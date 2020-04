¿Abrir los bares sin clientes? Los hosteleros de Granada no quieren hacer un 'búnker' en sus negocios

El plan de desconfinamiento que la Junta de Andalucía ha remitido al Gobierno recoge la apertura de los restaurantes y bares el próximo 25 de mayo. Una medida que es recibida con "absoluta prudencia" por el sector. "El desconfinamiento, entendemos que no debe de ser a costa de convertir el sector en un búnker y los locales llenos de mamparas o máquinas que lo único que harán es que los clientes no les apetezca entrar en los mismos", ha señalado el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García. "El desconfinamiento tiene riesgos y el no hacerlo también, mientras se impone la ciencia debemos de ser cautos porque una recaída tendría consecuencias muy serias para la confianza del ciudadano respecto a nuestro sector".

El presidente de los hosteleros se muestra especialmente crítico con todas las informaciones que intentan elucubrar sobre cómo será esa reapertura porque todavía no hay ninguna directriz oficial en este sentido y tienen precedentes como la entrada en vigor de la ley contra el tabaco, cuando los locales hicieron fuertes inversiones para adecuar espacios para fumadores que acabaron obsoletas e inutilizables meses después.

Además, con la prohibición del Gobierno de Alemania de permitir que sus ciudadanos viajen a España este verano, la situación se agrava por ser "uno de los grandes emisores de turismo". Así que el trabajo se centrará en el turista nacional, que es el más próximo, aunque sigue la gran interrogante de cómo se producirá la desescalada, los aforos, las garantías para los clientes, las distancias entre los clientes, los test que se harán... "No hay nada claro, y todo lo que se está escuchando son especulaciones, hace falta un punto más de prudencia porque el problema a estas alturas no es abrir, es hacer el negocio rentable, porque los ERTES forzosos tendrán que alargarse, ¿o es que los clientes van a estar haciendo cola el día 25 para entrar en los bares?", se ha preguntado García.

"El empresario analiza cuidadosamente la situación. Ya lo vengo diciendo, no podemos abrir los establecimientos sin un análisis previo riguroso y sosegado, los costes que están teniendo las empresas en estos dos meses son abrumadores. En la empresa además de los costes de personal hay otros muchos que hay que pagar todos los meses, así que cuidado con abrir sin clientes, sin demanda", ha alertado Gregorio García. "Por lo tanto, es necesario asumir riesgos controlados y comenzar a una desescalada prudente, porque el no hacerla podría ser peor el remedio que la enfermedad".