El Ayuntamiento de Granada presenta el programa ‘Siempre acompañados’ para combatir la soledad en los mayores

El Ayuntamiento de Granada, la Fundación LaCaixa y la Fundación Albihar vuelven a unirse en el marco del programa 'Siempre acompañados' con el objetivo de “combatir la soledad no deseada en los mayores, empoderar a las personas que se encuentran en esa situación de soledad, facilitar la construcción de una comunidad comprometida con ellas y sensibilizar a la ciudadanía para afrontar este tipo de situaciones”.Así lo han explicado esta mañana la concejala de Derechos Sociales, Planes de Integración y Transformación Social y Mayores, Nuria Gutiérrez, y el concejal de Deportes, José Antonio Huertas, durante su visita en la Glorieta de Arabial a los mayores participantes en el 'Día Saludable', una de las numerosas actividades que se están llevando a cabo durante todo este octubre con motivo de la celebración del ‘Mes del Mayor’ y que están integradas en este programa que se inició a finales del año pasado en los barrios de Ronda y Beiro de la mano de la Fundación Albihar.“Consideramos muy importante involucrar a toda la sociedad en la atención que se merecen nuestros mayores y en establecer un trabajo en red que integre a todas las entidades y colectivos del barrio, desde los centros de salud, el centro municipal de servicios sociales, los comercios de proximidad, policía local y protección civil hasta los propios vecinos”, ha aseverado Gutiérrez.En España, las personas mayores de 65 años representan el 19,1% de la población y se prevé que aumente hasta un 24,9% en 2068. En Granada, las personas mayores de 65 años representan casi el 23% de la población. A todas ellas, el contexto pandémico ha impactado de manera severa en su sentimiento de soledad y, por ellas, se está trabajando en la campaña 'Granada llama a la puerta' o en este programa 'Siempre acompañados'. “La experiencia del confinamiento nos ha puesto de manifiesto la importancia de promover los recursos y fortalezas personales para hacer frente a estas situaciones de soledad”, ha señalado la edil.El programa de actividades diseñado para este 'Mes del Mayor' ha contado con talleres de diversas disciplinas, cine, teatro y sesiones informativas, además de jornadas deportivas de yoga, taichi, gimnasia de movilidad articular, juegos populares y actividades médico deportivas organizadas en colaboración con el área de Deportes del Ayuntamiento.“Si bien los beneficios de la actividad física son numerosos en todas las edades, en las personas mayores que sienten soledad se convierte en una herramienta esencial para ayudarles a afrontar y a combatir su situación, ya que favorece la relación con su entorno y contribuye a que se encuentren en un mejor estado de forma física y mental”, ha apuntado el concejal de Deportes, José Antonio Huertas, quien ha valorado 'Siempre acompañados' como “el programa más potente para tratar la soledad no deseada en mayores” de todos los que se desarrollan en la capital.Por su parte, la delegada en Andalucía de Fundación LaCaixa, Patricia Maldonado, ha argumentado que 'Siempre acompañados' es un programa implantado en doce ciudades a nivel estatal y que se decidió poner en marcha en Granada debido al elevado índice de personas mayores que viven en la ciudad. La iniciativa, ha detallado, plantea trabajar con la ciudadanía, contribuyendo todos a la detección de todos aquellos mayores que puedan sufrir soledad no deseada; trabajar con la comunidad, creando una red de apoyo de asociaciones y particulares a todos estos mayores; y trabajar con las personas ofreciéndoles un diverso programa de actividades en su barrio.Por último, la psicóloga de la Fundación Albihar que coordina el programa, María de los Ángeles Prieto, ha relatado el proceso que siguen con los mayores que están integrados en 'Siempre acompañados' donde, tras una primera aproximación a su situación y detección de sus necesidades, se les crea un plan personalizado de trabajo y actividades.