Albayda, el barrio 'millennial' de Granada: la nueva zona de moda de bares y expansión urbanística

Granada tiene un barrio de moda y sin duda es Albayda. La expansión urbanística que se ha producido en los últimos años y que tiene todavía en desarrollo nuevas promociones ha causado el efecto llamada propio para su consideración como el barrio de la generación 'millennial' de la ciudad. Un barrio que se está llenando de gente joven y familias y que, por sus zonas amplias, parques y conexión con el resto de la ciudad, es ya reconocido como la zona de moda. Y con esos ingredientes no podían faltar los bares. En los últimos meses se está produciendo un desembarco importante de los restaurantes más conocidos de Granada y nuevos proyectos que están dinamizando el barrio, aunque en esto hay opiniones para todos los gustos.

Quién iba a decir a los vecinos que comenzaron a habitar el barrio que se iba a convertir unas décadas después en una de las mejores zonas de la ciudad. Cuando incluso en 2014 tuvieron que abrir una petición en Change.org para que el Ayuntamiento reconociera oficialmente el barrio (tarea aún pendiente), que hace diez años tenía 15.000 residentes y hoy se multiplican. La Asociación de Vecinos Albayda lleva más de 20 años trabajando por el barrio y su reconocimiento y recuerdan que a día de hoy todavía no está reconocido como barrio por el Ayuntamiento de Granada y no aparece en los mapas de los distritos, una de las principales demandas del barrio, que pertenece al distrito Beiro y que en esos mapas oficiales aparece una zona como barrio de la Cruz y otra nada. Por eso piden al Consistorio que abra la mano e incluya los nuevos barrios de la ciudad.

Se podrían establecer dos partes del barrio: la 'primitiva' entorno a la Rotonda Europa y la Avenida de Argentinita, y la más nueva alrededor del bulevar de la Avenida Federico García Lorca, llegando a las nuevas promociones que lindan ya con la autovía y por donde sigue creciendo en el poco suelo que ya queda libre. La parte más antigua nació en los años 80 y el germen fueron los antiguos terrenos de la Virgencica, donde se desalojaron a familias afectadas por las inundaciones del Sacromonte.

Con aquella operación se inició todo un plan urbanístico por el que Ayuntamiento y Diputación aportaron 23 millones de las antiguas pesetas para adquirir unos solares que inicialmente tenían vocación de vivienda protegida pero que finalmente, con un nuevo modelo residencial basado en casitas bajas que compraron granadinos que querían salir del centro, desembocó en un plan de viviendas y urbanizaciones de poder adquisitivo alto que dieron la vuelta al concepto del barrio. El paso del Metro después lo ha terminado de modernizar.

La presidenta de la Asociación de Vecinos, María del Carmen Muñoz, califica de "muy positivo" el desarrollo que está teniendo el barrio de Albayda. "Ya cuando planteamos hace años el centro de salud y el colegio defendíamos que era un barrio joven, con gran proyección por sus grandes avenidas, lo que hacía pensar que iba a tener una gran aceptación". Y así ha sido, siendo un punto de referencia para gente joven y familias que quieren comprar su primera vivienda o residir de alquiler en la zona nueva de la ciudad. Y las peticiones ahora de los vecinos van en el mismo sentido, "tener más pediatras y médicos de familia en el centro de salud y un colegio nuevo ya que el Elena Martín Vivaldi ya nació pequeño", explica Muñoz, que cuenta otros proyectos como aumentar los aparcamientos o ampliar las líneas de autobuses y su recorrido por la zona.

Es la Avenida Federico García Lorca la nueva columna vertebral del barrio. De bajos de edificios sin uso durante años, algunos bloques construidos y medio vacíos, parcelas sin uso y descampados, se ha pasado a la construcción de nuevos residenciales, servicios, lleno de promociones y apertura de negocios de restauración constantes. Una especie de 'segundo Palacio de Deportes' por la similitud del desarrollo urbanístico de la zona y el tipo de negocios, pero en el otro extremo de la ciudad.

Un recorrido por la nueva milla de oro de la restauración

Si se recorre esta arteria al completo se hace uno a la idea de cómo se está desarrollando el barrio. A ella se llega si se viene desde la ciudad por la Avenida de Argentinita. Ese es el 'inicio' del barrio. Ya en esta vía se ve el concepto de gran bulevar flanqueado por construcciones, aunque en esta zona, más antigua, hay menos presión urbanística y por un lado están el Centro Infantil Gaviota y la Asociación Autismo Granada y enfrente promociones de esas casas adosadas que comenzaron el barrio.

Tras cruzar la rotonda que sube a la estación de autobuses ya se inicia la Avenida Federico García Lorca, aunque en un primer tramo donde se encuentran los pocos negocios de la vía que no son bares. Aquí hay aseguradoras, peluquerías y centros de estética (que por cierto, después de los bares, es lo más numeroso en el barrio), panadería, heladería, farmacia, tienda de prensa y enfrente un gran centro de rehabilitación. En esta primera zona está la pescadería y frutería El Fraile, donde Juan Manuel Gómez, el pescadero del barrio, lleva desde 2007. "Empecé solo cuando no había nada por aquí y más allá solo descampados y alguna promoción", recuerda. Aunque él, el boom actual del barrio con un modelo de negocio centrado en la restauración, no lo termina de ver. "Se va a convertir esto en una zona como el Palacio de Deportes, muchos bares y tiendas de comercio de barrio, pocas", asegura, explicando que eso no beneficia al negocio local ya que la gente gasta en los bares y no compra en el resto de negocios o solo acuden a la zona para ir a estos establecimientos sin consumir en el resto. Además, "con las hipotecas tan caras en la zona, queda poco en las casas para comer", lamenta.

Adriana Núñez, vecina del barrio que aprovecha para hacer la compra y que lleva tres años en el barrio, corrobora que hay poco comercio local, por ejemplo no hay supermercados pequeños mientras proliferan los bares. La juventud de los vecinos hacen que estén acostumbrados a desplazarse o tomar el coche para ir a las grandes superficies de alrededor: Alcampo, Aldi o Mercadona. Aunque hay proyección de abrir un nuevo supermercado Mercadona en los bajos de los edificios de Aedas, según los vecinos.

Más adelante, otros trabajadores de establecimientos aseguran que sí es cierto la masificación de bares pero que esperan que ese movimiento de gente beneficie al barrio y revitalice otros negocios.

La siguiente rotonda es el inicio de la parte 'nueva', el inicio de la nueva milla de oro para la restauración en Granada. Ahí se encuentra la exclusiva heladería Marconata y cruzando, en los bajos de la urbanización Gran Parque, el residencial que fue germen también de este nuevo concepto de barrio, se empiezan a llenar los locales tras años vacíos de las grandes marcas de la restauración granadina. D'platos fue el primero y después han llegado Los Diamantes, Puerta Bernina, Mostaza Green, La Posada y Los Manueles. Todos seguidos y en este orden de paso.

La gerente del grupo La Posada, Angelina Díaz, explica cómo fue el abrir en esta zona, donde están desde septiembre de 2022. Ya tienen el restaurante La Posada del Genil en la Carretera de la Sierra pero querían probar en la ciudad y se decantaron por esta zona, una zona "amplia,tipo Zaidín pero sin la saturación que ya hay allí". Además, el concepto es un poco diferente más enfocado a raciones y comidas que a tapas. El público también les cuadraba, "familias jóvenes con niños", por lo que decidieron dar el salto en unos tiempos que no son fáciles y en una zona que no es precisamente barata para alquileres y aperturas de negocios. "Hay que pelear pero estamos seguros de nuestro producto, casero y tradicional", asegura.

Confirma que además los bares del Centro están muy orientados ya al turismo y que en la zona es más para granadinos y que incluso están yendo gente de otras zonas de la ciudad a aprovechar los espacios y la oferta gastronómica. Una oferta que tiene otros muchos nombres en el barrio: Menta y Canela, Gamboa, Bodega Teba, Mariano El Pescador, La Rodaja de Limón, el Pescaíto de Concha, Sibarita pizzería d'dom o Malafollá, uno de los primeros bares de la calle. Marta Melero cuenta que lleva ocho años en el negocio y que es "una alegría la revitalización" del barrio, que se llena de "gente joven que salen de paseo, se sientan en los bares" y otros que vienen de otras zonas de la ciudad y que cuentan con aparcamiento fácil. Sobre la competencia con otros negocios, dice que no viene mal y que así hay oferta para todos.

Marta Canalejo es una joven que lleva ocho años viviendo en el barrio y ha visto su gran cambio. "Hay más parques, zonas para paseo, mucha gente, niños, es gente joven con poder adquisitivo que ha revitalizado el barrio", asegura.

Otros servicios y nuevos proyectos urbanísticos

Hasta hay iglesia, la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, también en los bajos del Gran Parque. Y quedan muchos bajos libres para más bares u otros negocios. También hay sedes de empresas como Tragsa, Antea, Dórica, Vialterra, Muprespa y negocios como clínicas dentales, bancos o carnicería.

En cuanto a servicios, en la Avenida está una instalación deportiva principal, el complejo deportivo Inacua Antonio Prieto de Granada, centro deportivo municipal con pistas, piscina, gimansio; el Centro de Estudios Internacional Reina Isabel y una sede de la Seguridad Social.

A nivel urbanístico, la revitalización actual del conocido como N3 la ha dado el desarrollo del plan de Aedas, que ha levantado varios edificios entre vivienda libre y protegida, lo que ha hecho desarrollar también otras promociones aledañas de Osuna y otras constructoras. Es en la parte final de la Avenida, más cercano ya a la Circunvalación. Unos bloques que tienen aún los bajos libres y que serán fruto de otro boom de negocios sin lugar a dudas. Ahí se ha abierto un nuevo parque y prevista la construcción de más viviendas en nuevas promociones o segundas fases.

Del poco suelo libre que queda, solo hay dos parcelas de servicios que lindan ya casi con la autovía y que son de uso docente (15.837 metros cuadrados) y deportivo (16.096). También queda al lado la antigua Casería de los Cipreses, para la que el barrio ha propuesto ya un uso como centro de interpretación de la Vega, entre otros, dentro de las reuniones para la elaboración del nuevo Plan General de Granada. Un espacio que habrá que desarrollar y poner en valor con un proyecto de uso vecinal y abierto.