Alicia Molina, la matrona que da vida a las mujeres que la engendran

Si hay algo en lo que piden humanidad muchas mujeres es en el momento en el que se gesta una vida, en el antes y en el después. Las mujeres que habitan en Granada han tenido mucha suerte con la enfermera Alicia Molina, una matrona que ha trabajado en los centros de salud de Albayda, Salvador Caballero y Caleta.

Ahora su destino está en el barrio Chana y las mujeres atendidas por la doctora abogan que las que habitan en esa zona tienen mucha suerte con la nueva matrona.

Unas cincuenta mujeres se han reunido en el centro de salud de La Chana para rendirle un homenaje a Alicia Medina. Han querido darle las gracias de esta manera por los cuidados recibidos, su cariño, su profesionalidad y su cercanía, también durante lo peor de la pandemia del Covid-19.

Las mujeres se han reunido un poco antes para terminar de concretar los pagos por los regalos que le han comprado. Un ramo, una taza con dibujos, un pergamino con dedicatoria, un árbol de la vida y una tarjeta de El Corte Inglés para mostrar todo el amor que le tienen a la persona que les ayudó a traer a los amores de sus vidas, sus hijos.

Marta, Rosa, Toñi, Dina, María Teresa, Natalia y Miguel son algunos de los padres que han estado en ese recibimiento. "Es una persona tan humana, es increíble. Va más allá de su trabajo, Alicia es maravillosa", cuenta Marta.

Rosa explica que sintió una ayuda descomunal con su matrona. "Se la recomiendo a todo el mundo, es la mejor. Nunca nadie me ha ayudado tanto para todo". Toñi tuvo a su bebé durante la pandemia, momento en el que las citas médicas eran muy reducidas, "y ella se centró en no perderme la pista. Me pidió el número y venía a verme fuera de su horario laboral. ¿Quién hace eso? Es una persona maravillosa".

La historia de Dina es muy especial, su hija Asia fue la primera en nacer en bañera en el Parque Tecnológico de la Salud. "Las clases de pre parto fueron claves, me sentí muy empoderada con la ayuda de Alicia, eso es muy bonito", cuenta esta mamá al periódico. "Se preocupa por todo, por lo que sientes, por lo que vives y por lo que hay a tu alrededor. La llamas a cualquier hora y te contesta. No te puedes imaginar lo buena persona que es, se merece esto y más", sentencia Dina.

Natalia y Miguel también están ahí y quieren mostrar su apoyo a su matrona, a Alicia. "Es tan importante la confianza que desprende. No es que sea una profesional increíble, es que humaniza su profesión", cuenta Miguel.

Llega el momento y todas entran entre aplausos para Alicia. La cara de sorpresa, de amor y de comprensión por parte de la matrona es inexplicable. Entre tanto aplauso, se emociona. Tanto es así que necesita que no paren para poder recomponerse. Ahora sí, regalos, abrazos y agradecimientos a su matrona, a la persona que les dio vida dándola ellas, que supo hacerlas sentir madres y mujer, que comprendió su temor entre la felicidad y las inseguridades entre tanto amor.