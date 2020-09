La Academia de Bellas Artes de Granada pide un debate científico y social para Romayla

Cada poco tiempo, surge una polémica relacionada con el patrimonio y proyectos que no gozan del consenso social o artístico. Todo lo que tiene que ver con la Alhambra conlleva su parte de debate (veáse el fallido Atrio) y en los últimos tiempos el asunto que suscita más controversia es la remodelación del Paseo de Romayla, en la ribera del Darro, que ya recibió críticas por parte de Oppidum y que ahora ha generado suspicacia en la Real Academia de Bellas Artes de Granada.

La Real Academia de Bellas Artes de Granada ha manifestado su preocupación ante la ejecución del Paseo de Romayla, un proyecto del Patronato de la Alhambra para unir el monumento con el centro de la ciudad por la ribera del río Darro, al considerar que es improvisado y falto de debate científico.

En un comunicado, la Comisión de Monumentos de la entidad ha destacado su "profunda preocupación" por el proyecto que abanderan la Junta y el Ayuntamiento de Granada para intervenir en el denominado Paseo de Romayla.

La Academia ha estudiado los documentos del acuerdo firmado el año pasado por el Patronato de la Alhambra y el Consistorio granadino para construir un paseo peatonal en la ribera izquierda del río Darro, desde la conocida como Acequia de Romayla o Santa Ana hasta los puentes del Rey Chico y de las Chirimías, uno de los espacios más sensibles del entorno alhambreño.

"El examen de los documentos nos hace temer que nos encontremos ante unas actuaciones improvisadas y carentes de una mínima coordinación y de un debate público y científico que parece en este caso imprescindible", ha señalado la institución cultural.

La comisión ha recordado además que existen antecedentes de proyectos descuidados que han conducido a actuaciones desafortunadas y han calificado de llamativa la ausencia de un proyecto que incluya la totalidad de la zona de intervención.

La Academia de Bellas Artes ha detallado que el proyecto pretende construir un paseo peatonal que incluye un puente de acceso sobre el Barranco del Rey Chico y hasta un ascensor en la zona del Puente de las Chirimías y que la licitación del Patronato de la Alhambra se centra en exclusiva en la rehabilitación del hotel Reuma, lo que representa una duplicidad de actuaciones.

La institución ha pedido un proyecto integral que tenga en cuenta que en el enclave existen valiosos restos arqueológicos y ha criticado que no se haga mención al Barranco del Rey Chico y el acceso histórico a la cuesta del mismo nombre al considerar que si no se incluye, el paseo no empezará ni acabará en ningún sitio.

La Academia de Bellas Artes ha incidido en que el proyecto para recuperar de manera integral el paisaje que durante siglos ha enmarcado la Alhambra representa una "oportunidad única" y ha pedido que se someta a un verdadero debate científico y social.