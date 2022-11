El Ayuntamiento de Granada anuncia un contencioso contra la Junta por las ayudas a Santa Adela

El rifirrafe político por Santa Adela va en aumento y aunque se quiere dar una de cal y otra de arena, los efectos en el proyecto se antojan claros y puede afectar a su desarrollo. Y todo a cuenta del enfrentamiento Ayuntamiento-Junta por la concesión de ayudas que el Consistorio pidió a la Junta para la ejecución de la nueva fase. Una petición que llegó denegada porque la Junta alegaba que entró fuera de plazo y que el Ayuntamiento defiende que sí se ajustó a los tiempos establecidos según el propio registro.

Y esto va a terminar en los tribunales. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha explicado en comisión que se ha presentado una nueva petición y que no están de acuerdo en el rechazo de la Junta y que hay dos opciones: recurrir a los tribunales o agotar la vía del entendimiento, pero sin plazos, ante lo que ha pedido el posicionamiento de los grupos para tomar una decisión sobre la postura municipal ante este asunto. Y ha habido acuerdo para anunciar el contencioso-administrativo contra la Junta, con el visto bueno, sorprendentemente, del PP.

Eso sin detrimento de seguir buscando el consenso con la Junta, recuperar la unión institucional en este proyecto y poder retirar, si llega el caso, el recurso.

"Llevamos un mes movido con Santa Adela por la solicitud de ayuda que hicimos en su momento y las salidas de tono que hemos escuchado por parte de la Junta. No puedo admitir que se acuse a los técnicos municipales de actuar de mala fe. Rellenaron la solicitud, cumplieron la normativa y nos encontramos con una resolución de la Junta que alega que no lo presentamos en tiempo y forma, cosa que no es cierta porque está debidamente registrada en el plazo", ha explicado Fernández Madrid en la comisión.

¿Dónde está el problema de la solicitud?

Según el concejal, en la resolución "no se alega que se incumpla ninguna norma porque no especifica ninguna de las cuestiones que sí hemos hablado a nivel técnico", por lo que ha querido "dejar de manifiesto que está bien el rifirrafe político pero pido ceñirlo a los políticos, no hacer valoraciones sobre los técnicos. No hay razón jurídica para que lo rechacen. Estábamos obligados a presentar la solicitud como establecía el Plan Especial de Santa Adela, que dice que la aportación es múltiple de los diferentes actores institucionales y privados. Pero hay un criterio no escrito de la Consejería que dice que no debería contarse con aportación de los propietarios. Hemos vuelto a presentar la solicitud de la subvención porque se nos dijo que la podíamos presentar y lo hemos hecho".

El primer recurso municipal a la resolución donde se indicaba que la petición municipal estaba fuera de plazo ha sido contestado desfavorable por la Junta, por lo que se han planteado las dos opciones por parte del concejal, "o anunciar un contencioso administrativo o entender que las partes actúan de buena fe y el consenso que siempre ha primado, presentando la solicitud nos vamos a dar por satisfechos y que cuando salga la convocatoria se nos tenga en cuenta para continuar con las fases. En la nueva solicitud hemos obviado lo que establece el plan de que no hagan aportación los propietarios y entendemos que está correcta".

PP y UP apoyan recurrir al contencioso

La duda estaba en la postura que iba a adoptar el PP ante este posicionamiento. Y han sido claro: si tiene que hacerse, adelante. El coordinador del grupo, Luis González, ha mostrado su "satisfacción por la labor de los técnicos municipales" y ha dicho no entender "dónde ha podido estar el malentendido burocrático, que tiene que solventarse de la mejor manera posible". Si bien ha dejado claro que "las relaciones deben ser fluidas y hay que seguir trabajando para recibir fondos", ha dicho que "si por parte de los servicios jurídicos municipales se considera que el recurso está en derecho y por tanto sería una irresponsabilidad no hacerlo, plantéese". "Lo cortés no quita lo valiente. Son razonables y compatibles las dos opciones. Si se quiere plantear, plantéese, pero sin agotar las labores para negociación".

Desde UP, Francisco Puentedura, ha defendido también tomar los dos caminos "en defensa del interés público". El edil ha mostrado su preocupación por que se vuelva a "la situación de hace años que acabó perjudicando a los vecinos con un retraso de años en las obras". "Llegamos todos en su día al acuerdo de sacar del rifirrafe político a Santa Adela, no volvamos atrás, Santa Adela no puede ser una moneda de cambio en elecciones porque sería peligroso y dañino para los vecinos", denuncia. Ante esa defensa del acuerdo político, también considera que si el Ayuntamiento, en defensa del interés público, considera que hay que anunciar el contencioso y presentarlo, se haga: "Siempre puede ser retirado". "Ojalá se resuelva con acuerdo político y voluntad pero si no se produce, está el contencioso, que tiene sus plazos. Hay que anunciarlo y presentarlo y si hay acuerdo se retira pero no se pierda esa opción en defensa del interés público".

Vox ha pedido el informe con los escritos presentados para determinar su posición pero con la valoración de UP y PP ya se entiende el acuerdo de los grupos para anunciar ese contencioso contra la Junta. "Es lícito que digan que no a una solicitud con motivos técnicos pero no si no los hay. Hay alguien interesado en incendiar con este tema", ha dicho el concejal de Urbanismo, que ha dado orden de anunciar el recurso y convocar también a una reunión a la Junta y vecinos para "abordar el tema" e intentar que "reine la concordia".

Avances en la nueva fase

Mientras, avanza el desarrollo de la nueva fase de Santa Adela. Según el informe mensual que se da en comisión, ya se ha visto al 100% de familias y se ha hecho la propuesta de adjudicaciones en especie, por lo que esperan que en 15 días se pueda llevar la totalidad de acuerdos a Junta de Gobierno Local y firmar actas de adjudicación antes de que acabe el año.

Además, están con la última fase de tramitación del acta de obra nueva y división horizontal y esperan publicar las licitaciones para la obra en diciembre ya que los expedientes están ya en asesoría jurídica.

El Ayuntamiento de Granada ha sido invitado por el Ayuntamiento de Valencia para participar en unas jornadas de regeneración de barrios vulnerables que pondrán a Santa Adela como actuación espejo y el proyecto ha recibido también una mención en el catálogo de buenas prácticas urbanas del ministerio.