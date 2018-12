El Ayuntamiento aprueba llevar el caso Nevada a la Fiscalía

La polémica suscitada por la millonaria indemnización al Nevada estalló ayer en el pleno del Ayuntamiento de Granada. La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, presentó una moción que tenía cuatro puntos principales: poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos, realizar un informe económico para calcular el impacto negativo de la apertura del centro en los comercios de la ciudad, instar a todos los grupos del Parlamento Andaluz a la constitución de una comisión de investigación para depurar responsabilidades administrativas y políticas y solicitar al Tribunal de Cuentas la investigación de las negligencias.

Se trataba de la segunda vez que la concejal intentaba presentar esta moción al pleno. El pasado mes de octubre, Gutiérrez ya lo había intentado. Sin embargo, su compañero de filas Luis de Haro con el que existe un fuerte enfrentamiento la retiró del orden del día aprovechando que ella estaba de baja. Al incorporarse al trabajo, cuatro meses después, Gutiérrez ha introducido en el pleno el debate para buscar responsables.

Pese a que los grupos municipales mostraron sus dudas sobre la posibilidad real de ejecutar las acciones propuestas por Vamos Granada, la moción fue aprobada con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y la propia edil, la abstención de la concejal no adscrita, Pilar Rivas. Tanto el PSOE, como el concejal de Vamos Granada, Luis de Haro, votaron en contra.

El portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, aseguró que con esta moción “se confirma que la señora Gutiérrez le hace el trabajo al PP”. El edil recordó que los populares ya llevaron una moción similar a la Diputación a lo que Gutiérrez respondió que ella ya lo intentó en octubre, sin embargo, Luis de Haro, eliminó este punto del orden del día.

“Si tan claro lo tiene vaya usted a la Fiscalía” le respondió Oliver quien aseguró que “la petición tiene bemoles” y que no iba él no iba a hacer el ridículo votando esto”. “Ya ha sido votado en otras instituciones, no cuente con el PSOE, para que usted se luzca”, aseguró Oliver quien remarcó que “no pretendía evitar que se investigue pero su voto era no para evitar que se utilice “se utilice este pleno para la campaña personal de Marta Gutiérrez en unos términos que son inaceptables”.

La concejal no adscrita Pilar Rivas dijo que algunos de los acuerdos recogidos en la moción le generaban dudas por lo que decidió abstenerse en la votación. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares mostró su perplejidad y votó a favor porque “es injusta la opacidad del PSOE”. “A uno se le ponen los pelos de punta cuando escucha a Baldomero Oliver intentando ocultar lo que ha ocurrido” dijo Olivares que reprochó al PSOE que haya puesto, además, el Metro en la puerta del Centro Comercial “para ayudar al pequeño comercio”, ironizó. En este sentido, avanzó que Cs apoyará esta moción y todas las que velen por la transparencia.

El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura también mostró sus dudas sobre la viabilidad del contenido de la moción pero finalmente votó a favor. El concejal del Partido Popular, Juan Antonio Fuentes, también anunció que los populares iban a votar a favor. “Nosotros la presentamos en Diputación porque aquí no se pudo hacer”, matizó Fuentes recordando cómo Luis de Haro frenó la moción de Marta Gutiérrez (Vamos Granada). Asimismo, recordó que hace un mes la Junta envió una carta al promotor para decirle que iba a proceder al pago.

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrrez cerró este acalorado debate diciendo que: “si no se ha debatido antes es porque el tránsfuga Luis de Haro la bloqueó”. Asimismo, pidió al PSOE que reflexione.