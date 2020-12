El Ayuntamiento de Granada no ha abierto aún el debate sobre la Semana Santa y las fiestas de 2021

El Ayuntamiento de Granada no ha abierto aún "el debate" de la suspensión de ferias y fiestas de 2021 por la pandemia. Mientras que en Sevilla ya está casi clara la suspensión de la Semana Santa, algo que da por hecho incluso la Junta, y ya han confirmado también que no habrá Feria de Abril, porque en ambos casos todavía no habrá inmunidad suficiente con las vacunas, en Granada se sigue a la expectativa.

Aunque se entiende que las decisiones irán por el mismo camino (la Semana Santa será algo genérico en Andalucía y después llegarán las fiestas de las Cruces y el Corpus, este ya en junio, con algo de más margen), el portavoz del PP y concejal de Seguridad, César Díaz, ha dicho hoy que "todavía no se ha abierto" ese debate y que respecto a la Semana Santa, será algo consensuado con las cofradías.

Consideran que aún es pronto y apuesta por "ver cómo evoluciona la pandemia".

Respecto a la Semana Santa, el Ayuntamiento ha aprobado la concesión de una subvención de 63.540 euros a la Federación de Hermandades "para colaborar con sus actividades anuales", un convenio anual que se ha visto reducido este año ya que lo habitual eran 75.000 euros y precisamente sobre este recorte se mostraron en contra las cofradías ya que se veían afectadas por la suspensión de este año y la reducción de ingresos y pedían que se mantuviera íntegra la subvención, algo que finalmente no ha ocurrido.

El bipartito dice que se ha intentado "reducir lo mínimo" y que intentarán retomar la cantidad inicial en próximos convenios.