Arrimadas sale en defensa del alcalde de Granada y dice a Casado que "deje los acuerdos tranquilos"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha pronunciado en relación con la situación en el Ayuntamiento de Granada, donde el alcalde, Luis Salvador, y otro concejal de Cs gobiernan en minoría después de que dos compañeros suyos y los siete ediles del PP abandonaran el equipo de gobierno a principios de junio. Los populares tomaron esta decisión ante la negativa de la formación naranja a cederles la alcaldía durante los dos próximos años en virtud de un pacto para turnarse en el cargo que, según Cs, nunca existió.

La presidenta de Ciudadanos, en una entrevista en TVE, ha dicho que si existiera ese acuerdo el PP "lo enseñaría" y cree que el motivo por el que "ha liado esto" en Granada es porque forma parte de "una operación que tienen puesta en marcha con una persona que estaba antes" en Cs, en alusión a Fran Hervías, exsenador y exsecretario de Organización de su partido que ahora está en el PP.

Según ha explicado Arrimadas, en aquellos Ayuntamientos donde los dos partidos pactaron ostentar la alcaldía dos años cada uno, los acuerdos se están cumpliendo y se están haciendo ahora los cambios, pero no es el caso de Granada, donde Salvador está como regidor "para cuatro años".

Por tanto, Arrimadas ha reclamado al PP que "deje los acuerdos tranquilos". "Nos tenemos que llevar bien, gobernamos muy bien en muchos sitios" y "muchos votantes del PP no entienden que, en un momento como este, tan grave para España, la obsesión del PP sea intentar atacar a Cs", algo que, por otra parte, "les suele salir mal", ha manifestado.

Sobre la moción de censura a Pedro Sánchez

En la entrevista mantenida por la presidenta de Ciudadanos en TVE, Arrimadas también ha avisado este martes al líder del Partido Popular, Pablo Casado, de que si la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la acaba presentando Vox, el líder socialista saldrá reforzado. Para evitarlo, le ha animado a que sean los 'populares' los que impulsen una moción de censura "mucho más eficaz, útil y transversal" que la que promovería el partido de Santiago Abascal.

Arrimadas ha indicado que Vox tiene intención de presentar una moción de censura si no lo hace el PP y eso es algo que, al final, "acaba reforzando a Sánchez", como ya se vio el pasado octubre, cuando Vox propuso en el Congreso echar al presidente del Palacio de la Moncloa. "Le encanta que la alternativa a él y a su gobierno Frankenstein sea Vox", ha afirmado.

En su opinión, "lo lógico" es que ese mecanismo parlamentario lo utilizara el PP como principal partido de la oposición: "Hay que pensar en qué es lo mejor para España y, a veces, hay que tomar decisiones aunque no sean las que tenías pensado o las que más te apetecen".

Además, cree que los 'populares' podrían conseguir "muchos más apoyos" en la Cámara Baja que Vox, que no logró sumar los votos de ningún otro partido a su moción de censura. "Creo que sería mucho más eficaz, útil y transversal", ha argumentado, convencida de que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "se debilita cuando lo que tiene enfrente es una pluralidad de partidos políticos".

En el caso de que finalmente la moción de censura la presentase Vox y no el PP, la líder de Cs ha dado a entender que la posición de su grupo sería la misma que en la votación de octubre, cuando se opuso a esa iniciativa de Abascal por considerar que "hace que Sánchez esté contento"

"El adversario es el gobierno Frankenstein, no nosotros", ha subrayado antes de recalcar que su objetivo es ofrecer una alternativa al Ejecutivo de Sánchez.

Fuga de cargos

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos siga sufriendo fugas de cargos y militantes que se unan a los populares, la presidenta cree que "todo el daño que querían hacer ya lo podrían haber hecho" y que "no va a ir a más". A continuación, ha reiterado que Cs ocupa "un espacio político propio" y que ella va a seguir luchando "por este proyecto y por España".

Asimismo, Arrimadas ha asegurado que en la formación naranja actúan como "buenos socios" allí donde "se cumple el pacto" y que "lo importante es la estabilidad" de los gobiernos, que es en lo que deberían centrarse los partidos, en vez de "mirarse el ombligo".

En este sentido, ha reiterado su compromiso de mantener los gobiernos de coalición que comparten con el PP en Andalucía y Castilla y León y en Ayuntamientos como el de Madrid.

Respecto a Murcia, donde Cs echó al PP de la alcaldía de la capital tras pactar con el PSOE y donde promovió con los socialistas una moción de censura frustrada contra el presidente del Gobierno autonómico, el 'popular' Fernándo López Miras, ha insistido en que esa decisión de romper con el PP se circunscribía a Murcia.

"Se ha demostrado que no había ninguna operación pactada a nivel nacional", porque "si esto hubiera sido una operación con Moncloa, habríamos presentado una moción de censura en otro lado, por ejemplo, en Madrid", ha indicado.

Si esto no se hizo, fue "porque no quisimos hacerlo, no porque no pensáramos en la posibilidad de que (Isabel) Díaz Ayuso pudiera convocar elecciones" con la "excusa" de Murcia, ha dicho sobre la decisión que tomó entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid (PP) de romper el acuerdo de gobierno con Cs y adelantar los comicios, en los cuales el partido naranja se quedó sin representación parlamentaria.

Arrimadas ha afirmado que Ciudadanos se comportó de forma "leal" y "ética" con Díaz Ayuso y con el PP, con la voluntad de mantener el Ejecutivo de coalición madrileño porque "funcionaba bien". Haberlo roto mediante una moción de censura habría servido para "defendernos de un ataque" y "vengarme del PP", pero no sería "pensar en el interés de los ciudadanos", ha declarado.