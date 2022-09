El Ayuntamiento de Granada tendrá que prorrogar con Rober el servicio de autobús desde final de septiembre

El 25 de septiembre caduca la concesión municipal del transporte público con la empresa Transportes Rober después de un contrato de décadas que lleva vigente más de 60 años. Pero el nuevo contrato no está y la concesión a esta misma empresa u otra que opte al mayor contrato de la ciudad no está hecha, por lo que obligará a la prórroga excepcional del contrato ya que no están permitidas más prórrogas pero hay que seguir garantizando un servicio público como el de los autobuses.

Es lo mismo que pasó con Inagra y el servicio de limpieza viaria y recogida de basura, que está prorrogado desde que caducó el contrato en diciembre de 2019 para seguir manteniendo el servicio público, por lo que el trabajo lo sigue realizando la empresa Inagra como hasta ahora pero sin contrato, lo que supone 100.000 euros diarios de inversión municipal pese al contrato caducado hace ya más de dos años y medio.

El importe anual de este contrato de limpieza es de 39,8 millones de euros, según el expediente de Estructura de Costes del expediente ya aprobado para la nueva licitación. El contrato anterior era por 50 años y finalizaba en diciembre de 2020.

Así, de la misma forma que con ese, administrativamente, una vez vencida la fecha del contrato de transporte, se recurre a una figura que se llama prórroga forzosa y que hace que se siga prestando el servicio por la empresa que tenía la concesión hasta que haya nueva adjudicataria. Y no hay fecha para ello ya que se está en la elaboración de pliegos y el proceso puede ser largo si se asemeja al de la recogida de basura.

La cuantía anual del contrato es de 41.796.350,20 euros, según el Informe justificativo del método de gestión, que en el pleno de febrero de 2022 aprobó que siga siendo indirecto a través de una concesión. Por tanto, es el contrato de mayor presupuesto del Ayuntamiento de Granada. Y ha tenido una duración de 60 años ya que se remonta a 1962.