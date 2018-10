Aluvión de quejas por el tren turístico

El tren turístico ‘descarrila’ en Tripadvisor. Así lo demuestran los comentarios aportados por los viajeros que han utilizado en los últimos meses este polémico medio de transporte. Aunque este servicio aprueba con una nota de tres puntos sobre cinco, se encuentra en el puesto 98 de las 118 opciones de visitas guiadas que aparecen en esta web. “Llevamos más de una hora en la parada del Monasterio la Cartuja y ya han pasado tres trenecitos llenos de gente. ¡No hay derecho! Han vendido muchas más entradas que el aforo que tienen, esto es una vergüenza. No lo recomiendo para nada”, indicó una de las usuarias que utilizó en el último mes el tren y que, denunció un hecho que al parecer se repite con frecuencia: no siempre se posible subir al tren en todas las paradas.La empresa no es ajena a las críticas. Tanto es así que el propio gerente de la firma se encarga de responder una a una a las opiniones negativas de los usuarios.“Tratamos de mantener una buena frecuencia para reducir las esperas tanto como sea posible, no obstante, en algunas ocasiones se puede producir retrasos por un aumento de la demanda en el servicio. Su comentario nos ayudará a mejorar. Esperamos que vuelva a confiar en Granada City Tour en su próximo viaje y podamos ofrecerle una experiencia positiva”, respondío el gerente de la firma Roger G. C. Otro usuario manifestó el pasado dos de septiembre que “el tren es demasiado estrecho (...) y la audioguia muchas veces se corta y hay que pagar 1,50 euros para que te den unos auriculares (que pueden estar rotos, aunque si lo están te los cambian sin ningún coste) (...). Además, el tren iba demasiado rápido y era imposible disfrutar de las vistas, y menos sacar una foto que no estuviera movida”. En este caso, el gerente lamentó que “durante su viaje no pudiera disfrutar de las explicaciones que le ofrece la audioguía. Es cierto que ocasionalmente nuestro servicio, como cualquier otro, puede sufrir fallos técnicos, pero lamentamos que usted se los encontrara”.Aunque, la más grave la relata otra usuaria que asegura que el conductor “no tuvo suficiente paciencia a que bajaremos dos adultos y dos niños con nuestro carrito de bebé plegado debajo de uno de los asientos porque decía que interrumpíamos el tráfico (sólo había un bus y un taxi que acababan de llegar y esperaban tranquilamente)” por lo que tuvieron, según relata, que “sacar el carro del bebé con el tren en marcha y una de las puertas hasta nos golpeó. ¡Algo increíble y muy peligroso! Tanta prisa tenía que no podía esperar a que barajamos”. En este caso, el gerente le pide que se ponga en contacto con la empresa para “darnos más detalles sobre el incidente que tuvieron al bajar del tren” y remarca que “nuestra prioridad es la seguridad de nuestros cliente”.En cuanto al accidente del 8 de septiembre, el gerente relató a otro usuario que éste se produjo por las fuertes lluvias ocurridas en Andalucía. Aunque la web especializada en viajes está repleta de opiniones negativas, cabe resaltar que también hay numerosas personas satisfechas con el servicio. De hecho el 15% de las opiniones califica el tren turístico como “normal”, el 22% de muy bueno y el 17% de excelente. “Cuando tienes poco tiempo para conocer una ciudad, este tipo de servicios ayuda a tener un conocimiento general del lugar que visitas”.