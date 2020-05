El Ayuntamiento de Granada dejará de cubrir bajas y "racionalizará" su personal

La semana pasada, en las comisiones de presupuestos, el área de Personal del Ayuntamiento de Granada anunció que ahora mismo, y a la espera de que haya presupuesto, no se van a cubrir las bajas por IT, de maternidad y de paternidad. Lo que se quiere hacer es "racionalizar" la estructura de personal y ahorrar en estas sustituciones.

La concejal de Podemos-IU Elisa Cabrerizo ha denunciado esta decisión, con la que se ahorrarán unos 400.000 euros, y lamenta que tampoco haya una claridad en cuanto a la dotación del área de Servicios Sociales, que debe fortalecerse en esta situación de crisis y aumento de la demanda de trabajo, a la que se sumará en breve la tramitación de la renta mínima de inserción si se da la gestión a los ayuntamientos.

"Ahora es cuando más se necesita esta atención y estar pendiente de la gente. Por ejemplo, el 010 está saturado y no te contestan. Las medidas hasta ahora no han dado el resultado que se esperaba y si con la desescalada no sustituyes, va a haber mucha sobrecarga", asegura Cabrerizo, que reconoce que puedes ahorrar "en muchas cosas" pero no en personal.

Desde Podemos-IU también advierten de que se podrían haber llegado a un acuerdo con el personal para la no sustitución de las bajas más cortas pero que "las de larga duración es otra cosa". "Hay que hacerlo con acuerdo de mesa sectorial", advierte Cabrerizo.

Por su parte, el concejal de Personal del Ayuntamiento de Granada, Francisco Fuentes, ha explicado a este periódico que en estos tiempos toca "ser buenos gestores" y que "el Ayuntamiento tiene el personal suficiente para cubrir las áreas que lo necesiten". De hecho, el Ayuntamiento de Granada tiene 2.120 trabajadores. Así, asegura que se va a racionalizar la estructura y que personal que ahora mismo está en unas áreas que por el Covid no son esenciales, se puede adscribir a Servicios Sociales para reforzar y dar una respuesta suficiente.

"Además, si se da una baja en ese servicio se estudiará excepcionalmente" si se cubre o no porque Servicios Sociales sí se quiere tener con total capacidad ante el aumento de la demanda de trabajo.

Según Fuentes, también van a utilizar todos los programas sociales que lleguen para contratar personal de refuerzo para esta área, como el de la renta mínima de inserción.