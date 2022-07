El profesor de la Universidad de Granada Antonio Osuna, premiado por la Sociedad Española de Parasitología con la medalla López Neyra

La Sociedad Española de Parasitología ha concedido la medalla López Neyra al profesor emérito de la Universidad de Granada Antonio Osuna Carrillo de Albornoz, perteneciente al Departamento de Parasitología. Osuna suma este reconocimiento al premio Octavio Sousa de la Sociedad Centroamericana de Microbiología y Parasitología, otorgado en 2019.

La medalla concedida a Antonio Osuna lleva el nombre de Carlos Rodríguez López Neyra, padre de la parasitología en España y de la Sociedad Científica Española en esta materia, además de fundador del Instituto del CSIC que lleva su nombre.

La Sociedad Española de Parasitología (SOCEPA), que concede la medalla, deriva, a partir del año 2002, de la Asociación Española de Parasitólogos (APE). Esta Asociación tuvo su génesis en el año 1963, estableciéndose sus primeros estatutos en el año 1966. La SOCEPA es miembro de la European Federation of Parasitologists (EFP) y de The World Federation of Parasitologists (WFP).