Polémica por el acuerdo entre Abu Dabi y el Ministerio para crear un centro de inteligencia artificial en Granada

En junio de 2020, cuando todo giraba alrededor de la pandemia, el Gobierno presentó el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, un órgano consultivo que proporcionará asesoramiento y recomendaciones independientes sobre las medidas a adoptar para garantizar un uso seguro y ético de la Inteligencia Artificial. En este ente asesor figura, desde su creación, el catedrático de la Universidad de Granada y concejal de la capital Francisco Herrera, uno de los expertos españoles "de máximo prestigio a nivel internacional en la materia" en los que se confió para la "la finalización y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial", expresó entonces el Gobierno.

La semana pasada tres de los 18 miembros de este Consejo dimitieron por la colaboración entre el Gobierno de España y un centro de investigación de Abu Dabi, ADIA Lab. Gracias al acuerdo suscrito el martes 21 de marzo Granada será la sede europea para el desarrollo de la inteligencia artificial y computación avanzada.

Según recoge el diario El País, tres de los asesores del Gobierno han dejado de formar parte de este órgano. Dos de los dimisionarios, Ricardo Baeza Yates y Lorena Jaume Palasí, explican en una tribuna firmada en el mismo diario junto con Ramón López de Mánteras y Carmela Troncoso que "el consejo asesor no ha sido consultado para analizar “las implicaciones que estas tecnologías disruptivas supondrán en ámbitos diversos” en la mayoría de los casos, incluyendo el acuerdo entre el ADIA Lab y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) para instaurar su sede europea en Granada. Un acuerdo que causa gran preocupación, pues contradice los principios de ética y seguridad con los que el gobierno español se comprometió a desarrollar nuevas tecnologías". También ha dimitido Carles Sierra, director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que expresó su renuncia el miércoles, indica El País, un día después de la firma del acuerdo. Baeza Yates es catedrático de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) y fundador del Grupo de Ciencias de la Web y Computación Social de la Universitat Pompeu Fabra. Jaume Palasí es directora ejecutiva de AlgorithmWatch, donde centra su trabajo en la filosofía del Derecho y la ética de la automatización y de la digitalización.

"El ADIA Lab es un centro científico financiado por la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA), el emirato más rico de los Emiratos Árabes Unidos, que comenzó a operar en diciembre de 2022. Considerando que ADIA, la entidad que financia ADIA Lab, dispone de activos de alrededor de 800.000 millones de dólares, su inversión en España puede ser considerable", señala la misma tribuna, que destaca que en el país financiador del proyecto en Granada la ciencia "no es independiente del Gobierno".

"El gobierno [de Abu Dabi] influye sobre las decisiones de personal y agenda de los centros de investigación, incluyendo ADIA Lab", continúa el texto crítico con la decisión del acuerdo entre ambos entes. "Por tanto, la Sedia ha acordado una agenda de investigación centrada, entre otros, en el desarrollo de una modelización económica del cambio climático y sus políticas de mitigación, así como el desarrollo de infraestructuras computacionales éticas con un centro científico financiado por un gobierno que no reconoce la independencia de la ciencia, que pisotea los derechos humanos, en especial de mujeres, de las comunidades LGTBQI+ e inmigrantes, y cuya riqueza proviene principalmente del petróleo".

"Esta alianza no hará de España un país más puntero en IA", critican los firmantes de la carta abierta, en la que señalan que "esta alianza solo pone a los EAU en el mapa de la competición europea y cuestiona la credibilidad con la que la SEDIA afirma querer impulsar el desarrollo ético de la IA".

Carles Sierra, en declaraciones a este periódico, justificó su renuncia por "la conexión de ADIA con el gobierno autocrático y poco respetuoso con los derechos humanos de los Emiratos. Creo que si queremos promover una IA ética estos no son los mejores compañeros de viaje. La Comisión Asesora no fue consultada al respecto y no hubo oportunidad de discutirlo antes de que se tomara la decisión. Estos dos son mis motivos fundamentales para dimitir".

Granada será la sede de ADIA Lab tras el acuerdo firmado hace unos días en el Cuarto Real de Santo Domingo entre Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y el doctor Horst Simon, director del centro emiratí. Artigas aseguró en aquel acto que "celebramos que España se está convirtiendo en un polo de atracción del talento e inversión a nivel internacional. La llegada de la sede de ADIA Lab a Granada se suma a la apuesta de otras grandes compañías y centros de investigación por nuestro país".

"Hacemos ciencia, no política"

El vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Enrique Herrera, manifestó que respeta la opinión de los investigadores críticos con el acuerdo, al tiempo que explicó que desde la UGR "hacemos ciencia, no política". Herrera también subrayó que la institución académica mantiene colaboraciones con entidades científicas "de todo el mundo", con países como China, estados Unidos, Indica, y también con países árabes.

"Las cuestiones de ética e inteligencia artificial las tendremos que resolver entre todos", expuso sobre las cuestiones que plantea convenir con Abu Dabi un centro de las características del ADIA Lab. Por cierto, en estas semanas se mantienen encuentros telemáticos con los responsables del centro de investigación emiratí para fijar la parte académica del acuerdo firmado entre el Gobierno y ADIA.

"Nosotros hablamos de temas éticos, no nos metemos en política", insistió Herrera, que subrayó que la colaboración abierta ahora con Abu Dabi se enmarca en las colaboraciones que tiene la Universidad con centros de investigación de todo el mundo. "Vamos a establecer relaciones como hacemos con todos los países. Con todos tenemos que hablar del buen uso de la ciencia".

ADIA Lab

El centro contará con una inversión de unos cinco millones de euros. El acuerdo tiene una duración de cuatro años, indica el Gobierno, extensibles por el mismo periodo, e incluye la coordinación de marcos de colaboración con universidades e instituciones de investigación europeas y emiratíes, así como la promoción de encuentros internacionales. "Se persigue, también, la transferencia del conocimiento para que tenga un impacto directo en el ecosistema industrial y el fomento del emprendimiento", añade el comunicado, en el que se destaca que "España se ha convertido en el país que impulsa del desarrollo de una IA ética y humanista, liderando el piloto regulatorio europeo".