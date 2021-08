El Ayuntamiento de Granada retoma los talleres presenciales en los centros cívicos con 122 cursos y más de tres mil plazas

Los talleres culturales, deportivos y de ocio de los centros cívicos organizados por el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Granada vuelven a ser presenciales el próximo curso. Para ello se han programado 122 talleres gratuitos con un total de 3.683 plazas “aunque hay que tener en cuenta las restricciones de aforo y las medidas que marcan las actividades sanitarias”, según ha explicado el concejal de Participación Ciudadana, Eduardo Castillo.Durante la presentación de la nueva oferta formativa, el edil ha puesto el acento en el “esfuerzo” realizado por el equipo de gobierno para garantizar la “vuelta a la normalidad” en una actividad “muy demandada por la ciudadanía y que durante el curso pasado no pudo ser presencial como consecuencia de la crisis sanitaria”.En este sentido, Castillo ha recordado que “este expediente es uno de los que estaban pendientes cuanto, en un acto de irresponsabilidad sin precedentes en la ciudad, los concejales del PP dimitieron de sus responsabilidades. Este expediente estaba en el aire y si no se hubiera recuperado la normalidad en el Ayuntamiento y no hubiésemos celebrado con normalidad la Junta de Gobierno Local, estos talleres no se podrían celebrar en octubre”.El concejal, que ha destacado la importancia de los talleres como “lugar de encuentro de colectivos vecinales y como medio de fomentar la participación de la ciudadanía”, ha explicado que para este curso las solicitudes pueden presentarse desde el 15 de julio al 15 de septiembre. “Se ha decidido ampliar el plazo de inscripción al cuádruple de tiempo para evitar colapso en las oficinas de información y registro así como en la cita previa, que es necesaria para cualquier gestión presencial”.Los cursos, que se realizarán siguiendo escrupulosamente los protocolos Covid recomendados por las autoridades sanitarias, se llevarán a cabo en nueve centros cívicos de la ciudad y en las asociaciones de vecinos Realejo/San Matías y Barranco del Abogado. Comenzarán el 15 de octubre de este año y finalizará en junio de 2022.

Por lo que se refiere a los contenidos, Castillo ha detallado que se ofertan 122 talleres de temáticas diversas que se agrupan en diversas categorías: artes manuales (taracea, pintura, reciclaje de muebles o ilustración); deportivas (gimnasia, taichí, yoga, pilates o zumba); instructivos, como informática o manejo del móvil; Mejora Psicosocial, que contempla memoria, flamecoterapia o taller cultural; y Artísticos que incluyen flamenco, helenismo, carnaval y teatro, entre otras disciplinas.“Como novedad este año se han organizado talleres de itinerarios urbanos y periurbanos”, ha añadido. “Están dirigidos a la población en general, aunque especialmente orientados a personas de entre 30 y 60 años, por ser el grupo al que no suelen ir dirigidas las actividades diseñadas para los jóvenes o los mayores.Por distritos, en Albáicín se han previsto diez talleres, en Beiro 37 –uno más que el año anterior- nueve en Chana, 17 en Norte, trece en Zaidín o seis en el distrito Centro, que se impartirán en la Asociación de Vecinos Barranco del Abogado (tres) y en la de Realejo San Matías, donde se desarrollarán los otros tres. “El distrito Genil incrementa su oferta con cinco talleres más en el Centro Cívico Manuel Cano donde se impartirán cursos de restauración de muebles, taracea, itinerarios urbanos-periurbanos y un nuevo turno de flamencología”, ha enumerado el edil. “En Lancha de Genil se imparten siete talleres y en Ronda se retoman los que no se pudieron hacer al curso pasado por la pandemia como ilustración creativa, bailes latinos y jardinería creativa”.Las solicitudes para realizar las inscripciones pueden realizarse a través de la web municipal. https://www.granada.org/, desde el móvil, mediante la app ‘Ayuntamiento de Granada, cita previa’; desde el teléfono 010 o a través de los tótms de las oficinas Beiro/Mondragones, Centro/Plaza del Carmen y Zaidín.Por último, Eduardo Castillo ha afirmado que el presupuesto para el curso 2021/22 de los Talleres de Participación Ciudadana “asciende a 129.839 euros distribuidos entre todos los distritos de la ciudad”.