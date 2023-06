Aprobado el calendario escolar en Granada para el curso 2023/2024 con dos macropuentes

La Delegación territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha dado luz verde al calendario provincial del próximo curso 2023/2024. Ya se conocía que el inicio de las clases sería el lunes 11 de septiembre para los escolares de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y que el 15 de ese mes estrenarían año académico los alumnos de instituto, Enseñanzas Artísticas y Educación de Adultos, pero ahora el almanaque escolar para Granada fija además dos macropuentes a lo largo del año académico.

El 1 de septiembre será el primer día de clase para los más pequeños, los de primer ciclo de Infantil. El 20 estrenan curso los de las escuelas oficiales de idiomas y los matriculados en las enseñanzas artísticas superiores.

El primer festivo llegará el 12 de octubre, festivo nacional. Este año cae en jueves. El miércoles 1 de noviembre será el festivo del día de Todos los Santos. El primer macropuente al que tienen que hacer frente las familias será en diciembre. Del miércoles 6 al domingo 10 no habrá clase por las festividades del día de la Constitución y el de la Inmaculada, que se unen al fin de semana. Estos cinco días no lectivos permitirán coger fuerzas antes del final del primer trimestre. Las clases se alargarán hasta el viernes 22 de diciembre. Habrá clase el día de la lotería. La vuelta a las clases será el lunes 8 de enero.

Este calendario se aplicará en los más de 860 centros educativos de la provincia de Granada. En el segundo trimestre lo más destacado es otro macropuente. No habrá clase del miércoles 28 al 3 de marzo. Al día de Andalucía se une el día de la Comunidad Educativa, 29 de febrero, y el 1 de marzo, no festivo provincial.

Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa se alargarán del 23 de marzo sábado al domingo 31 Domingo de Resurrección. Comenzará a partir de entonces el tercer trimestre, que tendrá como único festivo el 1 de mayo, fiesta del Trabajo. Las clases terminan el 21 de junio en segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial -habrán completado entonces 178 días lectivos y 890 horas de docencia-, mientras que el 24 de junio se despiden del curso el resto de enseñanzas.

Este calendario se aplicará a todos los centros públicos y privados de la provincia de Granada. El primer día de clase podrá tener un horario flexible y, en cualquier caso, el día 26 de septiembre el horario debe estar ya normalizado para los de segundo ciclo de Infantil.

Ámbito local

Además de los festivos señalados en el calendario escolar para 2023/2024 serán no lectivos los que coincidan con fiestas locales, un máximo de dos días. Los consejos escolares municipales podrán determinar un máximo de tres días no lectivos, siempre que se cumpla el número de días lectivos establecidos en la normativa (178 para colegios y 175 para el resto de enseñanzas) y avisando con un mínimo de quince días de antelación. En el caso de que los festivos del municipio caigan en periodo vacacional, los consejos escolares podrán fijar 1, 2 o 3 días no lectivos.