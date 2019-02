Adicae presenta la primera demanda colectiva de la provincia por los gastos hipotecarios

Para Adicae la intención de las demandas colectivas es dar "una solución global que evite un desfile de cientos de miles de afectados en demandas individuales", ya que según la asociación "la vía individual colapsaría los tribunales y dejaría sin resarcimiento a millones de hipotecados que no se plantean ir a en solitario".

Ya el pasado otoño, cuando se produjo la polémica sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a los clientes y no a la banca sobre el impuesto de las hipotecas, los despachos especializados empezaron a recibir una avalancha de reclamaciones .

"Este fraude no se puede resolver caso por caso"

La asociación de consumidores Adicae ha presentado un total de 111 demandas en toda España contra otras tantas entidades representando a más de 2.000 consumidores. A todas ellas pueden unirse en las próximas semanas los más de cinco millones de hipotecados que aún no han reclamado sus gastos. "Un fraude que afecta a casi todas las hipotecas no se puede resolver caso por caso", señalan desde la plataforma. Para la asociación de consumidores que está erigiendo como portavoz de estas demandas colectivas "es una razón de justicia reclamar lo que las entidades cobraron indebidamente y por eso es de vital importancia hacer un llamamiento a todos los consumidores a que no se queden en casa"