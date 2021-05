El Ayuntamiento de Granada vuelve a los plenos presenciales

El grupo municipal de Unidas Podemos ha denunciado hoy la decisión “unilateral” del alcalde de Granada, Luis Salvador, de que a partir del próximo viernes día 14 los plenos municipales vuelvan a ser presenciales. La formación entiende que “se está dando un ejemplo terrible de irresponsabilidad a la ciudadanía” ya que Granada continúa en nivel 4 de alerta por la pandemia y siguen llegando partes de sanidad que cuentan fallecimientos diarios.

El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, reprocha a Salvador que en función de la normativa de Bases del Régimen Local, que le permite elegir dónde y cómo se celebran los Plenos municipales, “ha decidido trasladar el espíritu negacionista de la calle Ganivet al propio Ayuntamiento”. “Hay una normativa muy superior a cualquier otra, la del derecho a vivir”, afea el líder de la coalición que tilda de “auténtica locura que con 17 muertos notificados anteayer en Granada, el alcalde pretenda hacer como si no existiera la pandemia”.

Unidas Podemos recuerda que, además de los 27 concejales, en el Salón del Plenos se congregarán los técnicos municipales, asesores y la prensa, lo que eleva el número a más de 30 personas dentro de un mismo espacio durante unas cinco horas, si no más. Cambril pide al alcalde que rectifique e informa de que el grupo municipal ha presentado un recurso en el Ayuntamiento para que se paralice esta decisión tomada unánimemente por el Bipartito.

“El estado de Alarma ha finalizado, pero no la pandemia, los contagios o los fallecimientos”, mantiene y añade que “ya advertimos en más de una ocasión del peligro que existía en este Ayuntamiento por la actitud irresponsable de Salvador y, finalmente, la Plaza del Carmen se ha convertido varias veces en foco de infección”. El edil, por último, ha manifestado que en la corporación municipal hay varios concejales que continúan siendo personas de riesgo y no se puede consentir que se les ponga en peligro, por lo que propone que, al menos, “sean solamente los portavoces quienes acudan de manera presencial, y el resto puedan realizar el Pleno telemáticamente”.