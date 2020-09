Adiós a la zona azul en la calle Primavera de Granada tras la polémica por el rechazo de los vecinos

La zona azul ya se ha despedido de la calle Primavera de Granada. Eso sí, no sin antes haber dejado un rastro de polémica y lucha entre los vecinos, apoyados por el PSOE, y el Ayuntamiento de Granada.

El miércoles, el grupo municipal del PSOE, encabezado por Paco Cuenca, visitó esta vía que se encuentra en el límite de los distritos Zaidín y Genil. El motivo era conocer in situ el enfado que arrastraban los vecinos tras haber comprobado que durante el verano, concretamente el pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Granada había pintado los aparcamientos de color azul. Y es que el Consistorio tenía intención de ampliar la zona de estacionamiento limitado para cumplir con el contrato de la zona ORA, la cual contaba con un déficit de mil plazas en la capital.

Sin embargo, esto no solo no tuvo éxito sino que duró poco, pues unas horas después de ser explicado por el concejal de Movilidad, César Díaz, el alcalde de Granada retiró la medida "para no apretar el bolsillo de los granadinos".

El regidor aseguró que las calles, como la Primavera, serían repintadas. Sin embargo, los días pasaban y el azul seguía delimitando los aparcamientos de esta vía, lo cual provocó que los vecinos empezasen a repintarla de blanco por sí mismos.

Esto propició que el propio edil de Movilidad reiterase que la noche del jueves quedó anulada la zona azul e insistiese en que "el expediente para instalar zona azul en esa al le es del anterior equipo de gobierno".

La mañana de este sábado, la calle Primavera volvía a lucir con su aspecto normal: con líneas blancas para delimitar el aparcamiento y poner fin a una polémica que se trasladará ahora al negociado entre el Ayuntamiento y la empresa de la zona ORA.