Durante esta pandemia ha quedado claro: los que nacieron en los años cuarenta o cincuenta del siglo pasado han sido catalogados como población de riesgo. O sea que tienen más probabilidad de contraer determinadas enfermedades, sufrir intoxicaciones o ser objetos de accidentes. Es decir, los más vulnerables.

Cuando Andrés Cárdenas comenzó a publicar en este periódico entrevistas a personas mayores con un pasado qué contar y referentes en una determinada actividad, el coronavirus aún no había dado muestras de su existencia. Ha sido a raíz de esta pandemia cuando los mayores han estado más estigmatizados. Han sido ellos los que han ocupado los primeros puestos en el ranking de muertos por el famoso bicho y a los que han estado recordándole constantemente que son personas vulnerables.

"Ahora siempre hay alguien interesado en recordarte que eres persona de riesgo. En tu casa te lo recuerdan constantemente tus hijos y en el centro de salud los médicos. No hay sitio al que vayas en el que no te hagan sentir viejo", dice Cárdenas, que cuenta que la idea primigenia de esta iniciativa era la de hablar con personas con cierta edad que hubieran tenido un pasado de alguna forma relevante y que, en el último tramo de sus vidas, decidieran hablar de ello.

Las entrevistas fueron publicadas en este periódico durante los años 2018 y 2019. Andrés Cárdenas no se tomó el encargo con un propósito informativo, sino lúdico y literario. Durante dos años trató de encontrarse con personas y destriparles su biografía, sus recuerdos, sus experiencias y sus deseos. En un trabajo que está entre el retrato y la narración. El resultado, además, es un friso histórico de más de medio siglo de Granada relatado por algunos de sus protagonistas.

"También estaba la idea de rescatar del olvido a muchos personajes granadinos que tuvieron relevancia y que, de alguna forma, estaban relegados por el tiempo. Solo los que tenemos más de sesenta nos acordamos por ejemplo de los cantantes Valen o Gelu, cuyas canciones formaron parte de una época. O de lo bueno que era jugando al fútbol Ángel Castellanos. O de lo que significaron para la política de la Transición personas de las que hoy casi nadie se acuerda".

El libro, diseñado por Fran Ortiz, se llama Balance de Otoño y lleva el subtítulo de Granadinos con pasado. En la edición han colaborado las empresas Bodegas Al Zagal, Bodegas Barranco Oscuro, I. T. Curiel, Jamones Juviles y Granada Hoy.

Cárdenas dice que hay muchas personas que en su momento estuvieron en la cúspide de una profesión y que ahora, la mayoría, se encuentran retirados o están al final de su carrera profesional. Empresarios, periodistas, fotógrafos, políticos, juristas, médicos, científicos, pintores, músicos, deportistas o literatos que han conocido o conocen los entresijos del sector en el que se han movido. "Ha sido un placer hablar con ellos. Son personas que ya no tienen en mente ninguna ambición y que me han hablado con esa tranquilidad que ofrece la experiencia por haber recorrido un camino. Sabios que me han dado muchas lecciones de vida", dice Cárdenas.

El autor de Balance de Otoño afirma que hoy día en que está tan denostada la vejez, se hacía un reconocimiento a aquellas personas que ya están instalada en ella y que han tenido vidas que merecen ser contadas.

"Los nacidos en los cuarenta y los cincuenta, entre los que me encuentro, pertenecemos a una generación que ha sufrido menos la violencia bélica y hemos nacido con más años de expectativa de vida, pero también nos horrorizamos con las variantes posibles de ese porvenir que nos parece cada vez más cercano. Además, como dice Leonardo Padura, hemos sido los testigos del tránsito arrasador de los tiempos de recursos mecánicos y analógicos al periodo del imperio de la digitalización, con todas las múltiples consecuencias positivas y negativas que tales procesos revulsivos suelen entrañar. Algunos de mis entrevistados se encontraban encantados con lo que ofrecen las nuevas tecnologías, pero muchos otros las abominan y creen que sin ellas se puede vivir mejor".

Homenaje a los desaparecidos

Cárdenas dedica el libro a los cuatro entrevistados que durante el trayecto han fallecido: José Sánchez Faba, Melchor Sáiz-Pardo Rubio, Pepe Vida Soria y Pepe Ladrón de Guevara.

Además de los citados, las personas cuyas vidas y milagros salen reflejadas en el libro son: David Aguilar, Curro Albaicín, Carlos Ballesta, Joaquín Belón, Maribel Calvín, Antonio Campos, Elodia Campra, Candi, Miguel Carrascosa, María Castellanos, Ángel Castellanos, José Miguel Castillo Higueras, Enrique Cobo, Celia Correa, Luis Curiel, Francisco Manuel Díaz, Ángel Díaz Sol, Juan Fermín Vílchez, Alberto Fernández, Antonio Fernández ‘Bernina’, José Fernández Lara, José Antonio Fortes, José Ganivet Zarcos, José Luis García Puche, Gelu, Francisco Gil Cravioto, Miguel Giménez Yanguas, Vicente González Barberán, Julián Granados, José María Guadalupe, Rafael Guillén, Tomás Hernández Molina, José Hernández Quero., María Izquierdo Rojo, Amalia Jiménez, Paco López, Pepe Macanás, Mari Carmen Maroto, Ricardo Martín Morales, José Luis Moreno Codina, Mercedes Moll, Dolores Montijano, Ángeles Mora, Miguel Moreno, José Olea Varón, Antonio Perera, Gonzalo Piédrola, Juan José Porto, José Luis Prats ‘Ozeluí’, José María Quintana, Paco Ramírez, Antonio Ramos Espejo, Tato Rébora, Mateo Revilla, Pascual Rivas, Antonio Robles, Manuel Robles ‘Manolín’, Antonina Rodrigo, Agustín Rodríguez, Álvaro Salvador, José Sánchez Faba, Antonio Sánchez Trigueros, Mariano Santos, Guillermo Sena Medina, Tomás Sola, Andrés Sopeña, Manuel Titos, José Torné-Dombidau, César Valdeolmillos, Valen, Manuel Valenzuela, José Luis Valverde, Guillemos Vázquez Mata, Andrés Vázquez Sola, Enrique Villanueva y Armando Zuluaga.