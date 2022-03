El Ayuntamiento pagará 1,6 millones extra por la limpieza de Granada

El equipo de gobierno ha llevado a comisión de economía un suplemento de crédito para la limpieza de viario público y recogida de residuos orgánicos e inorgánicos en la ciudad por 1,6 millones. Un expediente que no ha tenido el respaldo de los grupos de la oposición y que se debatirá en el próximo pleno pero sobre el que Unidas Podemos ya ha dado la voz de alarma. Con este incremento, el servicio de basura pasará de costar 39 millones al año a 40,6.

A partir de agosto y hasta diciembre, el Ayuntamiento pagará 1,6 millones extra para el último semestre del año, una cantidad que se puede acumular para el año siguiente y que visto como van los plazos para el nuevo contrato, se podrá prorrogar para final de 2023, por lo que los beneficios a la actual empresa que tiene prorrogado el servicio será alto, una "barbaridad sabiendo el sobrecoste que hay que pagar", ha denunciado el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, tras la comisión.

La justificación del equipo de gobierno es que "a partir de agosto hay que sumar hasta diciembre 214.000 euros al mes por la revisión del IPC, la actualización de activos pendientes o el incremento en el gasto de mantenimiento de los vehículos".

Según UP, para poder contemplar un incremento así hay que hacer, según la ley de 2015, un proceso de desindexación que lleve un informe económico con la justificación de la medida, que denuncian no se ha realizado ni aportado. Por eso han votado en contra en la comisión y anuncian que de salir adelante el punto recurrirán a las alegaciones ya que podría ser un incumplimiento legal por parte del Ayuntamiento y se podría incluso revertir la decisión.

Inagra cobra tres veces la media del país

"Según la memoria justificativa para decidir la gestión privada del servicio establecía que la media española de beneficios en estos negocios era del 3% sobre el volumen de negocios, pero resulta que en el último ejercicio el beneficio de la empresa de Granada fue de más de 9%. Inagra está cobrando al Ayuntamiento en el último ejercicio computado más de 3 veces la media española y ahora recibirá 1,6 millones más a partir de agosto. Nos parece una indecencia, un abuso que pagarán los granadinos. Los beneficios ya son desmesurados. Se está realizando operación de ingeniería contable y tendrán que demostrarnos la necesidad con un estudio económico al respecto", ha dicho Cambril.

Además, se ha repartido por primera vez desde 2005 beneficios, 20 millones de los que 16 son para la empresa y 4 para el Ayuntamiento, que destinará al pago de deuda.

"No entendemos cómo se distribuyen 20 millones de un fondo de 30 sin que quede claro la liquidación, amortizaciones, negociación del plan de pagos para la deuda que se tiene. El Ayuntamiento le resuelve un problema de tesorería a la empresa pero incrementa el gasto 1,6 millones y ahora modifican el presupuesto para aumentar el gasto en 1,6 millones por un incremento de la factura que no se traduce en la mejora de la prestación del servicio. Es una mera operación contable en el que el socio privado siempre gana", ha dicho el concejal de UP Francisco Puentedura.

Incremento de la factura del 30% en cinco años

Desde la coalición se destaca que en los últimos cinco años la factura de Inagra se ha incrementado un 30% pasando de 2,8 millones a más de 3,5 millones al mes por el servicio, el más caro que paga mensualmente el Ayuntamiento. "Es un pozo sin fondo por las consecuencias de una gestión privada donde el Ayuntamiento pone cada vez unas condiciones más leoninas para el interés público".

La ley de desindexación de 2015 recoge que en los servicios públicos la revisión de precios no se tiene que realizar en función del IPC general sino particular que va en función de los costes reales en la prestación del servicio. "Y no se ha hecho porque es necesario un estudio económico, la evaluación del coste y un procedimiento de modificación del contrato que tiene que ser sometido a exposición pública. "Si hay que revisar los precios existe un margen de maniobra porque los beneficios son del 9% cuando la media nacional es del 3%, por lo que habrá que bajar el beneficio del socio privado", matiza Puentedura.

Además, "se aplica una estrategia presupuestaria nefasta porque el Ayuntamiento no tiene tesorería para resolver el problema y lo trasladamos al presupuesto de 2023 y eso no es bueno porque cuando no haya distribución de dividendos, cómo se va a hacer", pregunta Puentedura.

Según Cambril, incrementar este gasto "nos lleva a un año más de prórroga con el socio privado llenándose los bolsillos. Votaremos en contra en pleno y vamos a presentar reclamaciones a este suplemento de crédito con objeto de que se presente con transparencia el estudio económico que justifica el incremento del gasto sin que mejore la prestación del servicio y se explique por qué se permite este abuso y beneficios incontrolados a la empresa", aseguran, conscientes de que su voto será decisivo en el pleno para sacar adelante el punto.

Puntos en la negociación del presupuesto

Según Cambril, este choque no afecta a las negociaciones del presupuesto con el PSOE ya que no se pudo acordar la municipalización de servicios, por lo que "tenemos libertad para defender nuestras posiciones". Con todo, reconocen que este dato de aumento no lo sabían antes de la negociación del acuerdo marco. "Si entraba en la negociación era imposible. Y van a privatizar más", reconocen.

Sobre la inclusión de este cambio en los pliegos del nuevo contrato, que ha pedido el PP en comisión y contempla el PSOE, UP considera que no hay que hacerlo porque los pliegos "se hacen en función del coste del servicio y la justificación para la gestión indirecta era que salía más barata, por lo que si se incrementa el coste, no se cumple. Si metes esto te has cargado la eficiencia y te lo tumba cualquier juez porque sale más caro que si lo presta el Ayuntamiento. No lo pueden meter de ninguna manera".

Reparto de dividendos por primera vez desde 2007

En el consejo de administración de Inagra se aprobó el reparto de dividendos, lo que no ocurre desde 2007. Quedaba disponible en el fondo de reserva más de 30 millones y se ha decidido repartir 20, de los que 16 son para la empresa y 4 para el Ayuntamiento, que irá a compensar deuda existente, que es de 19,2 millones de euros, por lo que "lo que dan con una mano lo cogen con la otra".