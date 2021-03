El plan del Ayuntamiento de Granada para vender 1.200 aparcamientos y trasteros no recibe ofertas y queda desierto

En febrero se sacó a licitación un paquete de patrimonio del Ayuntamiento de Granada para enajenar más de 1.200 plazas de aparcamiento y trasteros por distintas zonas y edificios de la ciudad. Una adjudicación que se hacía en un único lote por unos 15 millones de euros.

Una vez terminado el plazo para recibir ofertas, no se ha recibido ninguna, por lo que el plan de venta inmobiliaria de la capital para deshacerse de estos activos no ha resultado de interés para empresas que pudieran hacerse con todo este patrimonio municipal en una operación con la que la capital busca captar fondos para reinvertir en los barrios ante la falta de otros ingresos.

Así, la Junta de Gobierno Local celebrada hoy ha aprobado la declaración de desierto del procedimiento abierto para la enajenación de bienes patrimoniales, plazas de aparcamiento y trasteros en Edificio Apache, calle Pintor Fernando Belda, en Plaza de la Hípica, en calle Bailén 15, calle Cataluña 15 y calle Santa Adela 25, en Avenida de Pulianas 8, en calle Peñones de San Francisco 10 y 16, en calle Mulillas, en calle Antonia Mercé, y en calle Cuesta del Chapiz.

Según ha informado el portavoz del PP, César Díaz, "no ha habido ningún licitador", por lo que se pasa al segundo paso. La primera intención era la enajenación por la oficina inmobiliaria en la que se ha convertido el Ayuntamiento y "ahora se procederá a la adjudicación directa" con una diferencia. Esta se hará de forma individualizada por cada bien, no por el lote de 1.200, y se podrá vender uno a uno por lo que ya no solo empresas sino también particulares podrán optar a esta oferta.

El lote incluía 137 plazas de aparcamiento en el edificio Apache, 806 plazas en el aparcamiento de La Hípica, 201 plazas de aparcamiento más trasteros en la zona de Santa Adela (calles Bailén, Cataluña y Santa Adela), 128 aparcamientos y trasteros en la Avenida de Pulianas (Artillería), 11 plazas en la calle Peñones de San Francisco (Edificio Alcazaba y edificio Veleta), 2 plazas en calle Mulillas (Villa de Madrid), 2 aparcamientos en Antonia Mercé (edificio Jaque) y un trastero en la Cuesta del Chapiz (Edificio Algibe).

Según el texto de la licitación, "se pretende dotar de aparcamientos para los residentesde la zona y teniendo en consideración que se trata en su mayoría de inmuebles asumidos en suintegridad por el Ayuntamiento de Granada mediante la Cesión Global del activo y pasivo dela Empresa Municipal de Vivienda y Suelo Emuvyssa cuya aceptación fue adoptada poracuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Granada con fecha de 28 de noviembre de 2014".