructuras, ocio y educación. Uno de los ejes prioritarios es la inserción laboral", detalló Boughala.

"Nosotros somos un grupo de entidades sociales que en Granada intervenimos en distintos ámbitos: población gitana, mujeres víctimas de trata, alojamiento, empleo. Desarrollamos proyectos para trata de erradicar esta situación y que nadie caiga en la exclusión social. Esto es un tema que afecta a todas las instituciones públicas, y vemos que es insuficiente su aportación", indicó el coordinador de la red.