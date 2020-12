El alcalde de Granada critica que Interior haya "soltado" inmigrantes en la provincia procedentes de Canarias "a su libre albedrío"

Más información Vídeo: El Gobierno traslada a Granada en avión a los inmigrantes llegados a Canarias

Ayer un vídeo mostraba cómo un grupo de inmigrantes procedentes de Canarias llegaba hasta el aeropuerto de Granada, unos "traslados puntuales" reconocidos desde el Ministerio del Interior en las que aseguran que se prioriza la protección internacional y los colectivos más vulnerables. Pero los vídeos comenzaron a circular y el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha respondido hoy criticando la actuación del Ministerio.

"Ayer para sorpresa de todos vimos vídeos donde se veía vuelo fletado a Granada donde venían inmigrantes sin ningún tipo de control policial y donde a la bajada nadie les esperaba y tomaron incluso algún autobús a Granada o salieron a su libre albedrío para poder circular por toda la provincia, Andalucía y España como quisieran", sin pruebas PCR realizadas, explica Salvador.

El alcalde asegura que "no parece normal que en una pandemia como la que estamos sufriendo en este momento el ministro Marlasca monte un vuelo, mande inmigrantes al interior de la península, los suelte en Granada como los ha podido soltar en otro sitio y los deje a su libre albedrío cuando precisamente estamos en una situación de controles de movilidad entre provincias, entre municipios, cuando hay exigencia de horarios que tiene que respetar el conjunto de la población, cuando hay unas medidas de seguridad para garantizar que todo el mundo tiene seguridad cuando accede a determinados sitios con sus PCR correspondientes, el Ministerio del Interior suelte directamente a inmigrantes en la península a su libre albedrío".

"La respuesta que recibí por la Subdelegada es que venían en regla y que por tanto podían circular por donde quisieran". Pero Salvador insiste: "No me parece normal la postura del Ministro sin avisar a ninguna autoridad, sin avisar al Ayuntamiento ni imagino a la Junta. Me parece que el Ministro del Interior tendrá que responder en el Congreso de los Diputados y elevaremos una queja desde el Ayuntamiento de Granada".