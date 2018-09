Aeropuerto ajustado a hora

Uno de los mayores temores a los que se enfrenta un viajero a la hora de coger un vuelo es si se encontrará con alguna sorpresa desagradable cuando mire los paneles horarios. Si pone delayed es un fastidio, un engorro, y un problema si de ese vuelo depende otro enlace. Peor es si con letras rojas se lee canceled. Ahí no hay tutía. Las vacaciones, reuniones o compromisos se van al garete. En el aeropuerto de Granada, compartido con Jaén, ese problema se ha producido durante los últimos meses de una manera, en ocasiones muy cruel. Los retrasos y las cancelaciones han estado a la orden del día, sobre todo en julio y las primeras semanas de agosto. De tal gravedad se ha tornado la situación este verano que el pasado día 12 la Subdelegación del Gobierno requirió información al aeródromo de Chauchina para encontrar respuestas a su situación.

Los motivos que esgrimen las partes implicadas (Aena y las compañías aéreas) son muy diferentes. La gestora de los aeropuertos españoles señala que los retrasos y las cancelaciones son responsabilidad de las aerolíneas, y estas asumen esa culpa aduciendo todo tipo de problemas de diferente índole: por fallos técnicos, culpando a los controladores (en el caso granadino apenas afectó la huelga del centro de control de Marsella y solo para los vuelos internacionales) o directamente por la mala meteorología. Pero en Granada sorprendió que una de las compañías que operan desde su terminal (Vueling) considerase como un problema el horario de cierre nocturno del aeropuerto. Esta arguyó el pasado 13 de agosto a este diario que el cierre a las 0:15 horas limita la operativa, porque si se sabe que un vuelo no va a llegar antes de la hora de la clausura del aeródromo, el avión se cancela. En días anteriores esta empresa había suspendido un vuelo desde Barcelona y retrasó más de tres horas otro hacia Palma de Mallorca.

"El horario del aeropuerto no influye, no es la causa de una cancelación", responden fuentes de Aena a esta redacción. "Puede hacerlo la meteorología adversa, un problema técnico, o que la tripulación ya haya cumplido sus horas de vuelo, pero en relación con el horario, estos están siempre adaptados a su actividad", explica la operadora aeroportuaria del Estado, que insistió en que "las compañías saben de sobra los horarios de apertura y cierre, y si esta tiene un problema con su operativa, no es un problema del aeropuerto".

La terminal de Granada-Jaén funciona cada día entre las 7:00 de la mañana hasta las 23:15 horas. Un intervalo que puede ser ampliado una hora más en el caso de que una compañía aérea lo requiera, lo que hace que el cierre efectivo de la terminal en la instalación granadina pueda superar en un cuarto de hora la medianoche. Esta hora extra no es igual para todos los aeropuertos. El llamado PPR (permiso previo requerido) varía en función del tráfico de cada terminal. Así, en Andalucía, salvo en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol, que opera durante las 24 horas del día, el PPR en Granada y en Jerez es de una hora, mientras que baja a los 30 minutos en el de Almería, y sube hasta las dos horas en Sevilla.

En ninguno de estos aeropuertos el horario ha sido motivo para la justificación de problemas con cancelaciones. Es más, la terminal granadina es la tercera de toda la comunidad autónoma que tiene un horario de cierre más tardío. De nuevo sin contar el 'gigante' malagueño, el Federico García Lorca es uno de los tres aeropuertos andaluces que cierra pasada la medianoche, solo por detrás del de Sevilla, que a la clausura de su operativa a la una de la madrugada, se unen las dos horas de permiso previo requerido que puede asumir, por lo que el cierre efectivo sería las tres de la madrugada.

"Cada aeropuerto tiene su casuística en función del tráfico que tiene y a las horas que las compañías aéreas operan. Las horas se van adaptando a la demanda, como pasó en Sevilla, que cerraba más temprano, pero que para ampliar su capacidad se decidió un cierre más tardío", explican desde Aena. La terminal sevillana aplica este horario desde octubre del año 2006, mientras que el aeropuerto de Granada funciona con este horario operativo desde julio del año 2004, es decir, desde hace 14 años. A pesar de la llegada de nuevos vuelos internacionales y nacionales al Federico García Lorca, "en Granada no existe una justificación que amplíe los horarios, ni ninguna compañía lo ha planteado", según Aena.

Lo cierto es que en la comparación con aeropuertos del mismo tamaño y capacidad que el de Granada (en la terminal de Chauchina la previsión de viajeros para este 2018 era de 2,2 millones de pasajeros, lejos de los 27 millones de Málaga y los 6,5 de Sevilla), el de la provincia es el más adaptado al tráfico estable. Los dos aeródromos más parecidos al granadino son el de Almería y Jerez de la Frontera, ambos de una sola pista y con las mismas especificaciones técnicas que el García Lorca. De hecho, los tres tienen la misma capacidad de pista (runway capacity en el glosario internacional), y que marca la carga máxima de operaciones que puede absorber un aeropuerto en una hora: 12 vuelos en total cada 60 minutos.

Tanto las terminales almeriense como jerezana trabajan con más compañías (19 y 12, respectivamente) y más destinos que Granada (31 y 17), mientras que solo uno de ellos, el de Jerez, supera a Granada en número de viajeros en medio millón (2,7 millones frente a 2,2). Granada, a pesar de operar con sólo seis aerolíneas para 12 destinos diferentes (que serán 14 a partir de la próxima semana con la entrada en funcionamiento de las líneas con Nápoles y Berlín), tiene un tráfico más estable y huye de la estacionalidad y el 'charteo' (contratación de destinos durante un periodo o época concreta). Esto es lo que hace que Almería y Jerez engrosen sus cifras, salvo en el de la provincia vecina, que a pesar duplicar el número de destinos sobre Granada, apenas supera el millón y medio de pasajeros anuales previstos para este año.

Con todo ello, el aeropuerto Federico García Lorca es el que se permite tener un cierre más tardío frente a sus tres principales competidores. Jerez cierra de forma efectiva a la medianoche y Almería a las 23:45, mientras que el de Granada echa la persiana a las 0:15, es decir, una hora y 20 minutos después de recibir su último vuelo diario, el que llega desde Madrid a las 22:55. A esa misma hora y desde la capital de España arriba al aeródromo de La Parra (Jerez) su última operación del día.

Horarios similares y que no han supuesto cancelaciones en esas terminales. La diferencia está en que Vueling, la compañía que se queja del cierre del complejo granadino, es la que maneja más destinos desde y hacia Granada. Lo hace en seis (Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Tenerife Sur, Paris-Charles de Gaulle y Palma de Mallorca en unión con Air Europa). Vueling trabaja únicamente tres destinos en Jerez y solo uno en Almería. Ahí reside el problema de la mayor incidencia de los retrasos y cancelaciones con origen o destino Granada, más que en la operatividad del aeropuerto. Además, Vueling lidera el ránking de aerolíneas con incidencias abiertas a través del portal reclamador.es, por delante de la polémica Ryanair.