El Ayuntamiento de Granada pedirá al Gobierno central que amplíe el tiempo de ayudas al bono transporte

El Ayuntamiento de Granada va a exigir al Gobierno central que "prorrogue en el tiempo" las ayudas y bonificaciones a los bonos de transporte que han entrado en vigor este 1 de septiembre y que estarán, en principio, vigentes hasta el 31 de diciembre.

Así lo ha informado la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, que dice que "las circunstancias que se esperan como consecuencia de la guerra en Ucrania" en los próximos meses hace necesario que se prorrogue esta medida para ayudar a los ciudadanos y bonificar el 30% del bono de transporte público, que en Granada abarata los credibús de los autobuses de la Rober, de los metropolitanos y del Metro.

Ruz ha contestado a preguntas de los periodistas a la denuncia del PP que acusaba al equipo de Gobierno socialista de reducir el tiempo de vigencia de esas ayudas al cortarlas el 15 de diciembre y no el 31 de ese mes. Una "letra pequeña" que el portavoz popular César Díaz aseguraba que iba a dejar sin ayudas a unos 15.000 usuarios de los autobuses urbanos y que supondrían la pérdida de más de 250.000 euros en ayudas por lo que considera una "interpretación" del gobierno socialista que no han hecho otras administraciones del decreto.

"Esta misma pregunta se la respondimos al PP en comisión y se lo explicaron los propios técnicos, así que no entiendo que saquen este tema ya que conocen la verdad pero no les interesa que les destroce un titular", ha dicho Ruz.

La concejal ha explicado que todas las ayudas tenían que terminar el 31 de diciembre por lo que han calculado las fechas para que no haya picaresca y la gente no tenga bonos que pueda canjear más allá de esa fecha. Así, los técnicos han calculado esa fecha del 15 de diciembre en función de los bonos vendidos y su uso otros años para canjear sin problema esos bonos. "Es un cálculo de los técnicos según las estadísticas del periodo en el que se canjean los bonos y las fechas para que finalice la campaña de bonificación. Y dentro del plan de ajuste no podemos bonificar ningún otro título, por lo que si hubiera por ahí bonos canjeables con la bonificación incluida supondría una merma para la economía municipal y además sería ilegal".

El decreto municipal explica: "Con la finalidad de adecuar el periodo efectivo de reducción al último cuatrimestre del año y para evitar situaciones de abuso se aplicará el descuento en el momento de realizar la recarga del título de la siguiente forma: El descuento se realizará desde el 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2022 en la recarga de todos los títulos multiviaje, excepto en el Bono Mensual, que se realizará hasta el día 5 de diciembre. A partir del día 16 de diciembre el descuento se aplicará sólo en el Credibús (recarga de 5 euros) y en los Bonos Joven, Universitario y Personas con Discapacidad (recarga de 5 euros)"