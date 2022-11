El Ayuntamiento de Granada modernizará su web para afianzarse como Smart City

El Ayuntamiento de Granada va a modernizar su página web (granada.org), creada en 2010 y ya obsoleta ya que se reconoce que no está adaptada los tiempos, a las nuevas redes sociales y a las demandas de la ciudadanía. El proyecto es uno de los pilares de las políticas de Smart City de la capital y ya ha salido a licitación por 350.000 euros más IVA. Las ofertas pueden presentarse hasta el 5 de septiembre. El proyecto está financiado con fondos EDUSI De la Tradición a la Innovación y por tanto cofinanciados en un 80% con fondos Feder.

Según los pliegos publicados en el Portal de Contratación del Estado, la actual web produce "resultados poco deseables, tanto asociados al mantenimiento de los contenidos, como dificultades técnicas" en el soporte y actualización. "Desde la implantación de la actual página web en 2010 son muchos los cambiostecnológicos y normativos que la han dejado obsoleta a pesar de múltiples retoques. Por otra parte, los canales de acceso a la información también han cambiado sustancialmente, así como las exigencias de los ciudadanos, para mejorar su relación con la Administración". Pero la web actual "no está particularmente bien adaptada a los dispositivos móviles, careciendo de un diseño adaptativo adecuado, imprescindible en el momento actual, donde la mayoría de accesos se realiza desde este tipo de dispositivos".

Además, "es necesario también actualizar la imagen corporativa de la web a los nuevos requisitos y estándares de navegación y centralizar la información web en una plataforma única que garantice su disponibilidad y seguridad y facilite la gobernanza de la información y los datos que se publican".

Miles de conexiones diarias

Porque se trata de una información ingente de toda la actividad de la ciudad, áreas, normativas, edictos, plenos, fiestas, información general,... La web institucional principal o https://www.granada.org en los últimos meses tiene entre normalmente 800.000 y un millón de peticiones de páginas al día. Estas peticiones se realizan desde unas 80.000 a 100.000 IP distintas, que consideran como usuarios distintos. El 95% de los accesos son desde fuera del propio Ayuntamiento. El número de accesos ha ido incrementándose a lo largo de los años, influyendo en gran medida, los procesos selectivos y eventos de actualidad en el número de acceso a dichas páginas web. En 2003 la media de accesos al día era de unos 114.000 y este año ( a julio) son 1,1 millones. La información general es lo que más se demanda, seguido de la normativa y la agenda cultural.

Así, se apuesta no por migrar la página actual sino por crear una nueva que a su vez integre las diferentes webs municipales: la propia del Ayuntamiento, la de turismo, la de transparencia, la de movilidad y la de la media maratón de la ciudad, y se pueda favorecer el impulso de las actuaciones necesarias para catalogar a Granada como ciudad Smart City.

Tendrá una nueva guía de estilo para una nueva y cuidada imagen de la ciudad, se adaptará especialmente a tablets y móviles y permitirá notificar correo o alertas al usuario. La nueva web permitirá una mayor interacción con el ciudadano, además de simplificar y mejorar las formas de acceso e identificación y de personalización de su perfil, de forma que se facilite el acceso de los ciudadanos a los trámites de la administración electrónica y resto de prestaciones (suscripciones a boletines, etc.), aumentando el catálogo de gestiones online a poder realizar. Así mismo, la nueva web habilitará herramientas y funcionalidades de Smart city. La nueva web tendrá también prestaciones de streaming que permitan la retransmisión de plenos municipales u otros eventos en directo a través de internet. El gestor deberá permitir distintas formas de clasificar la información.

Requisitos de la nueva web

El sistema deberá contar con una agenda que permita la publicación de eventos (noticias, avisos, etc.) con facilidad de búsqueda por temas, concejalías, departamentos, fechas, calendario, etc. Como referencia de base puede utilizarse el sistema de la web actual. Podrán existir distintos tipos de calendarios: festivos, escolar, fiscal, actividades de diverso tipo, etc. La plataforma permitirá la incorporación de eventos o programas complejos tales como festivales o ciclos que a su vez constan de numerosos eventos.

A nivel de turismo, relacionados con los eventos, podrán generarse códigos promocionales para campañas publicitarias o sorteos de entradas para dichos eventos cuando se considere necesario. Debe existir una sección profesional donde se deberá permitir que diversos profesionales externos autorizados para que puedan subir eventos a la web que sean organizados por ellos y cuenten con el permiso del Ayuntamiento, tales como visitas guiadas, jornadas gastronómicas, etc.

A nivel de Participación Ciudadana, Juventud y Derechos sociales, deberán poder reservarse espacios (salas, teatros, etc.) en centros municipales (Centros Cívicos) por personas registradas que cumplan diversos requisitos (estar empadronadas, pertenecer a una determinada asociación, etc.). También podrán solicitar participar en diversas actividades (charlas, coloquios, talleres, excursiones, etc.) e incluso comprar entradas para espectáculos (teatros, conciertos, etc.) que se organicen por las distintas áreas municipales.

Se habilitarán las llamadas Push Notifications o Web Push, permitiendo al personal responsable de contenidos definir en el Gestor de Contenidos este tipo de notificaciones para que puedan ser ofertadas al público. Un caso concreto de interés sería la comunicación de los contenidos de Avisos y Noticias presentes en la Web municipal sin necesidad de navegar por el sitio Web que las contiene, incidencias de tráfico, etc.

También incluirá más galerías gráficas sobre patrimonio, turismo, eventos deportivos o de otra índole, museos, exposiciones, instalaciones públicas, competiciones, reportajes de eventos culturales o fiestas locales. En el caso de la web de turísmo será necesario crear un banco de imágenes de calidad relacionadas con los recursos turísticos de la ciudad, así como la existencia de videos de todo tipo (turísticos, recetas de cocina,...).