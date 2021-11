Adelante Andalucía se concentra en la sede de Endesa en Granada para denunciar las dificultades en el pago de la factura de la luz

Adelante Andalucía ha lanzado una campaña en todas las provincias andaluzas para denunciar las dificultades que están afrontando la mayoría de andaluces para pagar una factura de la luz cada vez más desorbitada. En la acción que ha tenido lugar en Granada en el marco de esta campaña, la diputada de la formación Ana Villaverde ha recordado que Andalucía se encuentra entre las primeras comunidades autónomas en pobreza energética, por lo que la energía es un problema especialmente duro para los andaluces y andaluzas.

La campaña ha consistido en una ocupación simbólica de la sede de Endesa en la capital y el reparto de panfletos explicativos, donde los y las militantes han tenido la oportunidad de hablar con muchos consumidores que iban a acceder a las sucursales indignados con sus facturas de la luz, en algunos de los casos llegando incluso a mostrarla con enfado por la subida de precios.

Villaverde ha explicado que la energía es "un bien esencial para la vida y estratégico para el funcionamiento de la economía, que debería estar bajo control público y democrático y no a merced de los intereses privados del oligopolio eléctrico, ya que el acceso al suministro eléctrico es una cuestión de derechos humanos". Además, ha añadido que urge una "transición energética que nos permita avanzar hacia las energías limpias y renovables, sector que si se desarrolla de forma racional y sostenible podría servir para el cambio de modelo productivo que esta tierra necesita para generar empleo estable y de calidad".

Entre las medidas que proponen desde la formación andaluza destacan la petición de una auditoría del precio de la energía para saber exactamente de donde salen esos precios y acabar de forma inmediata con el sistema de subasta que hace que paguemos unos precios inflados. Para la portavoz de Adelante, el precio de la luz esto es un "robo legal" y culpa a PP y PSOE de haber privatizado el sector en el pasado.

"Cada vez hay más familias que no pueden poner la calefacción por miedo a la factura de la luz, mientras los beneficios de las eléctricas no dejan de crecer hasta rebasar los 6.000 millones de euros" ha criticado Villaverde, quien además ha responsabilizado a los gobiernos por no tomar medidas efectivas para regular el precio de la energía, "como podría hacer si hubiera voluntad política para establecer un tope máximo en el precio".

Piden también desde Adelante que se recupere el control público de un sector tan estratégico como es la energía y que se avance hacia la soberanía energética, lo que a su juicio pasa por un modelo de cercanía, donde la energía que se genere sirva en primer lugar para garantizar el suministro en el territorio. Villaverde ha concluido afirmando que "hay que abordar un modelo de renovables que no pase por la instalación masiva y descontrolada de macroplantas de fotovoltaicas, como sucede en el norte de la provincia, incompatibles con la vida y la agricultura en los pueblos andaluces, para que luego la energía que se genera sea evacuada a otros territorios. Lejos de eso, lo que necesitamos es un modelo de cercanía, que acerque la producción al consumo, que se utilice el espacio ya construido, como los techos de los edificios, para generar energía solar y que se apueste por la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética. Si la transición hacia las renovables se vuelve a convertir un nicho de negocio de las eléctricas y no se apuesta por el ahorro energético, el modelo no será sostenible por mucho que se hable de "economía verde".

La campaña que seguirá desarrollándose durante todo el invierno con más acciones y actividades en la provincia de Granada y en toda Andalucía.