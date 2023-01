Adrián, el primer bebé de 2023 en Granada: "Es una experiencia que no se puede explicar"

Adrián y Yohana, Yohana y Adrián, son dos de los primeros protagonistas de este recién estrenado 2023. El pequeño ha sido el primer granadino del año. Nació pasados tres minutos de las tres de la madrugada del 1 de enero en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. La fecha de parto, explica su padre, Adrián también, estaba prevista para el 30 de diciembre. Ese pequeño retraso ha convertido a esta familia de Ogíjares en protagonista de esta buena noticia. Por su parte, Yohana, con el nacimiento de Adrián, es ya toda una hermana mayor. Con sus cinco años ha vivido también unas horas llenas de emociones encontradas. Gracias a una videollamada esta misma mañana ya ha podido conocer al peque de la casa. Pronto les darán el alta a Adrián y a la mamá, Francisca, y tendrá, a buen seguro, la oportunidad de dar un fuerte abrazo a los dos.

"Es una experiencia que no se puede explicar", señala el orgulloso padre a través del teléfono. Él estuvo en el parto de Yohana junto a Francisca, la madre. En esta ocasión, se quedó en casa con Yohana mientras que Francisca estaba en el hospital acompañada por su madre. "Las uvas no me las comí, pero cuando nació el niño sí que brindé", relata sobre la Nochevieja.

La de ayer fue una jornada intensa para la familia. Francisca rompió aguas a las ocho de la mañana y se fue al hospital. El bebé nació finalmente poco después de las tres de la madrugada. Un final feliz para muchas horas de nervios y, además, se da la circunstancia de que ha sido el único bebé que nació esta pasada madrugada en el San Cecilio. Una noche tranquila.

"Creía que iba a nacer el 31" de diciembre, reconoce el padre. El bebé vino al mundo de parto natural, pesó nada menos que 3,830 gramos y ha medido 55 centímetros. Todo un niñazo. Adrián padre señala que en casa son todos altos, así que el peque tiene a quien parecerse. Sobre los rasgos del recién nacido, el papá no se moja. "Tiene de los dos".

Esta familia, ahora de cuatro, marcará esta fecha, como no puede ser de otra manera, en el calendario como una fecha más que señalada. De ahora en adelante sumarán a la Nochevieja y Año Nuevo otra fiesta más, el cumpleaños de Adrián, todo un regalo para este 2023 que acaba de empezar.

Primeros bebés en Andalucía

Entre los primeros bebés nacidos en Andalucía en 2023 Adrián ha sido de los más remolones. Los dos primero andaluces, dos niños, nacieron con el sonido de las doce campanadas. En Málaga ha nacido por parto natural Aarón, a las 00:01, en el Hospital Materno Infantil del Regional. El pequeño, primer hijo de Érika y Omar, ha pesado 4,200 gramos y ha medido 53 centímetros, indica la Consejería de Salud en un comunicado. En Almería, en el Hospital Materno-Universitario Torrecárdenas y a la misma hora, ha venido al mundo Alejandro, que ha pesado 3,405 gramos en un parto natural.

En cuanto al resto de provincias, el primer bebé gaditano ha venido al mundo en el Hospital Puerta del Mar, a las 00:45 horas. Ha sido un niño que ha pesado 2.920 gramos y ha medido 49 centímetros. En Córdoba, la primera bebé de 2023 ha nacido en el Hospital Universitario Reina Sofía se llama Sofía y vino al mundo a las 5:48 horas. Ha sido un parto natural y ha nacido con 33 semanas y 6 días de gestación, por lo que está ingresada en Neonatología por prematuridad. El primer niño nacido en hospitales públicos onubenses ha sido en el Juan Ramón Jiménez a las 00:57 horas. Su nombre es Manuel y ha pesado 3.330 gramos.

En el Hospital de Jaén ha nacido Jonnhy Amador a las 00:30h, ha pesado 3,3 kilos y ha medido 53 centímetros. Sus padres son Jonnhy Andrés y Andrea. A las 00:23 horas ha nacido Julia, la primera bebé de Sevilla, que ha pesado 3.285 gramos.

En los hospitales públicos de Andalucía, a 30 de noviembre, se han atendido 43.001 partos. En todo 2021 el número de partos atendidos en el SAS fue de 50.372.