Trajes de fiesta para unas horas

Por sorpendente que parezca, los hombres han sido pioneros en la última tendencia en trajes de fiesta y de ceremonia: el alquiler. Ellos fueron los primeros que se lanzaron a 'comprar sólo por unas horas' el chaqué, esmoquin o el frac que lucían en bodas, cenas de gala y otras grandes ocasiones en las que se exigía etiqueta.

El espíritu práctico del que hicieron gala ellos durante años ha llegado ahora a ellas. El mayor predicamento del consumo responsable, la crisis económica y las redes sociales han impulsado el desarrollo de establecimientos de alquiler de trajes de fiesta femeninos en los últimos años.

Uno de ellos es Rental Mode, que abrió sus puertas en Granada hace año y medio. Una muestra del auge del alquiler es el auténtico boom de esta franquicia, que inauguró su primera tienda en Sevilla hace sólo cuatro años. El proyecto de la joven empresaria Mawi Alcalá cuenta ya con 17 franquicias en toda España. Sólo en Andalucía, cuenta con locales en las ocho capitales.

“Es un modelo de negocio en expansión”, señala la responsable de la tienda granadina, Sumaya Urbano, quien explica que todos los modelos de los que disponen son diseños propios de la firma. “Cada año sacan dos colecciones, una de invierno y otra de verano, más varias colecciones cápsula entre ellas”, cuenta Urbano sobre los vestidos que pueden verse en la página web de Rental Mode.

En el buen hacer de estos diseñadores radica a buen seguro gran parte del éxito de la franquicia que ofrece modelos elegantes, favorecedores y con un toque chic.

“Tenemos clientas de todo tipo, desde chicas jóvenes hasta mujeres de 50 o 60 años –aunque a partir de los 40 son más rehacias al alquiler–”, dice Urbano, que antes de responsable de la franquicia fue usuaria. “En un año puedes tener hasta cinco eventos, como fue mi caso, y recurrí a Rental Mode. Incluso si son con distintos grupos de gente, hoy en día con redes sociales y el tema de colgar fotos, ya no quieres repetir vestido”.

Además, el hecho de ser creaciones propias permite personalizarlas o, en caso de que haya un desperfecto no reparable, reponer ese mismo vestido de una semana para otra. “Yo siempre les digo a mis clientas que tienen que sentirse cómodas, como si el vestido fuera suyo”, comenta Sumaya Urbano, quien precisa que Rental Mode también ofrece un seguro que por diez euros para disfrutar sin estresarse por cigarros, manchas o enganchones con el tacón. “Si te los estás pasando bien, no vas a estar todo el tiempo pendiente del vestido”, señala Urbano, quien destaca que en el año y medio que lleva funcionando la franquicia en Granada no han tenido ninguna incidencia.

Y, ¿cuál es el precio de esos vestidos? Todos tienen el mismo 60 euros, lo que incluye todo lo que sea necesario para ajustar la prenda a la silueta de la clienta y todo lo que sea necesario para completar el look: cinturón, bolso y pendientes. Para rematar el outfit, los tocados se alquilan a parte, 40 euros, una cantidad por la que puede lucirse desde una enorme pamela, un sofisticado sobrero, un turbante o una diadema de flores con velo.

En el caso de que no se contrate el seguro, la usuaria tendrá que abonar el importe íntegro del vestido si sufre un desperfecto que no se pude arreglar, lo que oscila entre los 160 y los 290. Ese es el precio de venta señalado en la web por el que las clientas que, rendidas ante uno de los diseños de la marca, quieran hacerse con su propiedad para estrenarlo y poseerlo todos los días de su vida.

Esa opción a compra también la ofrece otra de las tiendas dedicadas al alquiler de trajes de fiesta para mujer es: Espejo, espejito, de Carmina Díaz, que abrió hace dos años en el número 3 de la calle Rejas de la Virgen.

Con algunas ligeras diferencias, el modelo de negocio es el mismo, aunque en este caso en vez de diseños propios son una tienda multimarca. Se pueden comprar vestidos de fiesta a precio de outlet de algunas tiendas que han echado el cierre recientemente en Granada, como Alma y corazón, Amazona o Mosca y Bendito. Y diseños para alquilar de marcas como Dolores Promesas, Pronovias o Forever Unique. Además, por los 30 euros que incluye el alquiler de un vestido corto y los 60 de uno largo, se cuenta también con el servicio de asesoría de imagen de Carmina Díaz.