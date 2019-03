Una alumna de Física de la UGR gana el Premio Xavier Domingo por su TFG

La estudiante María Pedrosa Bustos, graduada en Física por la Universidad de Granada, ha obtenido el Premio Xavier Domingo, convocado por la Universidad de Barcelona, en su séptima edición, por su Trabajo Fin de Grado (TFG) titulado Interactions of bioactive molecules with model membranes using Langmuir monolayers.

Este TFG ha sido tutorizado por María José Gálvez Ruiz, catedrática de Física Aplicada y Julia Maldonado Valderrama, investigadora Ramón y Cajal de la UGR.

El trabajo se enmarca dentro de la investigación del proyecto Diseño de nanocápsulas (NCs) inteligentes de aceite de oliva para administración oral de fármacos anticancerígenos frente a células madre pancreáticas (PCSs), cuya investigadora principal es María José Gálvez Ruiz y su coIP es Julia Maldonado Valderrama.

El objetivo final del proyecto que contextualiza este Trabajo Fin de Grado es la obtención de nanocápsulas inteligentes y selectivas como sistemas vehículo en la administración oral de fármacos anticancerígenos.

Su autora ha diseñado modelos de membrana biológica de células sanas y cancerígenas usando una balanza de superficies tipo Langmuir y ha estudiado la interacción de un fármaco anticancerígeno modelo, curcumina, con estos modelos de membrana.

La investigación ha comprobado que el fármaco interacciona mejor con el modelo de membrana cancerígena, con lo que se demuestra que con esta técnica se puede obtener información sobre la idoneidad de fármacos anticancerígenos.