El Administrador de Fincas Colegiado más joven de España es de Granada”

Este joven administrador nació en El Zaidín, humilde y popular barrio de Granada, el veintiuno de abril de 1997. Es empresario autónomo desde apenas cumplir la mayoría de edad y se colegió como Administrador de Fincas con apenas veinte años.

Pablo nos explica que ya cuentan con decenas de edificios y residenciales que confían su gestión a él y su equipo. Es un hecho que vivimos en momentos de cambio y readaptación a las nuevas circunstancias que nos ha tocado vivir y Martín de Villodresse está posicionando como un referente, a pesar de su temprana edad, con una notable evolución en el sector de la Administración de Fincas en Granada y su provincia.

Cuando una comunidad de vecinos busca un Administrador de Fincas quiere a una persona que se haga cargo de la gestión integral con eficacia y máxima transparencia, de tal manera que nos haga olvidarnos de los problemas de nuestro día a día en nuestro edificio, o en cierto modo, que podamos estar algo más despreocupados sabiendo que estamos en buenas manos y hay una persona detrás que se ocupará de todo.

De ahí, que la experiencia y actitud de él y su equipo hayan hecho que comunidades de vecinos de Granada capital y provincia apuesten por los servicios de Martín de Villodres, intentando siempre ofrecer una escucha activa y eficaz para resolver cualquier situación adversa.

Además, Martín de Villodres está especializado en la eliminación de morosos en las Comunidades de Vecinos, contando con un equipo de abogados dispuestos a resolver y/o eliminar la morosidad de las comunidades.

Pablo, ¿por qué decidiste ser Administrador de Fincas?

La verdad que esta aventura la inicié con apenas dieciséis años con un familiar cercano que me dio la oportunidad. Me sentí realizado y muy ligado a esta profesión… y hasta el día de hoy.

¿Esperabas tener el crecimiento profesional que actualmente has logrado?

Sinceramente, como responsable de este proyecto siempre confié en nosotros como equipo y también en mí mismo, pero nunca habría podido ser tan optimista como para imaginar el éxito que hemos obtenido en estos años. Sobra decir lo orgulloso que estoy de este proyecto y de las personas que me acompañan desde el principio.

¿Cómo ves tu trayectoria profesional?

Es un asunto que no me inquieta. Es cierto que me exijo al máximo en cada momento pero siempre trato de disfrutar mis días, y espero seguir haciéndolo como Administrador de Fincas durante mucho tiempo. Me gusta mucho lo que hago.

Además, tienes tu oficina propia en el Centro de Granada, ¿nos puedes decir cuál es la nueva ubicación y por qué te has cambiado de oficina?

Así es, ahora nos encontramos en el 2ºA de la Calle San Antón, 75, justo frente a la Calle Alhamar. Surgió la oportunidad de cambiar de centro de trabajo y la aprovechamos. Ahora tenemos más espacio para trabajar y archivar la documentación y, además, hemos preparado digitalmente las instalaciones para las futuras juntas virtuales.

¿Crees que aportas a tus comunidades de vecinos algo que te pueda diferenciar de otros administradores de fincas?

En este tema he de reconocer que, en los últimos años, he conocido a compañeros de profesión muy capaces y competentes, tanto de Granada como a nivel nacional.

Sí es cierto que en Martín de Villodres intentamos destacar por el compromiso y seriedad con las que hacemos las cosas. Contamos con distintos profesionales a disposición de nuestros clientes de manera gratuita que cubren las áreas de asesoramiento legal e inmobiliario y contabilidad.

Es un proyecto que nació, y a que día de hoy lo sigue sosteniendo, la fuerza y la ilusión de los que lo componemos. Y, por supuesto, todas aquellas personas que han confiado en nosotros desde el principio.

Granada se enorgullece de poder contar con personas jóvenes y emprendedoras que dediquen su tiempo y energía a mejorar la vida de otros ejerciendo su profesión como Pablo. Hoy ha logrado transmitirnos su fuerza e ilusión desde el principio de la entrevista.