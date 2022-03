El Ayuntamiento, Cruz Roja y LaCaixa suscriben un convenio para apoyar la alfabetización de los mayores de Granada

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha suscrito el convenio de colaboración del Ayuntamiento con Cruz Roja y Fundación laCaixa a través de CaixaBank Rompiedo la brecha que permitirá la alfabetización digital de personas mayores y personas cuidadoras, especialmente las de mayor riesgo de vulnerabilidad, para que puedan adquirir las competencias digitales necesarias para tener acceso a recursos normalizados y tener respuesta a sus necesidades básicas.



Así lo ha anunciado esta mañana Cuenca, quien ha aseverado que la pandemia del coronavirus ha impactado a las personas mayores también en este sentido, “volviéndolas mucho más vulnerables en el uso de la tecnología no solo para el contacto con sus familiares y amigos, sino especialmente para la realización de trámites telemáticos básicos en la relación con su entidad bancaria o centro de salud”.



“Nuestro compromiso como Ayuntamiento pasa por dar respuesta a las necesidades de todos los granadinos y por reducir las desigualdades, en este caso la generada por la brecha digital para todas esas personas que no han nacido en el mundo de las pantallas. Sabemos que a nuestros mayores les sigue costando mucho todavía desarrollar esas habilidades tecnológicas, así que nos corresponde trabajar para ayudarles lo máximo posible a su aprendizaje y facilitarles las gestiones”, ha explicado el alcalde.



En concreto, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en la franja de edad de entre 65 y 74 años el 7,8% de las personas no tienen habilidades tecnológicas y el 60,2% cuenta con habilidades bajas; unas cifras que ponen de relieve la importancia del desarrollo de estos talleres que llegarán a todas las personas mayores que frecuentan los centros de participación activa de los Servicios Sociales Comunitarios de todos los distritos de la ciudad.



La presidenta provincial de Cruz Roja en Granada, Eugenia Rodríguez-Bailón, ha resaltado la importancia de la implicación del Ayuntamiento de Granada en este proyecto junto a CaixaBank, algo que supone “un ejemplo de buena coordinación para responder a las necesidades de las personas mayores y que, además, permitirá reducir la soledad y mejorar la salud tanto cognitiva como física y emocional de todas estas personas, ayudándoles a que puedan disfrutar de una vida activa y a estar conectados con la tecnología”.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra, ha destacado la magnitud de este compromiso que tiene como uno de sus principales objetivos “favorecer la inclusión social de nuestros mayores a través de una intervención integral que dé respuesta a sus necesidades en una sociedad cada vez más digitalizada y en la que la brecha digital no puede suponer un impedimento”.

Atenderá a más de 400 mayores

El Ayuntamiento aporta para el desarrollo de este convenio espacios físicos, aulas y salas, así como seguimiento técnico. CaixaBank realiza una aportación de 40.000 euros y Cruz Roja aporta los recursos humanos para prestar servicio a aquellos usuarios designados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. En concreto, el programa se desarrollará prácticamente hasta este verano y atenderá a más de 400 mayores.



Por último, el alcalde ha recordado que este convenio no se trata de una actuación en solitario, sino que supone un paso más en el compromiso del Ayuntamiento por mejorar la vida de las personas mayores en nuestra ciudad y que se suma así a la oficina que se abrió hace unas semanas para ayudar a tramitar el pasaporte Covid y que ya ha prestado atención a 4.000 personas o al programa de acompañamiento de personas mayores que, a través del grupo de voluntarios universitarios, permite su socialización y el desarrollo de las actividades de su rutina diaria.