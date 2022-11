Antonio Cambril no se presentará a la alcaldía de Granada en las próximas elecciones municipales

Que la izquierda esté dividida es como decir que el agua moja. Y como de aquí a mayo queda bastante tiempo todavía, será más que suficiente para que al final no haya, como ahora mismo, tres o más candidaturas en el flanco zurdo del electorado para la elección del próximo alcalde de Granada. De momento ya se sabe quién no va a renovar su mandato con los granadinos en la primavera de 2023: Antonio Cambril, cabeza de cartel de Podemos-IU-Adelante Andalucía en las municipales de 2019, no se presentará a la reelección.

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha anunciado esta mañana la decisión del periodista, ahora concejal, de no presentarse a las primarias de cara a las siguientes elecciones municipales de mayo, postura que ya ha comunicado a los integrantes de la Asamblea Granada se Encuentra (GsE), entente de partidos formado por IU, Podemos, Alianza Verde e Independientes.

La decisión se produce después de que en septiembre se pusieran de manifiesto las diferencias entre Podemos e Izquierda Unida, los dos partidos fuertes de GsE, cuando esta última formación anunció su intención de crear alianzas con otras formaciones de su espectro político para concurrir a las próximas municipales en la provincia. Estas son Más País, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. De la ecuación quedaba excluida Podemos, que criticó a IU por romper de forma unilateral la marca con la que consiguieron tres concejales en mayo de 2019 (Antonio Cambril, Paco Puentedura y Elisa Cabrerizo).

Esto abrió una pequeña crisis entre las direcciones de ambos partidos que fue solucionada rápidamente con un cierre de filas para evitar un desmembramiento del grupo municipal a escasos seis meses de las municipales. El apoyo de estos tres ediles es clave para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento de la capital, ya que sin ellos, mas los dos antiguos concejales de Cs, Luis Salvador y José Antonio Huertas, el PSOE no tendría los apoyos suficientes para acabar el mandato actual que expira en unos pocos meses.

Ya en el mes de julio, el portavoz anunció su intención a miembros de las tres fuerzas que conforman la confluencia Granada se Encuentra, pero algunas personas le pidieron que retrasase el anuncio hasta el noviembre, según revela el dirigente en una nota de prensa. "Vine a servir y voy a cumplir el mandato que me dieron las bases y la ciudadanía defendiendo hasta el final el cumplimiento del programa que llevamos a las elecciones de 2019", ha subrayado Antonio Cambril, que ha asegurado que deja el cargo pero no la militancia, "puesto que seguiré ayudando todo lo que pueda al espacio que represento como concejal y portavoz en el Ayuntamiento". Además, ha recordado que UP cuenta con "los mejores datos de mociones aprobadas de la democracia recientes, con 57 de 58 en estos tres años y medio".

Cambril continuará, de este modo, como Independiente, integrado en GsE y "batallando por la unidad de las izquierdas y la mejora de las condiciones de vida de la gente mientras tenga luces y fuerzas". "La política, como la vida, tiene caminos de ida y vuelta. Hay que saber llegar y hay que saber marchar para mantener la frescura y promover otros liderazgos", ha recalcado el concejal.

El portavoz del grupo ha reiterado que cuando en enero de 2019 desde la confluencia le pidieron que se presentase a las primarias ya expresó que "el acuerdo se limitaba a cuatro años y que difícilmente repetiría", que aquel fue "un momento muy delicado", y que vino "como miembro de la sociedad civil y acompañado de otras muchas personas independientes".

Sobre los resultados de las elecciones municipales de hace tres años, el edil ha sostenido que se disputaron en "unas condiciones muy duras, puesto que tuvimos que enfrentarnos a tres partidos surgidos de la descomposición del grupo municipal que nos antecedió" y, aún así, "logramos obtener tres concejales".

Cambril ha querido poner de manifiesto que pese a que no se consiguió conformar una gobierno de izquierdas, a falta de un concejal por parte de UP, el grupo obtuvo "de largo el mejor resultado de nuestra marca en las capitales de provincia de Andalucía". También ha enfatizado en que, de este modo, se logró también formar un grupo municipal "con autonomía para servir a los intereses de Granada y de su ciudadanía, por encima de los nuestros propios y de las formaciones que representamos".

El portavoz ha explicado que, por eso, ha acudido a presentar su decisión junto a sus compañeros de grupo, a los que ha querido "agradecer su enorme talento y capacidad de trabajo": "Con sinceridad, creo que conforman el mejor equipo de todo el espectro político del Ayuntamiento de Granada y, gracias a ellos, y al respaldo de los grupos de trabajo de GsE, como el de la Azucarera y el de Granada Metropolitana, hemos logrado el pequeño milagro de gobernar desde la oposición en cuestiones capitales".

Cambril ha querido destacar los logros de UP en estos años de mandato, como han sido, que los dos equipos de gobierno que se han alternado en el han ejecutado iniciativas que "en algunos caso solo iban en nuestro programa o que propusimos en el Pacto por Granada nada mas declararse la pandemia". Algunas de las medidas, ha señalado, se han convertido en un consenso municipal como es la potenciación de Servicios Sociales, las medidas de descontaminación y peatonalización urgentes de la ciudad o la rebaja del IBI y las medidas fiscales progresivas para aliviar las cargas y gravámenes de los vecinos, especialmente de los mas afectados por la crisis derivada del Covid.

"Hemos facilitado el funcionamiento del Ayuntamiento aprobando el plan de ajuste que irresponsablemente rechazó el PSOE y que le ha permitido al gobierno actual el ahorro de ocho millones de euros", ha citado Cambril, quien ha recordado que también se facilitó con los votos de UP el cambio en la alcaldía "provocando la salida de las derechas de un gobierno municipal dividido y caótico".

Después de ese momento, ha subrayado que UP posibilitó "el funcionamiento de la maquinaria municipal, la gobernabilidad, la defensa de los intereses granadinos y el cumplimiento de muchos puntos de nuestro programa con el pacto de las 55 medidas". "Pactamos también unos presupuestos, los más expansivos y con mayores inversiones desde 2015, que consideramos los mejores de los posibles dada la ruina en que el PP y el PSOE, con la inestimable ayuda de las multinacionales que gestionan los servicios públicos, han sumido a la ciudad".

Cambril ha espetado que "nuestras ideas no han quedado huérfanas, han sido adoptadas en muchos casos y lo hemos conseguido sin pisar moqueta, ocupar cargo u obtener prebenda. Y manteniendo integra nuestra libertad".

El portavoz, por último, ha reseñado que "en casi tres años y medio somos el grupo que ha logrado el mayor número de mociones aprobadas y el mayor numero de ellas por unanimidad". Según ha mencionado, "el dato es brutal y refleja el talento, la capacidad de trabajo, la disposición al consenso y la voluntad de este grupo de servir a los granadinos. De 58 mociones presentadas se han aprobado 57, un dato insólito, algo a lo que no ha logrado acercarse ningún grupo de oposición en 40 años de democracia". Cambril no ha querido olvidar que "cuando ha correspondido denunciar y hacer oposición pura y dura en la defensa de la ciudad, también lo hemos hecho".

"Los mismos pasos hay desde mi casa al Ayuntamiento que desde el Ayuntamiento a mi casa, y yo sueño, como toda la vida, con alcanzar el horizonte e iniciar otras aventuras y concluir todo lo que no he hecho. Quiero a este proyecto porque ha sabido mantenerse unido bajo el principio radicalmente hermoso de una persona un voto, y porque nos ha permitido una generosa autonomía como grupo municipal para servir a los ciudadanos de Granada , ha concluido.