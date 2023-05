La prohibición del uso de cera a una hermandad, motivo de polémica en el entorno cofrade

El Ayuntamiento de Granada ha zanjado la polémica, surgida durante la mañana del lunes, en la que la Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental Paciencia y Penas acusaba la Consistorio de causarle un "perjuicio" por prohibir el uso de la cera en una procesión prevista para el próximo 13 de mayo. La casa consistorial ha aclarado a esta redacción que se trata de un "error material" en el documento remitido a la cofradía y que se subsanará el martes por la mañana, por lo que el cortejo podrá procesionar con normalidad.

La hermandad había difundido un comunicado para informar de lo que considera un "perjuicio" de parte del Ayuntamiento de la ciudad por no permitirle usar ciriales y velas para la procesión del día 13, algo que había causado malestar en el entorno cofrade de la ciudad. El Ayuntamiento, consultado por esta redacción, comunicó el error posteriormente a la hermandad y el martes por la mañana quedará solucionado este. Aun así, el Consistorio, matiza que es la Policía Local de la ciudad que "recomienda" que no se use cera en los cortejos, y que en ningún caso la prohíbe.

No es la primera vez en los últimos meses que el Ayuntamiento de la capital se ve envuelto en una polémica procedente del mundo cofrade, la última durante la anterior Cuaresma cuando no cortó el tráfico para la celebración de un Via Crucis en la avenida de Dílar, que fue muy criticado por el PP de paso.

El hecho

Con fecha 27 de abril de 2023, la Hermandad recibió la pertinente autorización por parte Ayuntamiento de Granada para la celebración del Via Lucis con la Sagrada Imagen de María Santísima de las Penas el próximo sábado 13 de mayo de 2023. En dicha autorización, se prohíbe expresamente el uso de cera durante el desarrollo del citado Via Lucis “al representar un contrastado peligro para el tránsito peatonal y la circulación de vehículos, especialmente, los de dos ruedas.”

La Junta de Gobierno de esta Cofradía tradicional del Miércoles Santo granadino ha emitido el comunicado para “mostrar su más absoluta disconformidad con esta decisión unilateral” porque “el uso de la cera encendida en los cultos externos de las Hermandades y Cofradías tiene un significado litúrgico que no debemos olvidar”.

“Siendo conscientes del perjuicio que puede suponer el vertido de cera para el tráfico, lamentamos que esta decisión se haya tomado de forma unilateral sin posibilidad de diálogo alguno con el que, sin duda, pudiera haberse llegado a alguna solución”, concluye la nota, difundida también en redes sociales.

Una tonelada y media de cera en Semana Santa

Tras la celebración de la última Semana Santa, Granada alcanzó "cifras récord" de recogida de cera, con casi mil quinientos kilos de cera retirada, según explicó el alcalde de la capital, Paco Cuenca. Explicó que había realizado un "esfuerzo sin precedentes" para garantizar el mantenimiento y conservación de la limpieza de la ciudad con un dispositivo especial que ha permitido que en un tiempo récord y con un gran éxito de efectividad se haya restablecido el tráfico en "apenas cuatro horas en calle Cárcel Baja y Gran Vía hasta el Cruce con Reyes Católicos y a la 1 de la madrugada quedaba expedita calle Ganivet".

El operativo especial de limpieza de cera, integrado por 30 operarios de Inagra, se afanó durante toda la semana para garantizar la completa eliminación de la cera. Asimismo, se ha procedido a limpiar todos los días de cera la calle Alhóndiga, lugar donde cortejan todas las hermandades y cofradías, que al ser peatonal no ha requerido corte de tráfico, y cuatro cruces de calles principales. Se ha empleado 19 limpiadores, con dos equipos de limpieza de vapor de agua a presión, que se vuelven a emplear una vez que se demostró su gran efectividad la pasada Semana Santa. Se trata de un sistema que al desprender vapor a 190 grados permite que la cera se despegue con mayor facilidad de la calzada.

Por su parte, Jacobo Calvo, concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Educación, ha especificado que el plan especial de limpieza, activado el pasado Domingo de Ramos, 2 de abril, ha contado con la participación inicialmente de 55 operarios de Inagra que durante los días festivos aumentaron hasta alcanzar la cifra de 75.

El refuerzo de personal ha ido aparejado con un aumento de la maquinaria destinada a la limpieza, como han sido 19 hidrolimpiadores, cinco barredoras, los dos hidrolimpiadores de vapor para la retirada de cera anteriormente mencionados, seis camiones para la recogida de basura selectiva y otros dos más para residuos, y con la colocación de 210 papeleras tipo de contenedores, la mitad de ellas para envases.