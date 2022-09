El Ayuntamiento de Granada aprueba el pliego para la concesión del servicio de autobuses

El Ayuntamiento de Granada, en Junta de Gobierno Local, ha iniciado de forma oficial la renovación del contrato del servicio de autobuses de la ciudad con la aprobación de los pliegos del expediente de consultoría y asistencia técnica del mismo. Es decir, se trata de la prórroga del actual contrato a uno nuevo para los próximos diez años y que tiene un montante total de 400 millones de euros. Ha sido la principal novedad de una Junta donde se ha aprobado el pago de facturas de cerca de dos millones de euros a la empresa que presta el servicio de ayudaa domicilio de la capital.

Ya se había avanzado que en esta Junta de Gobierno Local se iba a sacar adelante el expediente que formalmente inicia el proceso para la prórroga del actual servicio de autobuses de la capital, que presta la empresa Alsa después de absorber la anterior, Transportes Rober. "Hasta el 1 de julio el Pleno del Ayuntamiento no decidió la forma en la que se iba a gestionar el transporte público, si iba a ser una gestión directa o indirecta", ha explicado el concejal y portavoz municipal Jacobo Calvo, que ha recordado que el proceso sigue a pesar de que "Unidas Podemos ha presentado un recurso de reposición respecto a la memoria técnica para ver el tipo de gestión, pero en cualquier caso hay que finalizar este asunto y ejecutarlo tal y como está establecido ya que el contrato finaliza".

Por esto "se aprueba la orden de continuidad del servicio por interés público" que seguirá posteriormente el proceso con la publicación del anuncio de licitación. "El contrato que se ha aprobado tiene varios hitos", ha comentado Calvo. "De un lado la elaboración del documento técnico en un plazo mayor de no más de dos meses. A partir de ahí, el proceso de revisión con la intención de que en el primer trimestre de 2023 pudiera estar el pliego de licitación en la calle", ha desvelado el edil.

El concejal ha admitido que "estos procedimientos podrían ser más ágiles", pero ha recordado que son consecuencia del plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento de la capital por "la mala gestión económica del Partido Popular cuando ha estado gobernando en esta ciudad". "Un plan de ajuste que no solo afecta a la no capacidad de endeudamiento, afecta también a tener un ahorro de entre 7 y 8 millones de euros para reducir deudas, un plan de ajuste para reducir el periodo medio de pago a proveedores y que estamos en los 86 días, y otro plan que afecta a esta casa, ya que las jubilaciones que se producen se amortizan. Es decir, no se sustituyen y este Ayuntamiento tiene cada vez menos personal a consecuencia de esa situación económica", ha detallado Calvo.

A este respecto, "estamos haciendo las cosas bien, estamos reduciendo el PMP, reduciendo la deuda, ajustándola a los plazos, y tenemos el horizonte de que a finales de 2023 saldremos de este plan de ajuste". "Con este personal, tenemos que dar respuesta a multitud de acciones y aun así estamos a la altura y felicitar a técnicos y funcionarios", ha incidido.

Además, la Junta de Gobierno Local ha ordenado la aprobación de facturas por un importe de 1.985.000 euros, de los cuales gran parte, 1,2 millones, están destinados a pagar a la empresa Alquisocial, la cual se encarga del servicio de las ayudas a domicilio en la capital. "Es un servicio necesario para personas más vulnerables y teníamos que adecuar los pagos a esta empresa", ha dicho Calvo.

En cuanto a la estabilidad del empleo en el Ayuntamiento de Granada, el portavoz municipal ha recordado que "hay que ir desarrollando los procedimientos para la estabilización del personal interino en determinadas áreas de trabajo", por lo que el expediente aprobado lleva la autorización al Consocio Granada para la música para la contratación de personal fijo para cubrir diversos puestos, en concreto tres en la Orquesta Ciudad de Granada.

Por último, el Ayuntamiento ha aprobado estar en la coorganización de los Premios Latino que tendrán lugar el próximo 7 de octubre en el Teatro Isabel la Católica. Junto con la Fundación Mundo Ciudad para el Desarrollo Social de los Pueblos, estos galardones se otorgan a artistas "de gran relevancia internacional con la estatuilla del león dorado", ha explicado Calvo. También se entregan los premios del Festival Publicitario Internacional que premia a las mejores campañas en el sector de alimentación y salud.

Entre los premiados de esta edición de los Premios Latino están Javier Castillo 'Poty' como mejor coreógrafo musical; Beatriz Luengo y Yotuel como premio a la canción que marcó la historia de Cuba; Miguel Poveda como Latino de oro al mejor cantaor de flamenco de 2022; Antonio Canales por su la trayectoria artística, además de los granadinos Kiki Morente, Latino de Oro al cante jondo, y Rosa López, Latino de oro por cantante pop.

"Es un espacio de escaparate y difusión para la ciudad", se ha congratulado Calvo, que recuerda que "venimos de una semana intensa de organización de eventos de gran afluencia y seguimos demostrando que Granada está a la altura para dar respuestas y que siga siendo punto de interés para organizar eventos de esta categoría".