El Ayuntamiento de Granada realiza informes de sus compras para que sean 'ciberseguras'

La Concejalía de Ciencia, Innovación y Transformación Digital, Ciudad Inteligente, Infraestructura y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Granada realiza un informe de cada compra y contrato para comprobar que la adquisición de nuevos materiales informáticos o de aplicaciones TIC sean, entre otros aspectos, 'ciberseguras'.

Así lo ha explicado el concejal del ramo, Francisco Herrera, este martes en comisión informativa a preguntas del PP sobre el comité que tiene que realizar informes de los contratos adscritos al Plan de Turismo de Grandes Ciudades y si eso es un "retraso" más en el procedimiento al ser un trámite burocrático más que pasar. Un asunto que denunció el lunes el PP criticando la nueva prórroga que ha pedido el Ayuntamiento para aplicar este plan turístico.

Según Herrera, ese comité, que depende de la dirección general, está compuesto por miembros del área de informática y tiene el trabajo de realizar un informe sobre "cualquier compra en el ámbito de la informática y las TIC". Se trata de un "previo informe rápido para que esa compra sea compatible con el resto de sistemas del Ayuntamiento", por ejemplo páginas web o software o máquinas que cumplan con las nuevas condiciones de ciberseguridad.

"Este comité no ralentiza nada, en una semana se intenta dar el informe", dice Herrera, que ha explicado en la comisión que "el problema en este caso es que el área de turismo no tiene técnicos para hacer los proyectos y necesita una consultoría externa". "Turismo no tiene equipo para hacer pliegos y trabaja con consultoras que venían contratadas de la etapa anterior y a veces no llevan la velocidad que deberían. Cuando se dice que hay que hacer tal compra, es la consultora la que tiene que rehacer el pliego para que sea compatible, no es el comité el que ralentiza", mantiene, asegurando que la labor de este trámite "es garantizar que cualquier nuevo artefacto sea compatible con el sistema que tenemos y se garantice la ciberseguridad".